PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : +20,49% à 93,90 M€

Villers-lès-Nancy, le 4 août 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 :

+20,49% à 93,90 M€

Le Groupe maintient un b on niveau de croissance pour toutes les Divisions .

Contribution significative ( + 7,86 M€) des opérations de croissance externe : PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE, PHARMAGEST SERVIZI . A périmètre comparable, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de

86,04 M€ en progression de 10,40%.

Confirmation des ambitions de croissance d'activité du Groupe pour 2021.

En M€ 2019 2020 2021 Variation



2021 / 2020 1er trimestre 38,15 39,00 45,27 + 16,09 % 2ème trimestre 38,73 38,93 48,63 + 24,90 % Total 1er semestre 76,88 77,93 93,90 + 20,49 %

Au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 93,90 M€, en progression de 20,49% par rapport 30 juin 2020.

A périmètre comparable (hors les opérations de croissance externe PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020 et la création de la filiale italienne PHARMAGEST SERVIZI au 1er février 2021), le chiffre d’affaires du Groupe Pharmagest est en progression de 10,40%.

Point sur l’activité du 1 er semestre 202 1

La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d’affaires de 69,83 M€, en progression de 23,14% par rapport au 1er semestre 2020.





Cette Division représente 74,37% du CA global du Groupe Pharmagest.

En France , le chiffre d’affaires progresse de 23,99% à 64,13 M€. La société ASCA INFORMATIQUE contribue significativement (+7,52 M€) ; à périmètre comparable, la progression du chiffre d’affaires est de 9,46% à 56,61 M€.

, le chiffre d’affaires progresse de 23,99% à 64,13 M€. La société ASCA INFORMATIQUE contribue significativement (+7,52 M€) ; à périmètre comparable, la progression du chiffre d’affaires est de 9,46% à 56,61 M€. En Italie, le chiffre d’affaires progresse de 31,37% à 4,49 M€ porté par une dynamique soutenue de tous les secteurs d’activités (grossistes-répartiteurs et pharmacies). L’intégration au 1 er février 2021 de PHARMAGEST SERVIZI (agence technique qui assure les installations et les formations des pharmaciens dans le Nord de l’Italie) contribue au développement du Pôle Pharmacie Italie. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en progression de 27,48% à 4,36 M€.

le chiffre d’affaires progresse de 31,37% à 4,49 M€ porté par une dynamique soutenue de tous les secteurs d’activités (grossistes-répartiteurs et pharmacies). L’intégration au 1 février 2021 de PHARMAGEST SERVIZI (agence technique qui assure les installations et les formations des pharmaciens dans le Nord de l’Italie) contribue au développement du Pôle Pharmacie Italie. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en progression de 27,48% à 4,36 M€. En Belgique, la tendance observée au 1er trimestre 2021 d’une timide reprise de l’activité se confirme. Le Pôle Pharmacie Belux enregistre un chiffre d’affaires de 1,21 M€ (soit 1,29% du chiffre d’affaires total du Groupe), en retrait de 22,86%.





La Division Solutions pour les E tablissements S anitaires et M édico- S ociaux enregistre un chiffre d’affaires de 13,79 M€ en progression de 10,36% par rapport au 1er semestre 2020.





Cette Division représente 14,68% du CA global du Groupe Pharmagest.

A périmètre comparable (hors la prise de participation majoritaire dans PANDALAB), le chiffre d’affaires est en progression de 8,65% à 13,57 M€.

Parallèlement aux investissements prévus par le Ségur de la Santé et le plan France Relance pour la digitalisation du secteur de la santé (19 Md€ dont 2,4 Md€ concernant le champ médico-social), le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une nouvelle méthode de répartition qui s’inscrit dans une perspective d’aménagement globale des territoires de santé.

