Synchronoss个人云解决方案获选整合到日本的Kitamura在线和零售渠道

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新泽西布里奇沃特, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云、消息推送和数字解决方案的全球领导者和创新者Synchronoss Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：SNCR）今天宣布，日本多媒体零售商Kitamura已选择Synchronoss个人云解决方案并将其整合到自己的在线和零售渠道中。增加个人云之后，Kitamura的在线和零售客户将能够从任何设备备份和管理其包括照片和视频在内的重要数字内容。



Kitamura是日本领先的零售商之一，提供图像相关服务和产品，包括相机、照片打印、视频转录、照片工作室、相册等。该零售商在全国拥有1000多个零售点，每年有超过2000万付费访客，注册其在线服务的消费者约有1000万。通过此次整合，Kitamura将能够通过全新的白标签个人云产品提供无缝的在线和零售体验。

“我们很高兴能与Synchronoss合作，将其个人云解决方案整合到我们的在线和零售渠道，”Kitamura董事总经理Hajime Yanagisawa表示。“我们一直致力于通过摄影媒介将客户的记忆带入生活，而这一云产品不仅可以让我们的客户享受他们的记忆，而且还能安全地进行存储、组织和管理。我们期待在继续将产品数字化的过程中为客户提供这项新的服务。”

Synchronoss的白标签个人云已得到全球众多移动运营商和其他公司的采用。该解决方案为客户提供了安全可靠的云体验以及存储和同步数字内容的能力——这是在日益网络化的世界中建立品牌忠诚度和客户满意度的关键。这同时也为这些组织提供了快速增加其他增值服务的灵活性，从而增强了盈利能力。

Synchronoss International总裁Anthony Socci表示，他很高兴能与Kitamura合作，开发其新的云产品。“这一云解决方案将有助于Kitamura增加其数字接触点，并寻求在传统打印和相机零售业务之外创造新的收入流。我们期待与Kitamura合作，为其客户提供新的创新服务，”他表示。

要了解有关Synchronoss云解决方案的更多信息，请访问synchronoss.com/solutions/cloud。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程，并吸引订阅客户以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数亿订阅客户选择了Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。这也是为什么Synchronoss超过1500名才华横溢的员工每天在全球范围内努力重新构想一个同步世界的原因。如需了解更多详情，请访问：www.synchronoss.com

关于Kitamura

Kitamura是日本领先的摄影和视频相关产品和服务公司。公司拥有日本最大的内部实验室（照片和视频处理工厂），通过全国1000多家零售店和网店提供服务和产品。公司的使命是提供服务，塑造客户记忆，不仅是那一刻，而且是未来几十年的记忆，还原照片并重现珍贵回忆。

媒体联系人

Synchronoss：Anais Merlin，CCgroup，电子邮箱：synchronoss@ccgrouppr.com

投资者联系人

Synchronoss：Todd Kehrli/Joo-Hun Kim，MKR Investor Relations, Inc., 电子邮箱：investor@synchronoss.com