Boyden begrüßt Stephen Irish, einen Experten für Healthcare & Life Sciences, als Managing Partner in Japan

TOKIO, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, ein führendes Beratungsunternehmen für Leadership und Talent Management mit mehr als 75 Niederlassungen in über 45 Ländern, freut sich, Stephen Irish als Managing Partner und Head of Boyden Japan begrüßen zu dürfen. Irish ist in Tokio ansässig und wird Teil des globalen Geschäftsbereichs für Healthcare & Life Sciences von Boyden. Er wird dabei für die Führungskräftevermittlung für Kunden in Japan und Asien/Pazifik sowie außerhalb der Region verantwortlich sein.



„Japan ist ein einzigartiger Markt und erfordert ein besonderes Wissen und Verständnis für die kulturellen Feinheiten auf individueller, organisatorischer und staatlicher Ebene“, so Stephen Irish , Managing Partner, Boyden Japan. „Da ich während meiner beruflichen Laufbahn mit japanischen Unternehmen zusammengearbeitet habe, freue ich mich, diese Erfahrung bei Boyden in einer kooperativen, internationalen Umgebung einbringen zu können. Für Kunden ist es besonders vorteilhaft, dass Boyden Berater für Healthcare & Life Sciences mit fundierten Marktkenntnissen und guten Verbindungen an den Standorten seiner Hauptsitze in Europa und den USA hat.“

Irish war früher Regional Practice Head, Asia/Pacific, Healthcare & Life Sciences bei einer globalen führenden Firma für Führungskräftevermittlung mit Sitz in Japan, die Singapur, China, Hongkong, Vietnam, Indien, Thailand und die Philippinen bediente. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führungskräftevermittlung bei multinationalen Organisationen in den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Diagnostik, Life Sciences und Healthcare Consulting. Vor seiner Tätigkeit in der Führungskräftevermittlung arbeitete Irish in der Forschung und Entwicklung eines führenden japanischen Lebensmittel- und Chemieunternehmens. Irish ist zweisprachig (Englisch und Japanisch) und hat einen BA in Psychologie und einen Ph.D. in Neuropsychologie der Texas Christian University.

Boyden verfügt über langjährige Erfahrungen in börsennotierten, privaten und durch Private Equity finanzierten Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Healthcare & Life Sciences, Verbraucher und Einzelhandel , Industrie , Finanzdienstleistungen und Technologie . Irish erklärt, dass angesichts der fortschreitenden Globalisierung „Kunden in Japan heute zweisprachige, bikulturelle und vielfältige Führungskräfte brauchen, die mobil sind und in einer internationalen Umgebung arbeiten können. In einer weiteren Verschiebung hat die Pandemie zu mehr Online-Aktivitäten in einer Arbeitskultur geführt, die bisher traditionell von persönlichen Gesprächen geprägt war. Führungspositionen sind nach wie vor langfristiger Natur, insbesondere im Bereich Healthcare & Life Sciences. Daher sind langfristige Beziehungen entscheidend, zusammen mit einem detaillierten Verständnis der Motivationsgründe und Ziele dieses komplexen Talentpools.“