Ces nouvelles orientations, qui ralentissent les prises de décisions dans l’attente des aides promises, viennent notamment impacter l’activité EHPAD dont le chiffre d’affaires reste stable à 7,12 M€. Tous les autres secteurs de la Division sont en progression : l’activité dédiée aux Hôpitaux progresse de 12,32% ; le secteur de l’Hospitalisation A Domicile (HAD) progresse de 25,78%. L’activité consacrée aux Etablissements et Professions Libérales (EPL) contribue significativement au développement de cette Division avec une progression de son chiffre d’affaires de 39,75%. Le partenariat stratégique signé avec ELSAN en avril dernier se met progressivement en place pour le déploiement de PandaLab Pro au sein des 120 établissements de santé ELSAN.





L a Division Solutions e-Santé enregistre un chiffre d’affaires de 8,95 M€ en progression de 11,21% par rapport au 1er semestre 2020.





Cette Division représente 9,53% du CA global du Groupe Pharmagest.

Suivant la dynamique initiée au T1 2021, l’activité Communication Digitale maintient un bon niveau de croissance de son chiffre d’affaires : +35,81%.

maintient un bon niveau de croissance de son chiffre d’affaires : +35,81%. Le Pô le e-Connect progresse de 10,02% alors même qu’il est confronté à la pénurie mondiale de composants électroniques et aux difficultés d’approvisionnement qui en résulte (allongement des délais de livraison, tensions sur les prix).

progresse de 10,02% alors même qu’il est confronté à la pénurie mondiale de composants électroniques et aux difficultés d’approvisionnement qui en résulte (allongement des délais de livraison, tensions sur les prix). Le déploiement des activités Télémédecine et Personnes Fragiles, toujours impacté et ralenti par la crise sanitaire, repart timidement. La concrétisation de plusieurs projets d’équipement pour NOVIAcare au sein de programmes immobiliers importants sur la fin du 1er semestre est toutefois l’amorce d’une tendance très encourageante.





La Division Fintech affiche un chiffre d’affaires de 1,33 M€ en progression de 95,47% par rapport au 1er semestre 2020.





Cette Division représente 1,42% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division avait été particulièrement impactée au 1 er semestre 2020 (-11,32%).

semestre 2020 (-11,32%). L’offre de services de la plateforme Leasa by Nanceo apporte de réelles opportunités aux partenaires utilisateurs ; cette pertinence et compétitivité permettent à la Division de bénéficier pleinement de la reprise du marché des financements.

Evénements significatifs survenus depuis le 30 juin 2021

Dans la continuité de la création de la filiale PHARMAGEST SERVIZI au 1er février 2021 (agence technique qui assure les installations et les formations des pharmaciens dans le Nord de l’Italie), PHARMAGEST ITALIA poursuit sa stratégie de développement dans la péninsule et annonce l’acquisition partielle (activité grossistes-répartiteurs) le 1er juillet 2021 des actifs (logiciels, clients, salariés) de la société ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE.

Cette acquisition vient renforcer le positionnement de PHARMAGEST ITALIA en complétant la gamme de ses logiciels pour les grossistes-répartiteurs : GoldenPharm@ (ERP de gestion pour les grossistes pharmaceutiques), Pharm@Comm (plateforme de communication entre les pharmacies et la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique), et @lberto (plateforme centralisée unique pour la gestion de groupes de pharmacies).



Perspectives 202 1

Après un 1er semestre très dynamique et sur la base des informations disponibles à ce jour, le Groupe Pharmagest confirme ses ambitions de croissance d'activité pour l'année 2021.

La politique de partenariats stratégiques qui permet au Groupe d’accélérer sa croissance, de sécuriser ses parts de marché, et de développer des pratiques et des produits innovants, devrait conserver un rythme soutenu dans les prochains mois.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre sa politique de croissance externe ciblée et devrait concrétiser certaines opérations sur le 2nd semestre. Enfin, parallèlement au déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner et coordonner tous les métiers du monde médical (pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux et médecine de ville), le Groupe Pharmagest compte accélérer sa stratégie d’investissements dans l’innovation pour améliorer la prise en charge des patients dans un parcours de soins cohérent entre la ville et l’hôpital.

Calendrier financier

Publication des résultats semestriels le 24 septembre 2021 (après bourse).

Présentation des résultats semestriels le 27 septembre 2021 à Paris.

Publication du chiffre d’affaires du T3 2021 le 10 novembre 2021 (après bourse).





