Synchronoss Personal Cloud 解決方案選擇整合至日本的 Kitamura 網上和零售渠道

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新澤西州布里奇沃特, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 是雲端、訊息及數碼解決方案的全球領導者及創新者，今天宣佈日本多媒體零售商 Kitamura 已選擇將 Synchronoss Personal Cloud個人雲端解決方案整合至其網上及零售渠道中。加入個人雲端將讓 Kitamura 的網上及零售客戶能夠從任何裝置中備份與管理他們寶貴的數碼內容，包括照片和影片。



Kitamura 是日本領先的零售商之一，提供與圖像相關的服務和產品，包括相機、照片打印、影片配音、照相館、相簿等等。該零售商在全國擁有 1,000 多個零售點，每年有超過 2,000 萬名付費訪客，約 1,000 萬名消費者註冊使用其網上服務。透過此次整合，Kitamura 將能夠透過全新的白標籤個人雲端產品提供無縫的網上及零售體驗。

Kitamura 行政總裁 Hajime Yanagisawa 表示：「我們很高興能與 Synchronoss 合作，將其個人雲端解決方案整合至我們的網上及零售渠道中。我們一直致力透過攝影媒介將客戶的回憶栩栩如生地帶到生活中，而這個雲端產品不僅是讓我們的客戶能享受他們的回憶，並且還可以安全可靠儲存、組織及管理。隨著我們繼續將產品數碼化的旅程，我們期待為客戶帶來這項新服務。」

Synchronoss 的白標籤個人雲端已被全球各地的流動營運商和其他公司採用。該解決方案為客戶提供安全、牢固的雲端體驗，以及儲存和同步數碼內容的能力，這是在日益普及的網上世界中建立品牌忠誠度和客戶滿意度的關鍵。它還為這些組織提供靈活性，以快速增加額外增值服務，以增強盈利。

Synchronoss International 總裁 Anthony Socci 表示，他很高興與 Kitamura 合作開發新的雲端產品。他說：「這個雲端解決方案將成為 Kitamura 的關鍵，因為其增加數碼接觸點，並尋求創造超越傳統印刷和相機零售業務的新收入來源。我們期待與 Kitamura 合作，為其客戶帶來全新的革新服務。」

如欲進一步了解 Synchronoss 雲端解決方案，請瀏覽 synchronoss.com/solutions/cloud。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com

關於 Kitamura

Kitamura 是日本攝影和影片相關產品和服務的領先公司。該公司擁有日本最大的內部實驗室（照片和影片處理工廠），並透過全國 1,000 多家零售店和網上提供其服務與產品。公司的使命是提供塑造客戶回憶的服務，不僅在那一刻，而且是未來幾十年，並且恢復照片和重振珍貴的回憶。

傳媒聯絡

Synchronoss：Anais Merlin，CCgroup | 電郵：synchronoss@ccgrouppr.com

投資者聯絡

Synchronoss：Todd Kehrli/Joo-Hun Kim，MKR Investor Relations, Inc. | 電郵：investor@synchronoss.com