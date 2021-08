Delphix nomme un leader reconnu de la sécurité au poste de directeur de la confiance et de la sécurité, vice-président de l'ingénierie

Dutch French German Italian Spanish

REDWOOD CITY, Californie, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , la société de données leader du secteur pour DevOps, a annoncé aujourd'hui la nomination de Pritesh Parekh au poste de directeur de la confiance et de la sécurité, et vice-président de l'ingénierie. Basé dans la Silicon Valley, M. Parekh sera responsable pour DevOps, de la confiance, de la sécurité et de l'assurance qualité en ingénierie.



« Les attaques de type ransomware occupent une place de premier plan dans l'esprit de chaque CXO aujourd'hui, et Pritesh a été un novateur de premier plan à l'avant-garde de la cybersécurité. Son expérience en matière de dimensionnement des équipes d'ingénierie produit, de sécurité dans le cloud d'entreprise et de conformité sera un énorme atout alors que nous continuons à faire figure de pionnier des données pour DevOps », a déclaré Marc Aronson, vice-président principal de l'ingénierie chez Delphix.

Parekh apporte près de deux décennies d'expérience dans la création de programmes de sécurité pour les entreprises et plus d'une décennie d'expérience en matière de sécurité de premier plan pour les plateformes cloud. Leader reconnu en matière de sécurité et de confidentialité, ses domaines d'expertise incluent la sécurité dans le cloud, la sécurité de l'IdO, DevSecOps, la conformité, l'architecture de sécurité et la gestion des risques.

Il a récemment occupé le poste de directeur de la confiance et de la sécurité, vice-président de l'ingénierie chez Virtustream, une entreprise Dell Technologies. Chez Virtustream, il a dirigé l'ingénierie et la prestation de services pour les produits de confiance, et a dirigé la sécurité, la conformité et la confidentialité pour l'ensemble de Virtustream. Auparavant, il a dirigé la sécurité et la conformité mondiales pour Zuora et ServiceNow. M. Parekh a été nommé Cadre supérieur de l'année en Amérique du Nord en matière de sécurité de l'Information en 2017 par Tech Exec Networks (T.E.N.) dans la catégorie Services financiers.

« Les données sont la dernière frontière pour DevOps. À un moment où les attaques de type ransomware sont omniprésentes et menacent la sécurité nationale, la technologie révolutionnaire de Delphix permet aux entreprises de reprendre leurs services rapidement avec un minimum de pertes de données », a déclaré M. Parekh. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de Delphix pour aider les entreprises à trouver un compromis entre la sécurité des données et le développement rapide. »

La nomination de M. Parekh est à ce jour la dernière d'une série de nominations impressionnantes pour Delphix, suite à l'annonce de l'arrivée de David McJannett, PDG de HashiCorp, au conseil d'administration , de Tammi Warfield au poste de vice-présidente principale de la réussite des clients , et de Steve Barrett au poste de vice-président principal des opérations internationales .

Plus tôt cette année, la société a annoncé que le Delphix Data Vault , qui tire partie de la puissance de DevOps pour résoudre le défi des attaques de type ransomware, est disponible. Elle a également annoncé la disponibilité d'une nouvelle intégration avec Salesforce qui a permis aux entreprises de libérer la valeur stratégique des données de Salesforce® tout en maintenant la conformité avec les réglementations sur la confidentialité des données.

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d'applications, la modernisation, l'adoption du cloud et les programmes d'IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d'entreprise. Delphix masque les données pour la conformité à la confidentialité, sécurise les données contre les attaques de type ransomware et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend les API DevOps essentielles pour la transmission, l'actualisation, le rembobinage, l'intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d'information, consutez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

Contact :

Orlando de Bruce

VP Marketing d'entreprise et Marque

Orlando.Debruce@delphix.com