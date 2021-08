Unique Network a été choisi en tant que partenaire exclusif blockchain pour l'Initiative des Nations Unies NFT pour le climat (United Nations Associated NFT Climate Initiative)

English French

NEW YORK, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme NFT Unique Network a annoncé aujourd’hui qu'elle a été sélectionnée par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ( UN-Habitat ) et l'Association internationale pour la promotion d'approches innovantes face aux défis mondiaux ( IAAI GLOCHA ) en tant que partenaire technologique principal de DigitalArt4Climate, sa dernière initiative pour aider à lutter contre le changement climatique. Unique Network est un projet blockchain NFT qui étend les capacités des jetons non fongibles grâce à sa solution proof-of-stake plus efficace et plus évolutive, actuellement développée pour les réseaux blockchain Kusama et Polkadot.



Alors que la crise climatique continue de s'intensifier, il est impératif que les jeunes du monde soient associés au processus de recherche de solutions. Pour ce faire, les Nations Unies ont reconnu la technologie NFT comme un nouveau moyen unique d'expression créative qui peut aider à relayer les messages sur l'action climatique. Les NFT sont un moyen pour les artistes de monétiser leur travail à l'échelle mondiale et de continuer à recevoir des paiements longtemps après la vente d’une œuvre. Les artistes du monde entier peuvent toucher un public international de collectionneurs qui soutiennent leur travail et leur message, l'ONU souhaite apporter cette forme d'art innovante à la prochaine génération de créateurs qui bénéficieront d'une technologie qui peut les aider à amplifier et monétiser leur travail.

DigitalArt4Climate (art numérique pour le climat) vise à donner aux jeunes artistes, designers et militants du monde entier les moyens de créer des œuvres qui peuvent inspirer les gens à agir contre la crise climatique mondiale. La technologie a longtemps été une ressource pour l'activisme, et les NFT représentent un nouvel outil optimisé pour l'ère numérique. Unique Network créera et hébergera la marketplace NFT de DigitalArt4Climate pour que les artistes et concepteurs de sites Web présentent leurs travaux. La marketplace sera construite sur la suite de solutions NFT prêtes à l'emploi d'Unique Network qui utilise une technologie blockchain optimisée pour l'efficacité énergétique et un faible impact carbone.

Dans le cadre de leurs efforts pour atténuer les effets du changement climatique, les Nations Unies ont désigné 2021 comme l'année de « l'économie créative pour le développement durable » pour souligner la valeur de la créativité en tant que ressource unique et puissante dans la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. DigitalArt4Climate, en partenariat avec ONU-Habitat, est une initiative visant à accélérer la puissance de la créativité pour permettre une action climatique solide. Dirigée par l'IAAI GLOCHA, l'initiative DigitalArt4Climate invite les jeunes artistes du monde à créer des oeuvres qui inciteront les gens à se mobiliser et à rassembler les ressources nécessaires pour que les individus agissent pour le climat dans le contexte du programme Action for Climate Empowerment de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques).

« Pour faire face à la crise climatique, les Nations Unies comprennent la nécessité d'utiliser n'importe quel outil disponible pour inciter les gens à s'engager dans une action sérieuse contre le changement climatique », a déclaré Miroslav Polzer, fondateur et PDG de GLOCHA. « Nous pensons que l'union des innovations numériques (IoT, marchés de données, NFT) et des innovations sociales (nouvelles formes de coopération multipartite) conduira à des systèmes évolutifs et hautement participatifs. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'infrastructure innovante et flexible d'Unique Network est la plate-forme principale qui nous aidera à mettre en œuvre une action climatique à fort impact. Avec cette initiative, nous tirerons parti des avantages d'une mobilisation des ressources et des énergies des personnes à l'échelle de la société pour créer un monde durable. »

Unique Network a rejoint l'initiative DigitalArt4Climate pour diriger la mise en œuvre technique du programme, aux côtés des organisations partenaires IAAI GLOCHA, ONU-Habitat, Social Alpha Foundation , Exquisite Workers , et Pallette69 . La fondation Social Alpha proposera des sessions de mentorat aux artistes et parrainera les lauréats. Exquisite Workers est le principal partenaire créatif et de contenu de l'initiative tandis que Pallette69 dirige le mentorat UX/UI pour Designathon.

« Nous sommes ravis de démontrer que l'éthique des technologies de registre distribué et des données ouvertes peut être utilisée pour aider les agents de changement à identifier les actions climatiques qu'ils peuvent entreprendre », a déclaré Alexander Mitrovich, PDG d'Unique Network.

