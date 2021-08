Theratechnologies présentera à la 41e conférence annuelle de Canaccord Genuity

English French

MONTRÉAL, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que Paul Levesque, Président et Chef de la direction de Theratechnologies, fera une présentation à la 41ième Canaccord Genuity Annual Growth Conference le mercredi 11 août 2021 à 14h00 (heure de l’Est).



Une webdiffusion en direct de l’événement sera accessible sous l’onglet « Investisseurs » / « Événements » du site Web de Theratechnologies. La webdiffusion sera archivée et disponible après la présentation pour une période de 90 jours.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ :THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur son site Web au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Relations avec les médias :

Denis Boucher

Vice-président, communications et affaires corporatives

514-336-7800

Relations avec les Investisseurs :

Leah Gibson

Directrice principale, relations avec les investisseurs

ir@theratech.com

617-356-1009