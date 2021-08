Boyden accueille l'expert en santé et sciences de la vie, Stephen Irish, au poste d'associé directeur, Japon

French German Japanese

TOKYO, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, un cabinet de conseil en leadership et en talents de premier plan comptant plus de 75 bureaux dans plus de 45 pays, est ravi d'accueillir Stephen Irish en tant qu'associé directeur et responsable de Boyden Japon . Basé à Tokyo, M. Irish rejoint les pratiques mondiales de soins de santé et des sciences de la vie de Boyden, dirigeant des recherches de haut niveau pour des clients au Japon et en Asie/Pacifique ainsi que ceux dont le siège social se trouve hors de la région.



« Le Japon est un marché unique nécessitant des connaissances spécialisées et une compréhension des nuances culturelles au niveau individuel, organisationnel et gouvernemental », a commenté Stephen Irish , associé directeur de Boyden Japon. « Ayant travaillé avec des entreprises japonaises tout au long de ma carrière, je suis ravi d'apporter cette expérience dans un environnement international collaboratif avec Boyden. Pour les clients, il est particulièrement bénéfique que Boyden dispose de consultants en santé et en sciences de la vie dans les sièges sociaux situés en Europe et aux États-Unis, avec une expertise approfondie du marché et des relations ».

M. Irish était auparavant responsable des pratiques régionales pour l'Asie/Pacifique en soins de santé et sciences de la vie, dans un cabinet mondial de recherche de cadres, basé au Japon, couvrant Singapour, la Chine, Hong Kong, le Viêt Nam, l'Inde, la Thaïlande et les Philippines. Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans la recherche de cadres auprès d'organisations multinationales dans les secteurs pharmaceutique, médical, des diagnostics, des sciences de la vie et des conseils en santé. Avant de rejoindre le secteur de la recherche de cadres, M. Irish a travaillé dans la R&D avec une société japonaise de produits alimentaires et chimiques de premier plan. Bilingue en anglais et en japonais, il est titulaire d'une licence en psychologie et d'un doctorat en neuropsychologie de l'université chrétienne du Texas.

Boyden sert depuis longtemps des entreprises cotées en bourse, privées et soutenues par des capitaux privés au Japon, en particulier dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, de la consommation et de la vente au détail, de l'industrie, des services financiers et de la technologie. Alors que la mondialisation se poursuit, M. Irish explique : « Les clients japonais d'aujourd'hui ont besoin de leaders bilingues, biculturels et divers qui soient mobiles et capables d'opérer dans un environnement plus international. Dans le cadre d'un autre changement, la pandémie a introduit davantage d'engagement en ligne dans une culture de face-à-face jusqu'à présent traditionnelle. Le statut de leader est toujours solide, en particulier dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. Les relations à long terme sont donc essentielles, de même qu'une compréhension complexe des motivations et des aspirations au sein de ce vivier de talents complexe. »

À propos de Boyden

Boyden est un cabinet de conseil en leadership et en talents de premier plan comptant plus de 75 bureaux dans plus de 45 pays. Notre portée mondiale nous permet de répondre aux besoins de nos clients partout où ils exercent leurs activités. Nous mettons en relation d'excellentes entreprises avec d'excellents leaders grâce à des solutions de recherche de cadres, de gestion par intérim et de conseil en leadership. Boyden est classée parmi les meillleures sociétés de de recrutement de cadres des Amériques de Forbes pour 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.boyden.com .

Contacts :

Chris Swee

Global Head of Marketing

T: +1 914 747 0172

E: cswee@boyden.com Stephen Irish

Managing Partner, Japan

T: +81 80 5033 2091

E: sirish@boyden.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1789854-cdf5-4fca-87c2-bc1d02417cc3/fr