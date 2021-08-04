Unique Network被选为联合国相关NFT气候倡议组织的独家区块链合作伙伴

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纽约, Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NFT平台 Unique Network今天宣布，其已被联合国认可的人类住区规划署（联合国人居署（UN-Habitat））和国际促进以创新方式应对全球挑战协会（IAAI GLOCHA） 选定为DigitalArt4Climate主要技术合作伙伴，它们都是联合国最近提出的帮助应对气候变化的倡议组织。Unique Network是一个NFT链，通过其更加高效和可扩展的权益证明解决方案来扩大非同质代币的使用，目前用于Kusama和Polkadot区块链。



随着气候危机继续升级，全世界的年轻人都必须参与寻找解决方案的过程。为此，联合国认为NFT技术是一种用于创新表达的独特新媒介，有助于扩大有关气候行动的信息。NFT为艺术家提供了一种在全球范围内将其作品货币化的方式，并可在其作品销售很长一段时间后继续收取其作品的报酬。世界各地的艺术家都可以接触到支持其作品的国际收藏者，联合国希望将这种艺术形式带给下一代的创造者，他们可以从这种帮助他们扩大工作影响力的技术中获益。

DigitalArt4Climate旨在赋能世界各地的年轻艺术家、设计师和活动家，以便创作出能够激励人们采取行动应对全球气候危机的艺术。技术长期以来一直是激进主义的资源，而NFT则是一种针对数字时代进行优化的新媒体。Unique Network将为这些艺术家和网络设计师创建并主办DigitalArt4Climate的NFT市场，以展示他们的艺术作品。该市场将基于Unique Network的即用型NFT解决方案套件，该套件采用区块链技术，为了提高能源效率和降低碳影响而进行了优化。

“为应对气候危机，联合国深知有必要使用任何可用的工具，激励人们为应对气候变化采取严肃行动，”GLOCHA创始人兼首席执行官Miroslav Polzer表示。“我们相信，将数字创新（物联网、数据市场、NFT）与社会创新（多利益相关方合作的新形式）相结合，将形成可扩展的高参与度系统。我们发现Unique Network创新而灵活的基础设施是帮助我们实施高影响力气候行动的领先平台。通过这一倡议，我们将提高全社会调动人力物力的收益，从而实现可持续发展的世界。”

Unique Network与DigitalArt4Climate共同领导该方案的技术实施，GLOCHA、联合国人类住区规划署、Social Alpha Foundation、Exquisite Workers和Palette 69等合作伙伴组织也将参与其中。SAF将为艺术家提供辅导课程，并为获奖者提供赞助。Exquisite Workers是这项倡议主要的创意和内容合作伙伴，而Pallette69则担任Designathon领先的UX/UI辅导师。

“我们很高兴地证明，分布式记账技术和开放数据精神可以用于支持变革机构确定他们可以采取的气候行动，”Unique Network首席执行官Alexander Mitrovich表示。“Unique Network对于和联合国相关的关键倡议组织的合作感到无比自豪，他们是挑战范式和确保公正过渡中公平的全球机构。我们相信人类表达的未来将通过可持续的NFT来实现，我们致力于向世界展示它如何能够团结我们不同的社区，为拯救我们的地球而进行斗争。”

这项倡议的第一个组成部分是Designathon，这是一场7月开始的设计比赛，UX/UI设计师围绕创建数字艺术馆和数字市场展开竞争，而这些艺术馆和市场将用于该倡议的第二个组成部分，即DigitalArt4Climate的艺术比赛。从8月12日的“国际青年日”开始，年轻艺术家们将能够在该倡议的网站上提交他们的作品。比赛结束时，提交的作品将在DigitalArt4Climate的数字市场上发布拍卖。Unique Network的高级功能将为各个艺术家提供内置的灵活收入模式。

关于Unique Network

Unique Network是下一代NFT的基础。面向Kusama和Polkadot的NFT链为开发人员和创建者免除了网络交易的费用和升级烦恼。

关于全球挑战行动网（Global Challenges Action Network，GLOCHA）

GLOCHA是一家以青年为中心的、经过联合国认可的民间社会组织，总部位于奥地利。国际环境学会（IAAI）自1999年以来的使命是为GLOCHA建立一个生态系统，并建立一个相应的知识、技术和机构性基础设施，以促进社会参与实施环境方面的可持续发展目标。

关于联合国人居署

联合国人类住区规划署（人居署）是联合国关于人类住区和城市可持续发展的计划组织。联合国人居署在90多个国家开展业务，通过知识、政策咨询、技术援助和协作行动，促进城市和人类住区的变革。

关于Social Alpha Foundation

Social Alpha Foundation是一家非营利组织，致力于支持区块链教育、推广和项目，以帮助社区利用区块链技术实现社会利益。

关于Exquisite Workers

Exquisite Workers是一个精致的社交媒体平台、创意咨询和最大的NFT艺术家社区（有来自50个国家的572位创作者）。

关于Palette 69

Palette 69是一家来自印度的设计服务公司，成立于2015年。

媒体垂询：joe@serotonin.co







