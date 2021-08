Martela Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

English Finnish

Martelan toimitusjohtaja Artti Aurasmaa on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Aurasmaa jatkaa työskentelyään Martelan palveluksessa enintään kuuden kuukauden mittaisen irtisanomisaikansa loppuun saakka. Martelan hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan haun välittömästi.

”Martelan strategiaa on kuluneen vuoden aikana terävöitetty, ja yhtiön operatiivinen tiimi on erinomaisen kyvykäs. Modernin hybridityön edelläkävijäksi nousseen yhtiön toimituskyky on pandemian hellittäessä hyvässä kunnossa ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla. Tässä tilanteessa päätin ottaa uuden haasteen vastaan yhtiön ulkopuolelta luottavaisin mielin”, Artti Aurasmaa sanoo.

”Kiitän Arttia lämpimästi hänen panoksestaan Martelassa ja toivotan hänelle kaikkea hyvää seuraaviin haasteisiin. Dynaamisena muutosjohtajana Artti toi yhtiöön raikasta ajattelua, jonka vaikutukset kantavat myös tästä eteenpäin. Aloitamme nyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin samalla kun Artti jatkaa vielä toistaiseksi Martelan palveluksessa”, Martelan hallituksen puheenjohtaja Johan Mild sanoo.

Martela julkisti 25.2.2021 uudistetun johtoryhmänsä, jonka tehtävänä on vauhdittaa yhtiön strategian toimeenpanoa valituilla ydinliiketoiminta-alueilla. Martela vastaa kiihtyvään monimuotoisten työ- ja oppimisympäristöjen tarpeeseen sekä vahvistuvaan ympäristötietoisuuteen tarvelähtöisesti muunneltavilla työympäristöpalveluilla, jotka noudattavat kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.