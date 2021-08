English Finnish

Aspo tarkentaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan ja antaa ennakkotietoa ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitostaan



Monialayhtiö Aspo tarkentaa koko vuodelle 2021 annettua tulosohjeistustaan toisen vuosipuoliskon alun markkinakehityksen ja liiketoimintojen tarkentuneiden loppuvuoden markkina- ja kysyntänäkymien johdosta.

Uusi ohjeistus

Aspon liikevoitto on noin 30–36 Me (19,3) vuonna 2021.

Vanha ohjeistus (annettu 11.2.2021)

Aspon liikevoitto vuonna 2021 on suurempi kuin vuonna 2020 (19,3 Me).



Ohjeistuksen tarkennuksen taustalla on teollisuuden kysynnän kasvu, mikä on edelleen vahvistanut varustamoyhtiö ESL Shippingin liiketoimintaympäristöä ja kasvattanut kuljetusvolyymeja erityisesti teräs- ja metsäteollisuuden asiakkuuksissa. Myös Telkon tuloskehitys on jatkunut ennakoitua selvästi vahvempana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto

Aspon liikevoitto ensimmäisen puolen vuoden ajalta on yhtiön historian korkein 17,5 miljoonaa euroa (H1/2020: 8,1 miljoonaa euroa).



Aspo julkaisee puolivuosikatsauksensa 1.1.-30.6.2021 keskiviikkona 11.8.2021.





