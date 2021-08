Solusi Synchronoss Personal Cloud Terpilih untuk Diintegrasikan ke dalam Saluran Online dan Ritel Kitamura Jepang

Kemitraan baru ini akan memberi peritel Jepang kesempatan untuk menawarkan penyimpanan konten saat mereka ingin mendigitalkan lebih banyak layanannya

August 03, 2021 16:23 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES