Ørsted færdiggør største landvindprojekt til dato

Projektet, der tæller 130 vindmøller, styrker Ørsteds samlede aktiver på elmarkedet i Texas i takt med, at selskabet fortsat skalerer sin forretning.

Ørsted har færdiggjort den 367 MW store landvindmøllepark Western Trail Wind i Wilbarger County og Baylor County i Texas. Det er Ørsteds hidtil største landvindprojekt, og Ørsted har nu en samlet kapacitet på mere end 2,8 GW i drift inden for vindenergi, solenergi og batterilagring på land.

Projektet har sikret langsigtede elkøbsaftaler med PepsiCo, Hormel Foods og Nucor, som aftager hovedparten af den strøm, projektet producerer. PepsiCo og Hormel Foods vil også aftage strøm fra Haystack Wind-projektet i det centrale USA, som bliver sat i drift senere på året.

”Western Trail Wind er et udviklingsprojekt med en god placering, der kommer til at levere billig og stabil strøm til elnettet i Texas,” siger Philip Moore, Senior Vice President for Ørsted Onshore. ”Jeg er meget stolt af vores team, der har arbejdet på dette projekt, og vi fortsætter med at skalere forretningen og gå forrest i den amerikanske energiomstilling.”

Projektet ligger på et område ejet af Stan Kroenke. Daniel Zyvoloski, Land Manager for Kroenke Ranches, siger: ”Waggoner Ranch har en rig tradition for at udvikle energiressourcer. Vi er glade for at samarbejde med Ørsted om landvindprojektet Western Trail Wind og gøre vedvarende energi til en del af den tradition.”

Projektet vil give et langsigtet økonomisk afkast i form af øgede ejendomsskatter til de omkringliggende områder og tre uafhængige skoledistrikter.

Ørsted har opført Western Trail Wind i et tæt samarbejde med førende investorer, leverandører af udstyr og entreprenørvirksomheder, som alle har bidraget til at gennemføre projektet på den bedst mulige måde.

