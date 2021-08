Unique Network Dipilih Sebagai Rakan Kerjasama Blok Rantai Eksklusif untuk Inisiatif Iklim NFT Bersekutu Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

Platform infrastruktur NFT ini dipilih untuk inisiatif DigitalArt4Climate untuk membantu dalam memperkasakan artis menggunakan NFT dalam konteks matlamat dan program UN.

August 04, 2021 14:28 ET | Source: Unique Network Ltd Unique Network Ltd

Gibraltar, GIBRALTAR