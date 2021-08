Delphix benoemt erkende beveiligingsleider tot Chief Trust & Security Officer, VP of Engineering

Dutch French German Italian Spanish

REDWOOD CITY, Calif., Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , het toonaangevende databedrijf voor DevOps, kondigde vandaag de benoeming aan van Pritesh Parekh tot Chief Trust & Security Officer en VP of Engineering. Parekh, gevestigd in Silicon Valley, zal verantwoordelijk zijn voor DevOps, trust, security en QA in engineering.



"Ransomware heeft vandaag de dag bij elke CXO hoge prioriteit en Pritesh is een toonaangevende innovator op het gebied van cyberbeveiliging. Zijn ervaring met het schalen van product engineering-teams, enterprise cloud-beveiliging en compliance zal een enorm voordeel zijn naarmate we blijven pionieren op het gebied van data voor DevOps", aldus Marc Aronson, SVP of Engineering bij Delphix.

Parekh heeft bijna twintig jaar ervaring met het bouwen van beveiligingsprogramma's voor ondernemingen en meer dan tien jaar ervaring met toonaangevende beveiliging voor cloudplatforms. Zijn expertise als erkende marktleider op het gebied van beveiliging en privacy ligt onder andere in cloudbeveiliging, IoT-beveiliging, DevSecOps, compliance, beveiligingsarchitectuur en risicobeheer.

Onlangs was hij Chief Trust & Security Officer, VP of Engineering bij Virtustream, een bedrijf van Dell Technologies. Bij Virtustream gaf hij leiding aan engineering en servicelevering voor Trust-producten en leidde hij beveiliging, compliance en privacy voor heel Virtustream. Daarvoor gaf hij leiding aan de wereldwijde beveiliging en compliance voor Zuora en ServiceNow. Parekh werd in 2017 benoemd tot North America Information Security Executive of the Year door Tech Exec Networks (T.E.N.) in de categorie Financial Services.

"Data is de uiterste grens voor DevOps. In een tijd waarin ransomware-aanvallen wijdverspreid zijn en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid, stelt de baanbrekende technologie van Delphix bedrijven in staat om services snel te hervatten met minimaal gegevensverlies", aldus Parekh. "Ik ben verheugd om deel te nemen aan het managementteam van Delphix om bedrijven te helpen bij het dilemma tussen databeveiliging en snelle ontwikkeling."

Parekh is de laatste in een reeks indrukwekkende aanstellingen voor Delphix, volgend op het nieuws dat de CEO van HashiCorp, David McJannett, zich bij de Raad van bestuur heeft gevoegd, Tammi Warfield is aangetreden als SVP of Customer Success en Steve Barrett is aangetreden als SVP of International Operations .

Eerder dit jaar kondigde het bedrijf de beschikbaarheid aan van de Delphix-datakluis , die de kracht van DevOps benut om de ransomware-uitdaging op te lossen. Ook kondigde het bedrijf de beschikbaarheid aan van een nieuwe integratie met Salesforce, waarmee bedrijven de strategische waarde van Salesforce®-data kunnen benutten en tegelijkertijd aan de voorschriften voor dataprivacy kunnen voldoen.

