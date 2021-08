Não perca o maior evento de arte visual aborígene e dos ilhéus do Estreito de Torres na Austrália

Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese

DARWIN, Austrália, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Darwin Aboriginal Art Fair (Feira de Arte Aborígene de Darwin - DAAF) será inaugurada na sexta-feira, 6 de agosto, na sua plataforma digital de ponta, conectando o público ao redor do mundo com os criativos aborígenes e dos ilhéus do Estreito de Torres.



Apresentado pela Darwin Aboriginal Art Fair Foundation (DAAFF), no seu 15º ano, o programa da DAAF será realizado de 6 a 11 de agosto. O programa apresenta uma feira de arte digital altamente esperada e um Programa Público online que inclui master classes e palestras de artistas.

A DAAFF também irá apresentar dois eventos de moda das Primeiras Nações (Indígenas), incluindo o National Indigenous Fashion Awards (Premiação Nacional da Moda Indígena - NIFA) anual e o anúncio do nome do vencedor será transmitido ao vivo pelos canais de rede social da NITV no dia 3 de agosto, diretamente do Centro de Convenções de Darwin, Austrália. O vibrante desfile Country to Couture (País para Cultura) também será apresentado no dia 4 de agosto.

A DAAF é reconhecida internacionalmente como um programa de categoria internacional que homenageia a cultura viva mais antiga do mundo. É o único evento deste tipo que conecta artistas e centros de arte das regiões mais remotas da Austrália com um público doméstico e internacional, pronto para comprar obras deslumbrantes e autênticas.

A diretora executiva da DAAFF, Claire Summers, disse que o programa gera benefícios substanciais para as comunidades indígenas da Austrália, onde 100% das vendas de cada obra de arte são revertidas para os centros de arte, artistas e suas comunidades.

“É uma honra apresentar o perfil de mais de 70 Centros de Arte Indígenas e expor as magníficas narrações, cultura e história por trás dessas obras de arte”, disse Summers.

Comentando sobre a decisão de mudar de um evento físico para uma estratégia online, a Sra. Summers acrescentou: “Houve um interesse esmagador no nosso Programa Público, com muitos dos workshops lotados. No ano passado alcançamos o nosso maior público global graças à nossa oferta digital.”

A DAAF conecta audiências de arte e cultura indígenas e não indígenas através do seu evento único que homenageia a herança vibrante dos Povos Indígenas Australianos, proporcionando um importante local de encontro para artistas e designers compartilharem histórias e tradições através do seu meio predileto.

O programa DAAF inclui:

Terça-feira 3 de agosto | National Indigenous Fashion Awards (Premiação Nacional da Moda Indígena - NIFA)

Quarta 4 Agosto | Country to Couture (País para Couture)

6-11 de agosto | 15a Darwin Aboriginal Art Fair (Feira de Arte Aborígene de Darwin - DAAF)



Para acessar a Darwin Aboriginal Art Fair, registre-se em daaf.com.au/art-fair-2021

