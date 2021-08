Orange Belgium beslist om het liquiditeitscontract op te zeggen

English Dutch French

Persbericht

Gereglementeerde informatie

3 augustus 2021



Brussel - Orange Belgium kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur beslist heeft om het liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux op te zeggen. Het contract met Kepler Cheuvreux ging in op 1 augustus 2019 en loopt af op 2 september 2021.



Over Orange Belgium



Orange Belgium is een van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren in België en in Luxemburg via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.



Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.



Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren met een aanwezigheid in 27 landen. Onder het merk Orange Business Services is Orange eveneens een toonaangevende leverancier van wereldwijde IT- en telecommunicatiediensten aan internationale bedrijven.



Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie op: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.



Contact beleggers en analisten



Ana Castaño Lopez +32 468 46 95 31



Koen Van Mol +32 495 55 14 99



ir@orange.be



Bijlage