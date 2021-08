A ICM anuncia acordo com a Neomille para projeto de planta no Brasil

COLWICH, Kansas, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ICM assinou um acordo com a Neomille, subsidiária da Cerradinho Bioenergia, para projeto de uma biorrefinaria no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. A construção será em Maracaju, 160 quilômetros a sudoeste da capital do estado.



A usina greenfield terá uma capacidade de moagem de 3.400 T de milho por dia e produzirá mais de 500 milhões de litros por ano de etanol anidro ou 540 milhões de litros por ano de etanol hidratado. A produção também incluirá 23 milhões de litros por ano de óleo de milho, além de 390.000 T por ano de DDGS. A ICM fornecerá à Neomille soluções de tecnologia, engenharia e equipamentos.

“É com orgulho que ICM irá fornecer projeto e tecnologias de processos para que a Neomille possa expandir seu potencial de produção e ao mesmo tempo servir o meio ambiente”, disse Issam Stouky, Diretor de Desenvolvimento Global de Negócios da ICM. “Temos um grande prazer em trabalhar com uma empresa inovadora que reconhece as grandes oportunidades possibilitadas pela produção de etanol de milho.”

A Neomille representa um grande investimento da Cerradinho Bioenergia no avanço do etanol à base de milho e ração animal no Brasil. A Cerradinho Bioenergia conquistou inúmeros prêmios regionais pela produção sustentável de biocombustíveis.

“Estamos muito contentes em trabalhar com a ICM que tem uma sólida experiência no setor e compartilha do nosso compromisso com a sustentabilidade e a alta eficiência”, disse Renato Pretti, Diretor de Novos Negócios da Cerradinho Bioenergia. “O etanol à base de milho é um modelo de negócios relevante que apoia a indústria brasileira de milho e cria valor para a economia local. As tecnologias da ICM nos ajudarão a impulsionar eficientemente a produção e o desenvolvimento de biocombustíveis na região e fortalecer nossa posição no mercado de nutrição animal. Estamos prontos para um relacionamento de longo prazo com a ICM.”

A nova planta deverá entrar em operação no terceiro trimestre de 2023.

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e sediada em Colwich, Kansas, EUA, e com um escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias, soluções e serviços inovadores para sustentar a agricultura e promover a energia renovável, incluindo tecnologias de etanol e alimentos que irão aumentar a oferta mundial de proteínas. Ao fornecer tecnologias de processo proprietárias para mais de 100 instalações em todo o mundo, uma produção anual total de mais de 33 bilhões de litros de etanol e 25 milhões de toneladas de grãos de destilaria, a ICM tornou-se líder mundial em tecnologias de biorrefinamento. Para mais informações, visite www.icminc.com .