Unique Network被选为联合国相关NFT气候倡议组织的独家区块链合作伙伴

NFT(非同质代币)基础设施平台获选用于DigitalArt4Climate气候倡议,以帮助艺术家在联合国的目标和方案中采用NFT。

August 04, 2021 14:28 ET | Source: Unique Network Ltd Unique Network Ltd

Gibraltar, GIBRALTAR