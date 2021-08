Le FPI Canadien Net réalise un placement public de parts par acquisition ferme de 20,1 millions de dollars, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes, et fait le point sur des acquisitions

English French

MONTRÉAL, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V : NET.UN) Le Fonds de placement immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») est heureux d’annoncer qu’il a procédé aujourd’hui à la clôture du placement public antérieurement annoncé (le « Placement ») d’un total de 2 702 500 parts du Fonds (les « Parts ») au prix de 7,45 $ par Part pour un produit brut d’environ 20,1 millions de dollars auprès d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Paradigm Capital Inc. et comprenant Marchés des capitaux CIBC, iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc. (collectivement, les « Preneurs fermes »).

Le Placement comprend les Parts émises lors de l’exercice intégral par les Preneurs fermes de l’option de surallocation qui leur a été attribuée aux termes de la convention de prise ferme datée du 21 juillet 2021 intervenue entre le Fonds et les Preneurs fermes.

Le Fonds a l’intention d’affecter le produit net tiré du Placement au financement d’acquisitions annoncées et à venir,au financement de projets de développement prévus, au remboursement de certaines dettes qui peuvent être contractées de nouveau ultérieurement ainsi qu’à des fins commerciales et de fonds de roulement générales.

Certains fiduciaires du Fonds ont acquis un total de 50 750 Parts dans le cadre du Placement, pour un produit brut global de 378 087,50 $ revenant au Fonds. Chacune des participations des fiduciaires dans le Placement est considérée comme une opération avec une personne apparentée au sens de la Norme multilatérale 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (au Québec, le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières) (le « Règlement 61-101 »). La participation des fiduciaires dans le Placement est dispensée de l’approbation des porteurs minoritaires et de l’obligation d’évaluation officielle conformément aux dispenses prévues à l’article 5.5.a) et à l’article 5.7.1)a) du Règlement 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des Parts émises dans le cadre du Placement ni la contrepartie versée par les fiduciaires pour les Parts n’ont dépassé 25 % de la capitalisation boursière du Fonds. Le Fonds n’a pas pu déposer de déclaration de changement important au sujet de cette opération avec une personne apparentée plus de 21 jours avant la clôture du Placement étant donné que le Placement a été lancé le 15 juillet 2021 et que les modalités de la participation des fiduciaires dans le Placement ont été confirmées peu de temps avant la clôture. Le Placement a été approuvé à l’unanimité par le conseil des fiduciaires de Canadian Net, les fiduciaires participants s’étant abstenus de voter à l’égard de leur participation respective dans le Placement.

CLÔTURE DE L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE DE QUÉBEC

Le 22 juillet 2021, le Fonds a réalisé l’acquisition d’un immeuble de type marché d’alimentation exploité sous la bannière IGA à Québec, au Québec, pour la somme d’environ 6,2 millions de dollars. L’immeuble bénéficie d’un emplacement stratégique sur le boulevard Wilfrid-Hamel, une artère achalandée de Québec.

ACQUISITION DE L’IMMEUBLE DE BROMONT

Le 26 juillet 2021, le Fonds a renoncé aux conditions d’acquisition d’un immeuble commercial situé à Bromont, au Québec (l’« Immeuble de Bromont »), qui est actuellement loué par un restaurant exploité sous la bannière « East Side Mario’s », et qui représente une superficie locative de 5 730 pieds carrés. La contrepartie totale devant être payée par le Fonds pour l’Immeuble de Bromont s’élève à environ 2,35 millions de dollars.

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs – Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Citons, entre autres, les risques liés à la conjoncture économique, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance envers la situation financière des locataires, les incertitudes liées aux activités immobilières, les variations des taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme d’emprunt ou de capitaux propres, la capacité de Canadian Net d’affecter le produit net tiré du Placement de la manière indiquée, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes et les risques liés à la COVID-19, notamment les diverses recommandations, ordonnances et mesures des autorités gouvernementales destinées à limiter la pandémie, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris le rapport de gestion du Fonds. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou une autorité de réglementation l’exige.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Jason Parravano au 450-536-5328.