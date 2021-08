Unique Network、国連関連の「NFT Climate Initiative」の独占的ブロックチェーン・パートナーに選ばれる

NFTインフラストラクチャー・プラットフォームは、DigitalArt4Climateイニシアチブに採用され、アーティストや世界の若者が国連の目標やプログラムに沿ってNFTを採用できるよう支援しています。

August 03, 2021 19:00 ET | Source: Unique Network Ltd Unique Network Ltd

Gibraltar, GIBRALTAR