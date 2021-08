Unique Network, United Nations 관련 NFT 기후변화 이니셔티브의 독점 블록체인 파트너로 선정

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Malay

뉴욕, Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NFT 플랫폼인 Unique Network는 United Nations이 공인한 Human Settlement Programme (UN-Habitat)과 International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges (IAAI GLOCHA)가 주관하는 기후변화 대응 이니셔티브 DigitalArt4Climate의 테크 파트너사로 선정되었다고 밝혔다. Unique Network는 NFT Chain으로 보다 효율적이고 확장 가능한 대체 불가능한 지분 증명 솔루션을 통해 토큰 능력을 확대하고 있으며 현재 Kusama 및 Polkadot 블록체인을 구축 중이다.



기후변화 문제가 계속 고조되면서 전 세계 젊은이들이 해결책 마련 과정에 참여하는 것이 중요해졌다. 이에 United Nations는 기후 행동에 대한 메시지를 증폭시킬 수 있는 창의적 표현을 위한 새로운 매개체로 NFT 기술에 주목하게 되었다. NFT는 아티스트가 글로벌 단위로 작품을 수익화하고 판매 이후에도 오랫동안 작품 대금을 계속 받을 수 있는 방식이다. 아티스트는 자신의 작품을 지지하는 해외 수집가들과 접촉할 수 있으며, UN은 자신의 작품 세계를 확대할 기술로부터 혜택을 받게 될 차세대 크리에이터에게 이러한 예술 양식을 제시하고자 한다.

DigitalArt4Climate는 젊은 아티스트와 디자이너, 활동가들이 글로벌 기후 위기에 맞서 행동하는 사람들에게 영감을 줄 수 있는 예술 활동을 펼치도록 지원하는 것이 목표다. 기술은 오랫동안 활동주의를 뒷받침하는 자원이었으며 NFT는 디지털 시대에 최적화된 새로운 매개체라 할 수 있다. Unique Network는 이들 아티스트와 웹디자이너가 작품을 전시할 수 있도록 DigitalArt4Climate의 NFT 마켓플레이스를 새롭게 만들어 호스팅할 예정이다. 이 마켓플레이스는 즉시 사용 가능하며 에너지 효율성과 탄소 저감 효과를 위해 최적화된 블록체인 기술을 활용하는 Unique Network의 NFT 솔루션 제품군을 통해 구축된다.

GLOCHA 창립자 겸 CEO인 Miroslav Polzer는 “기후위기에 대응하기 위해 United Nations는 사람들이 기후 변화에 맞서 적극적으로 행동에 나설 수 있도록 영감을 주는 모든 도구를 활용할 필요가 있다고 판단한다”면서 “디지털 혁신(IoT, 데이터 마켓플레이스, NFT)과 사회적 혁신(다자간 협력의 새로운 형태)이 결합된다면 확장 가능하고 참여도가 높은 시스템 구축으로 이어질 것이다. Unique Network의 혁신적이고 유연성을 갖춘 인프라는 앞으로 우리가 파장 효과가 큰 기후 관련 조치를 취할 수 있도록 지원하는 주도적 플랫폼이 될 잠재력을 가지고 있다. 본 이니셔티브를 통해 우리는 지속 가능한 세상을 만들 수 있도록 사회 전반에 걸쳐 자원과 사람들의 에너지를 한데 모으는 작업을 주도할 것”이라고 말했다.

Unique Network는 DigitalArt4Climate에 합류해 GLOCHA, UN-Habitat, Social Alpha Foundation, Exquisite Workers, Palette 69 등의 파트너와 함께 프로그램의 기술 도입을 주도하고 있다. SAF는 앞으로 아티스트를 위한 멘토십을 지원하고 수상작을 후원할 예정이다. Exquisite Workers는 이니셔티브의 크리에이티브 및 콘텐츠 파트너이며 Pallette69은 Designathon의 UX/UI 멘토십을 주도하고 있다.

Unique Network CEO인 Alexander Mitrovich는 “분산원장 기술과 오픈 데이터의 정신이 기후 변화 대응 단체들을 지원하는 데 사용될 수 있다는 점을 보여주게 되어 기쁘다”면서 “패러다임에 도전하고 평등을 위한 전환을 추구하는 글로벌 기구인 United Nations의 핵심적인 관련 이니셔티브와 협력하게 되어 기대가 크다. 인간 표현의 미래는 지속 가능한 NFT를 통해 이루어질 것이다. 우리는 서로 다른 커뮤니티가 우리 지구를 구하기 위한 투쟁을 위해 힘을 합칠 수 있는지를 보여주기 위해 적극 노력하고 있다”고 밝혔다.

이번 이니셔티브의 첫 번째 구성 요소인 Designathon은 7월에 시작된 디자인 경연대회로 UX/UI 디자이너들이 두 번째 구성 요소인 DigitalArt4Climate’s Art Competition에서 선보일 디지털 아트 갤러리와 마켓플레이스를 구축하는 것이다. 젊은 아티스트들은 8월 12일 국제 청소년의 날을 시작으로 자신의 작품을 이니셔티브 웹사이트에 출품하게 된다. 경연대회가 끝나면 출품작은 DigitalArt4Climate 마켓플레이스에서 경매에 올라간다. Unique Network의 첨단 기능은 각 아티스트를 위한 유연성 있는 수익 모델을 구축할 수 있게 한다.

Unique Network 개요

Unique Network는 차세대 NFT를 위한 토대로 Kusama 및 Polkadot을 위한 NFT 체인이며 개발자와 크리에이터들이 네트워크 전반에 걸쳐 거래 수수료와 각종 업그레이드로부터 독립성을 가질 수 있게 한다.

Global Challenges Action Network (GLOCHA) 개요

GLOCHA는 오스트리아에 기반을 두고 있으며 UN이 공인한 청소년 중심 시민사회 단체다. 1999년 만들어진 IAAI의 목표는 GLOCHA를 위한 생태계 및 사회적 참여를 위한 지적, 기술적, 제도적 인프라를 구축함으로써 환경을 위한 지속 가능한 목표 도입하는 것이다.

UN-Habitat Programme 개요

United Nations Human Settlements Programme은 인간 정주 및 지속 가능한 도시 개발을 위한 UN의 프로그램이다. UN-Habitat은 90개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 지식, 정책 자문, 기술 지원, 협업 활동을 통해 도시의 획기적인 변화와 인간 정주를 지원한다.

Social Alpha Foundation 개요

Social Alpha Foundation은 비영리 기관으로 커뮤니티들이 사회적 이익을 위해 블록체인 기술을 활용할 수 있도록 하는 블록체인 교육, 아웃리치, 프로젝트 지원에 중점을 두고 있다.

Exquisite Workers 개요

Exquisite Workers는 큐레이션된 사회적 미디어 플랫폼이자 크리에이티브 컨설턴시로 최대 규모의 아티스트 NFT 커뮤니티다 (50개국 572명의 크리에이터 참여).

Palette 69 개요

Palette 69은 디자인 서비스 기업으로 2015년 인도에서 창립되었다.

