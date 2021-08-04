ZIM 選擇 BookYourCargo 來管理拖運業務

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新澤西州西朗布蘭奇, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BookYourCargo (BYC) 是一個聚合托運人和貨車司機以實現貨物無縫運輸的數碼貨運經紀平台，今天宣佈全球 20 大貨櫃船運公司之一 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)，已委任 BYC 協助管理其拖運業務。藉著 BYC 雲端科技 Digital Drayage Platform，ZIM 可透過 BYC 超過 1,800 個托運人的信任網絡獲得實時的可見度和即時報價能力。



BYC 行政總裁 Nimesh Modi 表示：「ZIM 是全球最頂尖托運人之一，在全球各地的港口負責處理拖運流程。他們選擇 BYC 來協助其恆常不確定和不穩定的操作，的確是我們為客戶提供的服務水平和價值的實證。BYC 建基於 50 多年的貨運轉運專業知識上，因此我們明白拖運是供應鏈中最乏味、昂貴和服務不足的部分之一。我們一直致力建立一個合格、活躍和忠誠的托運公司服務池，讓我們能夠透過 Digital Drayage Platform 在能力和功能方面展現承諾。我們的取消率低於 0.1%，表示我們的客戶知道，當 BYC 接受裝運，就一定會辦妥。」

Digital Drayage Platform 可促進速率管理、營運優化、服務整合和可查看訂購，從而締造客戶價值和度身定制供應鏈控制。平台的架構採用人工智能機械人和機器學習引擎的最新技術堆棧，可與現有的第三方軟件平台無縫整合 API/EDI，以確保資訊順利過渡。

ZIM 多式聯運派遣經理 Salah Adile 說：「我們首先接觸 BookYourCargo，是因為我們需要外界幫助我們從幾個因勞工罷工而處於靜止狀態的西岸港口中提取貨櫃。BYC 能夠在兩三個星期時間內快速移出我們所有 800 個貨櫃。從那時起，我們逐步增加與 BYC 進行的業務，現在他們已成為我們的主要供應商之一，每年為我們運輸超過 3,000 個貨櫃。」

Digital Drayage Platform 可透過網上或流動裝置經應用程式存取，讓客戶和供應商可以透過位置、移動類型和司機供應來輕鬆搜尋和比較速度，並直接預訂貨運。預約後，使用者會獲得一個申請編號，用於查看貨件詳情和實時追蹤訂單狀態。應用程式在 Google Play 商店和 Apple App Store 上供應。

關於 ZIM

ZIM 是一家全球輕資產貨櫃航運公司，在其營運的市場中擁有領導地位。ZIM 於 1945 年在以色列成立，是歷史最悠久的運輸托運人之一，擁有 76 多年的經驗，為客戶提供創新的海路運輸和物流服務，在行業領先的運輸時間、排程可靠度和服務方面具備卓越的聲譽。

關於 BYC



BYC 成立於 2015 年，旨在透過提供技術主導的解決方案來簡化拖運流程。公司在運輸方面擁有豐富的專業知識，客戶可體驗卓越的服務為主、技術支援的解決方案，以處理行業中特定而不斷變化的問題。BYC 最近獲 Inc. 5000 評為 2019 年美國增長最快的公司之一。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.bookyourcargo.com 。

傳媒聯絡人：

Allison Mills

LeadCoverage

allison@leadcoverage.com