« Unique Network est extrêmement fier de collaborer avec les principales initiatives associées aux Nations Unies, l'organisme mondial pour les paradigmes difficiles et assurer l'équité pour une transition juste. Nous pensons que l'avenir de l'expression humaine passera par les NFT durables, et nous nous engageons à montrer au monde entier comment il peut unir différentes communautés dans la lutte pour sauver notre planète.

Le premier volet de cette initiative était un Designathon , un concours de design organisé en juillet qui a vu les concepteurs UX/UI s'affronter pour créer la galerie d'art numérique et marketplace qui présentera le deuxième volet de cette initiative, la compétition artistique DigitalArt4Climate. À partir de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, les jeunes artistes pourront soumettre leur travail sur le site Web de l'initiative. À la fin du concours, les soumissions du concours DigitalArt4Climate seront mises aux enchères sur la marketplace DigitalArt4Climate, où les artistes pourront monétiser leurs créations. Les fonctionnalités avancées d'Unique Network permettront d'intégrer des modèles économiques et de revenus flexibles pour les artistes individuels.

Le programme de travail de l'Initiative DigitalArt4Climate a été structuré pour compléter la Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), le sommet mondial annuel où les nations se réunissent pour conclure des accords sur la manière de lutter collectivement contre le changement climatique, qui aura lieu à Glasgow, en Écosse, en novembre.

À propos de Unique Network

Unique Network est le socle de la prochaine génération de NFT. La chaîne NFT pour Kusama et Polkadot, offre aux développeurs et aux créateurs une indépendance vis-à-vis des frais de transaction et des mises à niveau du réseau de blockchains. L'équipe Unique Network a construit Substrapunks, les premiers NFT sur Polkadot, a remporté Hackusama en 2020 et a créé la palette de Substrate pour les NFT. Unique Network sera lancé à l'été 2021.

À propos de Global Challenges Action Network (GloCha)

L'Association internationale pour la promotion d'approches innovantes face aux défis mondiaux (GloCha) est une organisation de la société civile accréditée par les Nations Unies centrée sur les jeunes et basée à Klagenfurt am Wörtheersee, en Autriche. Depuis 1999, la mission de l'IAAI a été de mettre en place un écosystème pour le Global Challenges Action Network (GloCha), et une infrastructure intellectuelle, technologique et institutionnelle correspondante pour l'engagement sociétal dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour l'environnement.

À propos du programme ONU-Habitat

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) est le programme des Nations Unies pour les établissements humains et le développement urbain durable. Il a été créé en 1978 à l'issue de la première Conférence des Nations Unies sur les établissements humains et le développement urbain durable qui s'est tenue à Vancouver, Canada, en 1976. ONU-Habitat opère dans plus de 90 pays pour promouvoir un changement transformateur dans les villes et les établissements humains à travers la connaissance, des conseils d’orientation, une assistance technique et une action collaborative.

À propos de la Fondation Social Alpha

La fondation Social Alpha (SAF) est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le soutien à l'éducation, à la sensibilisation et aux projets blockchain pour autonomiser les communautés en utilisant la technologie blockchain pour le bien social. Depuis sa création en 2018, la fondation Social Alpha a financé et noué des partenariats avec un certain nombre d'organisations, dont Blockchain Trust Accelerator, New America, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, Yale OpenLab et The Bitfury Group. Plus récemment, SAF a travaillé avec Open Earth Foundation pour organiser le CarbonDrop, une vente aux enchères d'art NFT pour collecter 6,6 millions de dollars pour Open Earth Foundation.

À propos de Exquisite Workers

Exquisite Workers est une plate-forme de médias sociaux organisée, créateur de la mission mondiale "NFT to stay", conseil créatif et la plus grande communauté d'artistes NFT (572 créateurs dans 50 pays) avec pour objectif de créer une société plus humaine en responsabilisant les créateurs en utilisant des technologies innovantes et en apportant la tradition Exquisite Corpse en ligne et sur la blockchain. Exquisite Corpse, le jeu des surréalistes immortels, est la bibliothèque de la sagesse et il enseigne que chaque prochaine contribution individuelle à l'expression collective compte énormément.

À propos de Palette69

Palette69 est une société indienne de services de design fondée en 2015. Avec des alliés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Inde, elle propose diverses solutions créatives allant de la gamification, de l’UX/UI à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'image de marque, les vidéos et la publicité. Avec plus de 100 clients dans le monde, Palette69 a travaillé avec Bayer, World Remit, Weill Cornell University, entre autres. Palette69 lance actuellement un écosystème NFT nommé Boolien qui vise à rapprocher les créateurs et le grand public.