不要错过澳大利亚最大的土著居民和托雷斯海峡岛民视觉艺术活动

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澳大利亚达尔文, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 达尔文原住民艺术活动（The Darwin Aboriginal Art Fair，DAAF）将通过其尖端数字平台于8月6日（星期五）开启，将世界各地的观众与澳大利亚的土著居民和托雷斯海峡岛民的创意作品连接在一起。



DAAF项目由达尔文原住民艺术活动基金（Darwin Aboriginal Art Fair Foundation，DAAFF）举办，现已进入第15个年头，本次活动时间为8月6日至11日。 该项目包括一个备受期待的数字艺术展览和一个在线公共项目，其中包括艺术家杰作课程和艺术家演讲。

DAAFF还将展示两项原住民时尚活动，包括年度 全国土著时尚奖 （National Indigenous Fashion Awards，NIFA），获奖者名单将于8月3日在澳大利亚达尔文会议中心通过NITV的社交媒体渠道现场揭晓。充满活力的 乡村到时尚（Country to Couture） 跑道也将于8月4日开启。

DAAF是一个在全球受到欢迎的世界一流项目，旨在向世界上最古老的生活文化致敬。这项活动独具特色，将来自澳大利亚最偏远地区的艺术家、表演者和艺术中心与国内外渴望领略令人惊叹而又真实的作品的观众连接在一起。

DAAFF执行董事Claire Summers表示，该项目为澳大利亚的土著社区带来了大量的流动收益，每件艺术品的销售所得全部返还给艺术中心、艺术家及其社区。

“我们很荣幸能够介绍70多个土著民所拥有的艺术中心，并打开这些艺术作品背后丰富的故事叙述、文化和历史，”Summers女士表示。

Summers女士在评论从实体活动转向在线战略的决定时补充道：“我们的公共项目引起了巨大的兴趣，许多工作室都在全力制作。去年，正是凭借我们的数字产品，我们接待了数量最多的全球观众。”

DAAF通过其独特活动庆祝澳大利亚原住民充满活力的传统，将土著和非土著艺术及文化受众联系起来，为艺术家和设计师提供了一个重要的聚会场所，以通过他们所选择的媒体分享故事和传统。

DAAF的节目包括：

8月3日（星期二）|全国土著时尚奖（NIFA）

8月4日（星期三）|从乡村到时尚

8月6日至11日|第15届达尔文土著文化活动（DAAF）



如要参加达尔文土著文化活动，请在以下网站注册： daaf.com.au/Art-equy-2021

tiffanye@bastionagency.com

+61 404 303 308

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