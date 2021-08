Conduent Transportation lance le paiement sans contact sur le réseau de transports publics de Bergame, en Italie

MILAN, Italie et FLORHAM PARK, N.J., 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), annonce aujourd'hui avoir réussi la mise en œuvre et le déploiement d'un système de paiement sans contact qui permet d'acheter des titres de transport directement à bord des bus et des funiculaires gérés par Azienda Trasporti Bergamo (ATB), ainsi que des tramways gérés par sa société associée, Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB). Près de 600 valideurs de titres sans contact ont été installés sur tous les véhicules du réseau exploité par ATB et TEB, qui dessert une population d'environ 380 000 habitants.



Les valideurs de Conduent permettent aux passagers d'accéder au service à l'aide des principales cartes de crédit et de débit sans contact, notamment Visa, Mastercard, Maestro, American Express, de même qu’avec les appareils compatibles NFC. Parmi ces appareils compatibles NFC figurent les smartphones et les montres connectées avec des portefeuilles numériques, comme Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay.

Un snippet média accompagnant cette annonce est disponible en cliquant sur l'image ou le lien ci-dessous:

Le système de paiement sans contact déployé sur les véhicules ATB et TEB s’appuie sur une solution account-based, ce qui signifie que le titre de transport n'est pas stocké sur un appareil ou un autre support tel qu'un smartphone ou une carte à puce, mais dans le cloud. Cela permet à une variété d'appareils ou de supports d'être reliés de manière sécurisée via le cloud au compte du passager dans le back office, pour des trajets plus faciles et plus connectés.

« Le paiement sans contact démontre la volonté continue du groupe ATB d'innover sur l'ensemble de son réseau de transport », a déclaré Gianni Scarfone, Directeur général d'ATB et Président directeur général de TEB. « La technologie conviviale de Conduent nous permet d'offrir la meilleure expérience de transport moderne et de veiller à maintenir une relation solide entre la société et les utilisateurs de nos services.

En avril de cette année, ATB et TEB ont également déployé un nouveau système de comptage passager pour contrôler le nombre maximum de passagers autorisés dans les autobus et des tramways. Le système, mis en œuvre par Conduent, permet aux deux sociétés de se conformer aux réglementations gouvernementales mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19, et qui limitent le nombre de passagers à 50 % de la capacité maximale sur ces modes de transport.

« Au cours des 12 derniers mois, Conduent a travaillé en étroite collaboration avec ATB et TEB pour mettre en œuvre deux systèmes qui renforcent et améliorent considérablement l'expérience de transport pour les habitants de Bergame », a déclaré Jean-Charles Zaia, Directeur général du transport public chez Conduent. « L'introduction du paiement sans contact sur l'ensemble du réseau de transport permet un accès et une interopérabilité rapides sur tous les modes de transport, ce qui en fait l'un des principaux réseaux en Europe. »

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions de transport automatisées et basées sur l'analyse au service des organismes du secteur public. Ces solutions couvrent des domaines tels que la tarification et la gestion des routes (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voirie (parking), ainsi que des systèmes pour les transports en communs et la sécurité routière. Ces solutions permettent de proposer des services rationalisés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L’entreprise aide ses clients du secteur du transport depuis plus de 50 ans et opère dans plus de 20 pays.

À propos de Conduent

Conduent fournit des services et des solutions essentiels pour le compte d'entreprises et d'établissements publics, générant des résultats exceptionnels pour ses clients et leurs millions de bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie, les solutions et services Conduent automatisent les procès, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du Fortune 100 et plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions et faire progresser leurs opérations.

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes chaque jour, dont trois quarts des patients assurés aux États-Unis, 10 millions d'employés bénéficiant de ses services de Ressources Humaines et près de 18 millions de bénéficiaires de ces prestations. Les solutions de Conduent génèrent des résultats exceptionnels pour ses clients, notamment 16 milliards de dollars d’économies sur l’examen des factures médicales relatives aux demandes d'indemnisation des employés, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH, une réduction allant jusqu'à 27 % des coûts des avantages publics, une amélioration des dépenses dans la finance, la comptabilité et l'approvisionnement allant jusqu'à 40 % et une amélioration des temps d'interaction avec les services client allant jusqu'à 20 % avec une meilleure satisfaction des utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.conduent.com .

Contacts auprès des médias :

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com

Sean Collins, Conduent, +1-310-497-9205, sean.collins2@conduent.com



Contact pour les relations avec les investisseurs :

Giles Goodburn, Conduent, +1-203-216-3546, giles.goodburn@conduent.com

Remarque : pour recevoir des fils d'actualité RSS, consultez le site www.news.conduent.com . Pour des opinions, perspectives industrielles et commentaires, consultez les pages http://twitter.com/Conduent , http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent .

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.