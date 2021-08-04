萬勿錯過澳洲最大的原住民和托雷斯海峽島民視覺藝術活動

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澳洲達爾文, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 達爾文原住民藝術博覽會 (DAAF) 將於 8 月 6 日（星期五）透過尖端的數碼平台開幕，讓觀眾與澳洲原住民和托雷斯海峽島民藝術品連接。



DAAF 計劃由達爾文原住民藝術博覽基金會 (DAAFF) 推出，至今已踏入第 15 年，將於 8 月 6 日至 11 日舉行。計劃特色是萬眾期待的數碼藝術博覽會和網上公開計劃，其中包括藝術大師課程和藝術家演講。

DAAFF 也將展示兩個第一民族的時裝活動，包括年度 全國原住民時裝大獎 (NIFA)，而獲獎者公告將於 8 月 3 日直接於澳洲達爾文會議中心在 NITV 的社交媒體頻道上直播。充滿活力的 Country to Couture 時裝表演也將於 8 月 4 日展出。

DAAF 在國際上被推崇為世界一流的計劃，向世界上最古老的生活文化致敬。這是唯一一個將澳洲最偏遠地區的藝術家、表演者和藝術中心與國內及國際觀眾聯繫的活動，當中不少觀眾期待購買令人驚嘆和正宗的作品。

DAAFF 執行董事 Claire Summers 指出，計劃為澳洲的原住民社區帶來顯著的收益，當中每件藝術品的 100％ 售價將回饋藝術中心、藝術家及其社區。

Summers 女士說：「我們很榮幸能夠代表 70 多個由原住民擁有的藝術中心，並展現這些藝術作品背後豐富的典故、文化和歷史。」

談到從實體活動搬到網上的策略決定，Summers 女士補充說：「至今我們已接獲對公開計劃產生的極大興趣，而很多創作室都已達至最高產能。我們去年歡迎了至今在數碼產品方面見到最大的全球受眾。」

DAAF 透過其獨特的活動將原住民和非原住民藝術和文化觀眾聯繫起來，以慶祝澳洲第一民族充滿活力的傳統，為藝術家和設計師透過他們自選的媒介提供一個重要的會議場所，以便他們分享典故和傳統。

DAAF 計劃包括：

8 月 3 日（星期二）| 全國原住民時裝大獎 (NIFA)

8 月 4 日（星期三）| Country to Couture 時裝表演

8 月 6 日至 11 日 | 第15 屆達爾文原住民藝術博覽會 (DAAF)



如欲參加達爾文原住民藝術博覽會，請在此登記 daaf.com.au/art-fair-2021

tiffanye@bastionagency.com

+61 404 303 308

圖片：

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