Avec le parc solaire de Montclar, Voltalia continue d’innover

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, se positionne dans la réalisation de centrales solaires photovoltaïques innovantes avec le projet du parc de Montclar, une centrale au sol dans un paysage de montagnes, situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans la région Sud.

Voltalia a été désigné lauréat de l’appel d’offres national lancé par le Ministère de la Transition Ecologique pour le projet du parc solaire de Montclar, une centrale solaire de 3,75 mégawatts qui sera construite sur une surface de 4,2 hectares. Le parc se situe à Montclar, lieu-dit Côte Belle, notamment connu pour être l’une des seules stations de ski autogérées en France. Il s’agit également de l’un des gisements solaires les plus élevés du pays. Grâce à ses 8 600 panneaux photovoltaïques, la centrale permettra d’alimenter en énergie verte plus de 2 500 habitants.

Le projet solaire de Montclar repose sur différentes innovations. Une structure métallique innovante particulièrement adaptée au contexte de montagne et aux sites qui présentent de fortes pentes accueillera des modules solaires à bas carbone et haut rendement. Le projet intègre des partenariats avec plusieurs établissements scientifiques français d’excellence tels que le CEA, qui accompagnera Voltalia dans l'étude des gains énergétiques liés aux innovations déployées, et l'école MINES ParisTech, qui étudiera les bénéfices environnementaux de la centrale solaire sur son cycle de vie.

Voltalia innove aussi en plaine

Le projet de Montclar est un exemple de projet innovant en site escarpé. En plaine, Voltalia innove aussi avec des parcs qui couplent une production photovoltaïque et une activité agricole ou d’élevage, en mutualisant les usages d’un même foncier. Voltalia participe ainsi à la conservation et au renforcement de l’économie agricole des territoires.

L’Agrivoltaïque

Voltalia développe des solutions agrivoltaïques plein champ. L’activité agricole se situe sous les panneaux solaires qui sont posés sur des structures adaptées pour ne pas gêner le passages des machines agricoles.

Les panneaux solaires suivent la course du soleil pour optimiser la production agricole, et ils peuvent aussi adopter un angle permettant si nécessaire de s’effacer pour laisser passer la lumière ou de protéger les cultures des évènements climatiques extrêmes (brûlure du soleil, grêle, gel printanier…). Les projets agrivoltaïques ont également la vocation à diminuer les besoins en eau (diminution de l’évapotranspiration des sols) et les coûts d’irrigation en couplant la structure avec un système d’irrigation. À ce jour, il s’agit de projets innovants à dimension expérimentale, implantés sur des terrains dédiés à la viticulture, l’arboriculture, le maraîchage et l’horticulture.

La c entrale agrivolta ï que de CABANON

Cette installation agrivoltaïque de 3 mégawatts est située à Saint-Etienne-du-Grès, en région Sud. Elle est en service depuis mars 2021. C’est un activité maraîchère qui est ici couplée à la production photovoltaïque.

L’AgriSOL

Les projets AgriSOL combinent eux aussi production photovoltaïque et activité agricole (élevage essentiellement et systèmes fourragers et céréaliers), mais avec des panneaux solaires positionnés à hauteur standard pour l’élevage ovin, ce qui permet de produire une énergie compétitive.

Le développement d’une centrale solaire AgriSOL vise à intégrer la dimension agricole selon une approche systémique. La centrale solaire, implantée en zone agricole, doit être une partie intégrante de l’exploitation agricole. Pour cela, la dimension agricole est intégrée dès les premières phases de développement du projet afin d’adapter, au mieux, le design de la centrale solaire pour qu’elle soit intégrée au système de production existant.

Activité d’ éco pâturages : la centrale de CANADEL

Le parc solaire du Canadel est situé à Brignoles, dans le département du Var. Mise en service en juin 2018, cette centrale est d’une puissance de 10,4 mégawatts. Une convention de pâturage avec un berger de la commune mutualise l’usage du terrain pendant la durée d’exploitation de l’installation.

Activités d’apiculture : l a centrale de CASTELLET II

Le parc solaire du Castellet II est situé sur la commune du Castellet dans le département du Var. Mise en service en juin 2017, cette centrale est d’une puissance de 3,8 mégawatts. Pour ce projet, une vingtaine de ruches sont installées sur le site de la centrale ce qui contribue à lutter contre le syndrome d’effondrement de la population des abeilles en France. Cette convention permet en outre à l’apiculteur de protéger ses ruches des dégradations et d’actes de vandalismes grâce aux clôtures de la centrale.

Et dans le futur …

Voltalia s’engage à accélérer le développement de projets en concertation directe avec les agriculteurs afin d’adapter les projets solaires aux exploitations existantes (élevage, fourrage, production céréalière…) et ainsi favoriser la synergie entre la production agricole et la production d’énergie renouvelable.





Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2021, le 23 septembre 2021 avant Bourse









A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,5 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 9,7 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 130 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

