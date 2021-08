iTeos Therapeutics fera une présentation lors de la Wedbush PacGrow Healthcare Conference 2021

French German

CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui que Michel Detheux, PhD, président-directeur général, effectuera une présentation lors de la prochaine Wedbush PacGrow Healthcare Conference 2021 le mardi 10 août 2021 à 14h20. HNE.



Une webdiffusion en direct de la présentation sera disponible dans la section consacrée aux investisseurs (Investors) du site Web de la société à l'adresse https://www.iteostherapeutics.com. Une rediffusion archivée de la webdiffusion sera disponible pendant environ 30 jours après la présentation.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société de produits biopharmaceutiques de stade clinique pionnière de la découverte et du développement d'une nouvelle génération de thérapies d'immuno-oncologie hautement différenciées pour les patients. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant une nouvelle immuno-oncologie validée. L'anticorps candidat initial, EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Un essai clinique ouvert de Phase 1 sur l'EOS-448 est en cours chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées dont les données préliminaires indiquent une activité clinique préliminaire en tant que monothérapie et un profil de tolérance favorable. La société fait également progresser l'inupadénant, un premier antagoniste insurmontable du récepteur A2A de l'adénosine dans le développement clinique conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer. iTeos mène actuellement un essai clinique ouvert à plusieurs bras de Phase 1/2a sur l'inupadénant chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées. Les résultats préliminaires indiquent une activité à agent unique encourageante ainsi que l'identification d'un potentiel biomarqueur prédictif. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Contact auprès des investisseurs :

Ryan Baker

iTeos Therapeutics, Inc.

Ryan.Baker@iteostherapeutics.com