La solution Synchronoss Personal Cloud est sélectionnée pour une intégration dans les canaux de vente au détail et en ligne de Kitamura au Japon

BRIDGEWATER, New Jersey, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de solutions numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd'hui que Kitamura , un détaillant multimédia japonais, avait choisi la solution Synchronoss Personal Cloud pour une intégration dans son canal de vente au détail et en ligne. L'ajout du cloud personnel donnera aux clients en ligne et de détail de Kitamura la possibilité de sauvegarder et de gérer leur précieux contenu numérique, y compris leurs photos et vidéos, depuis n'importe quel appareil.

Kitamura est l'un des principaux détaillants japonais proposant des services et des produits liés à l'image, y compris des appareils photo, l'impression de photos, le doublage de vidéos, un studio photo, des albums photo, etc. Le détaillant compte plus de 1 000 points de vente au détail à travers le pays, avec plus de 20 millions de visiteurs payants chaque année et environ 10 millions de consommateurs inscrits à ses services en ligne. Grâce à cette intégration, Kitamura sera en mesure de fournir une expérience transparente de vente en ligne et au détail avec la nouvelle offre de cloud personnel en marque blanche.

« Nous sommes ravis de nous associer à Synchronoss pour intégrer ses solutions de cloud personnel à travers nos canaux de vente au détail et en ligne », a déclaré Hajime Yanagisawa, directeur général de Kitamura. « Nous nous sommes toujours engagés à donner vie aux souvenirs de nos clients par le biais de la photographie, et cette offre cloud est la prochaine étape permettant non seulement à nos clients de profiter de leurs souvenirs, mais aussi de les stocker, de les organiser et de les gérer en toute sécurité. Nous sommes impatients d'apporter ce nouveau service à nos clients alors que nous poursuivons le parcours de numérisation de notre offre. »

Le cloud personnel en marque blanche de Synchronoss a été adopté par des opérateurs mobiles et d'autres sociétés à travers le monde. La solution offre à ses clients une expérience cloud sûre et sécurisée, ainsi que la capacité de stocker et de synchroniser le contenu numérique : un point essentiel pour renforcer la fidélité envers la marque et la satisfaction de la clientèle dans un monde de plus en plus connecté. Elle offre également à ces entreprises la flexibilité nécessaire pour ajouter rapidement des services à valeur ajoutée supplémentaires qui renforcent les résultats financiers.

Anthony Socci, président de Synchronoss International, a déclaré qu'il était ravi de travailler avec Kitamura sur sa nouvelle offre de cloud. « Cette solution cloud sera essentielle à Kitamura alors que l'entreprise augmente ses points de contact numériques et cherche à créer de nouvelles sources de revenus au-delà de ses activités traditionnelles de vente au détail d'appareils photo et d'impression. Nous sommes impatients de collaborer avec Kitamura dans le cadre de sa mission consistant à apporter de nouveaux services innovants à ses clients », a-t-il déclaré.

Pour en savoir plus sur les solutions cloud de Synchronoss, consultez la page synchronoss.com/solutions/cloud .

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l'intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. C'est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s'efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

À propos de Kitamura

Kitamura est une société de premier plan en produits et services de photo et vidéo au Japon. La société possède les plus grands laboratoires internes (installations de traitement de photos et vidéos) du Japon et fournit ses services et produits via plus de 1 000 magasins de détail à l'échelle nationale et en ligne. La société a pour mission de fournir des services pour façonner les souvenirs de ses clients non seulement à ce moment-là, mais aussi pour les décennies à venir, permettant aussi de restaurer les photos et raviver les précieux souvenirs.

Contacts pour les médias

Pour Synchronoss : Anais Merlin, CCgroup, E : synchronoss@ccgrouppr.com