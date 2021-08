mdf commerce annonce la tenue d’un appel conférence sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022

English French

MONTRÉAL, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, tiendra un appel conférence pour discuter des résultats du premier trimestre de l’exercice 2022.



Date : le mercredi 11 août 2021

Heure : 17h00 heure avancée de l'Est

Numéro à composer : (833) 732-1201 (sans frais) ou (720) 405-2161 (international)

Webdiffusion en direct : enregistrez-vous ici

Une réécoute de la webdiffusion sera disponible jusqu’au 11 août 2022 à minuit, heure de l’Est, via le même lien à la suite de l’appel conférence. Veuillez consulter la section relations avec les investisseurs de notre site le 9 juin 2021 pour visualiser les résultats avant l’appel conférence.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com