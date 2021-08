NEURONES : + 12,7% de croissance organique au 1er semestre 2021

English French

INFORMATION PRESSE Nanterre, le 3 août 2021 (après Bourse)

Rubrique : C.A. 1er semestre 2021

+ 12,7% de croissance organique au 1er semestre 2021

C.A. (en millions d’euros) 2019 2020 2021 croissance dont organique 1er trimestre 128,7 135,3 144,2 + 6,6% + 5,7% 2e trimestre 125,1 119,1 145,1 + 21,8% + 20,7% Total 1er semestre 253,8 254,4 289,3 + 13,7% + 12,7%

Réalisations

Avec + 20,7% de croissance organique au 2e trimestre, la progression sur les six premiers mois de l’année s’établit à + 12,7% par rapport à la même période de 2020 (à périmètre identique).

Au regard du 1er semestre 2019, la croissance a été de + 14%.

L’effet accélérateur de la pandémie sur la transformation numérique des organisations semble plus marqué que prévu, avec une forte demande en digital, cloud et cybersécurité.

Grâce à l’augmentation des volumes et à la limitation conjoncturelle des frais fixes, le résultat opérationnel du semestre s’est élevé à 10,5% du chiffre d’affaires (¹), à comparer à 8,7% pour le premier semestre de 2020 et 9,1% pour celui de 2019 (²).

(¹) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.

(²) Hors plus-value de cession.

Perspectives

Compte-tenu des bonnes performances de ces six premiers mois, tant en croissance qu’en rentabilité, NEURONES rehausse ses prévisions et table désormais pour l’ensemble de l’année sur :

un chiffre d’affaires d’au moins 570 M€,

un résultat opérationnel proche de 10%.

A propos de NEURONES

Avec 5 700 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

