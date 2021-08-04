ZIM选择BookYourCargo管理短驳拖运运营

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新泽西西朗布兰奇, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 汇聚无缝货物运输托运人和卡车司机的数字货运经纪平台 BookYourCargo （BYC）今天宣布世界20强集装箱班轮运输公司之一的 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. （ZIM）已请求BYC帮助管理其短驳拖运运营。利用BYC基于云的技术型数字短驳拖运平台，ZIM通过BYC的有1800多家运营商构成的可信网络获得了实时可见性和即时报价能力 。



“值此不确定性和不稳定性持续存在时期，获得在全球各地港口都拥有短驳货运业务的世界顶级海运托运人之一的ZIM青睐，选择BYC来协助他们的短驳拖运运营，是对我们为客户提供的服务水平以及价值的真实证明，”BYC首席执行官Nimesh Modi表示。“BYC植根于50多年深厚的货物转运代理专业经验，因此了解短驳拖运是供应链中最繁琐、最昂贵以及服务最为欠缺的环节之一。我们一直在努力打造高品质、活跃且忠诚的运营商池，使我们能够通过我们的数字短驳拖运平台承诺运能和功能。我们的取消率低于0.1%，这意味着我们的客户知道当BYC接受了货载，就一定会交付。”

数字短驳拖运平台有助于费率管理、运营优化、服务整合和订单可见性——创造客户价值并实现量身定制的供应链控制。该平台基于具备人工智能机器人和机器学习引擎的最新技术堆栈，并提供API/EDI与现有第三方软件平台的无缝集成，确保信息的平稳过渡。

“我们首次接洽BookYourCargo是因为我们需要协助从几个西海岸港口提取集装箱，这些港口当时因为劳工罢工而处于停滞状态，”ZIM联合调度经理Salah Adile表示。“BYC能够介入并在两三个星期内将我们的所有800个集装箱快速运出港口。自此之后，我们逐步增加了与BYC的业务，现在他们已经成了我们最大的供应商之一，一年运输3000多个集装箱。”

数字短驳拖运平台可以在线访问，也可以使用移动设备通过app访问，客户和供应商都可以通过app按地点、搬运类型和驾驶员可用情况轻松搜索和比较并直接预订货载。预订后，用户可获得一个请求号，用于实时查看货运详情和跟踪订单状态。这款app在Google Play Store和Apple App Store上均有提供。

关于ZIM

ZIM是一家跨国轻资产集装箱班轮运输公司，在运营所在市场具有领先地位。ZIM于1945年在以色列成立，是历史最悠久的班轮运输公司之一，有76年丰富经验，为客户提供创新海运运输和物流服务，在行业领先的运输时间、船期可靠性和卓越服务方面声誉卓著。

关于BYC



BYC成立于2015年，旨在通过提供专注于技术的解决方案，简化短驳货运处理。在运输、面向卓越服务的客户体验、技术型解决方案领域拥有广博的专业知识，可以应对特定的不断变化的行业问题。BYC最近被Inc. 5000列为2019年美国增长最快的公司之一。如需了解更多信息，请访问 www.bookyourcargo.com 。

媒体联系人：

Allison Mills

LeadCoverage

allison@leadcoverage.com



