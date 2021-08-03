Компания Delphix назначает признанного лидера в области безопасности главным директором по доверительному управлению и безопасности, вице-президентом по инженерным вопросам

РЕДВУД, Калифорния, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , ведущая в отрасли компания по обработке данных для DevOps, объявила о назначении Pritesh Parekh своим главным директором по доверительному управлению и безопасности и вице-президентом по инженерным вопросам. Базируясь в Кремниевой долине, Parekh будет отвечать за DevOps, доверие, безопасность и контроль качества в инженерии.



«Сегодня программы-вымогатели - главная забота каждого CXO, и Pritesh был ведущим новатором в авангарде кибербезопасности. Его опыт масштабирования групп разработки продуктов, безопасности корпоративного облака и соответствия нормативным требованиям станет огромным преимуществом, поскольку мы продолжаем передовые разработки данных для DevOps», - сказал Marc Aronson, старший вице-президент по инженерным вопросам в Delphix.

Parekh обладает почти двадцатилетним опытом создания программ корпоративной безопасности и более чем десятилетним опытом обеспечения безопасности облачных платформ. Признанный лидер в области безопасности и конфиденциальности, его области знаний включают облачную безопасность, безопасность Internet of Things, DevSecOps, соответствие нормативным требованиям, архитектуру безопасности и управление рисками.

В последнее время он был директором по доверию и безопасности, вице-президентом по инженерным вопросам в Virtustream, подразделении Dell Technologies. В Virtustream он руководил разработкой и предоставлением услуг для продуктов Trust, а также руководил безопасностью, соответствием нормативным требованиям и конфиденциальностью для всей Virtustream. До этого он руководил всемирной безопасностью и соответствием нормативным требованиям в Zuora и ServiceNow. В 2017 году компания Tech Exec Networks (T.E.N.) назвала Parekh руководителем года по информационной безопасности в Северной Америке в категории финансовых услуг.

«Данные — это последний рубеж для DevOps. В то время, когда атаки программ-вымогателей свирепствуют и угрожают национальной безопасности, революционная технология Delphix позволяет компаниям быстро возобновлять работу с минимальными потерями данных», - сказал Parekh. «Я рад присоединиться к руководcву Delphix, чтобы помочь компаниям найти компромисс между безопасностью данных и быстрой разработкой».

Parekh стал последним в серии впечатляющих назначений в Delphix после новостей о том, что генеральный директор HashiCorp David McJannett присоединился к его совету директоров , Tammi Warfield стала старшим вице-президентом по работе с клиентами , а Steve Barrett стал старшим вице-президентом по международным операциям.

Ранее в этом году компания объявила о доступности Delphix Data Vault , в котором используются возможности DevOps для решения проблемы программ-вымогателей. Он также объявил о доступности новой интеграции с Salesforce, которая позволяет компаниям раскрыть стратегическую ценность данных Salesforce®, сохраняя при этом соблюдение нормативов по конфиденциальности данных.

О Delphix

Delphix - ведущая компания по обработке данных для DevOps.

Данные имеют решающее значение для тестирования выпусков приложений, модернизации, внедрения облачных технологий и программ AI / ML. Мы предоставляем автоматизированную платформу данных DevOps для всех корпоративных приложений. Delphix маскирует данные для обеспечения соблюдения конфиденциальности, защищает данные от программ-вымогателей и предоставляет эффективные виртуализированные данные для CI / CD.

Наша платформа включает в себя необходимые API-интерфейсы DevOps для предоставления данных, обновления, перемотки, интеграции и контроля версий. Ведущие компании, включая UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt и Fannie Mae, используют Delphix для ускорения цифровой трансформации. Для получения дополнительной информации посетите www.delphix.com или подпишитесь на нас в LinkedIn , Twitter и Facebook .

Контактная информация:

Orlando de Bruce

Вице-президент по корпоративному маркетингу и бренду

Orlando.Debruce@delphix.com