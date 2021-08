Delphix ernennt führenden Sicherheitsexperten zum Chief Trust & Security Officer und VP of Engineering

Dutch French German Italian Spanish

REDWOOD CITY, Kalifornien, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , das branchenführende Datenunternehmen im Bereich DevOps, hat heute die Ernennung von Pritesh Parekh zum Chief Trust & Security Officer und VP of Engineering bekannt gegeben. Parekh lebt und arbeitet im Silicon Valley und wird für DevOps, Kundenvertrauen, Sicherheit und Qualitätssicherung im Bereich Engineering verantwortlich sein.



„Ransomware ist für jeden CXO ein ungemein wichtiges Thema, und Pritesh ist ein führender Innovator im Bereich Cybersicherheit. Seine Erfahrung bei der Skalierung von Produktentwicklungsteams und in den Bereichen Cloud-Sicherheit für Unternehmen und Compliance ist ein enormer Gewinn für uns, während wir die Datennutzung für DevOps weiter vorantreiben“, so Marc Aronson, SVP of Engineering bei Delphix.

Parekh verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Sicherheitsprogrammen für Unternehmen und über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung der Sicherheit von Cloud-Plattformen. Er ist ein anerkannter Experte in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz und seine Fachgebiete umfassen Cloud-Sicherheit, IoT-Sicherheit, DevSecOps, Compliance, Sicherheitsarchitektur und Risikomanagement.

Zuletzt war er Chief Trust & Security Officer, VP of Engineering bei Virtustream, einem Unternehmen von Dell Technologies. Bei Virtustream hat er die Bereiche Engineering und Service Delivery für Trust-Produkte geleitet und war unternehmensübergreifend für die Bereiche Sicherheit, Compliance und Datenschutz verantwortlich. Davor war er bei Zuora und ServiceNow global für Sicherheit und Compliance verantwortlich. Parekh wurde 2017 von Tech Exec Networks (T.E.N.) in der Kategorie Finanzdienstleistungen als „North America Information Security Executive of the Year“ ausgezeichnet.

„Daten sind die letzte Herausforderung für DevOps. In einer Zeit, in der Ransomware-Angriffe überhandnehmen und die nationale Sicherheit bedrohen, können Unternehmen mit der bahnbrechenden Technologie von Delphix ihre Services schnell und mit minimalem Datenverlust wieder aufnehmen“, so Parekh. „Ich freue mich, Teil des Führungsteams von Delphix zu werden, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Datensicherheit und schnelle Entwicklung in Einklang zu bringen.“

Parekh ist der aktuellste Neuzugang in einer Reihe von beeindruckenden Erweiterungen des Führungsteams von Delphix. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass der CEO von HashiCorp, David McJannett, den Vorstand verstärkt und Tammi Warfield als SVP of Customer Success und Steve Barrett als SVP of International Operations beim Unternehmen anfangen.

Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen die Delphix Data Vault auf den Markt gebracht, die das Problem von Ransomware mithilfe von DevOps löst. Darüber hinaus wurde die Einführung einer neuen Integration in Salesforce bekannt gegeben, mit der Unternehmen den strategischen Wert von Salesforce®-Daten nutzen und gleichzeitig die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherstellen können.

Delphix ist das branchenführende Datenunternehmen im Bereich DevOps.

Daten sind entscheidend für das Testen von Anwendungsversionen, Modernisierung, Cloud-Einführung und KI/ML-Programme. Wir bieten eine automatisierte DevOps-Datenplattform für alle Unternehmensanwendungen. Delphix maskiert Daten zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien, schützt Daten vor Ransomware und liefert effiziente, virtualisierte Daten für CI/CD.

Unsere Plattform umfasst grundlegende DevOps-APIs für die Bereitstellung, Aktualisierung, Wiederherstellung, Integration und Versionskontrolle von Daten. Führende Unternehmen wie UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt und Fannie Mae nutzen Delphix, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphix.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook .

