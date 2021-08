Unique Network 獲選為聯合國非同質化代幣氣候倡議的獨家區塊鏈合作夥伴

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Malay

紐約, Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 非同質化代幣平台 Unique Network 今天宣佈已獲聯合國認可的人類住區規劃署 (UN-Habitat) 和 International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges (IAAI GLOCHA) 選定作為 DigitalArt4Climate 的主要技術合作夥伴。DigitalArt4Climate 是聯合國幫助應對氣候變化的最新計劃。Unique Network 是非同質化代幣鏈,透過其目前為 Kusama 和 Polkadot 區塊鏈構建的更高效和可擴展的持有量證明解決方案,擴展了不可替代代幣的功能。



隨著氣候危機繼續升級,世界青年必須參與解決方案的制定過程。為此,聯合國已將非同質化代幣技術視為一種獨特的創造性表達新媒介,可以幫助推廣氣候行動的訊息。非同質化代幣是藝術家在全球將其作品貨幣化的一種方式,並在作品售出後長時間仍然繼續收到付款。任何地方的藝術家都可以接觸到支持他們工作的國際收藏家,聯合國希望將這種藝術形式帶給下一代創作者,讓他們受益於可以幫助他們推廣作品的技術。

DigitalArt4Climate 旨在幫助全球的年輕藝術家、設計師和社會運動者創作能夠激勵採取行動應對全球氣候危機的藝術。長期以來,技術一直是激進主義的資源,而非同質化代幣是為數碼時代優化的新媒體。Unique Network 將為這些藝術家和網頁設計師創建和託管 DigitalArt4Climate 的非同質化代幣市場,以展示他們的藝術作品。該市場將建立在 Unique Network 的即用型非同質化代幣解決方案套件上,該套件使用能源效率和低碳影響優化的區塊鏈技術。

GLOCHA 創始人兼行政總裁 Miroslav Polzer 表示:「為應對氣候危機,聯合國理解需要使用任何可用工具來激勵人們對氣候變化採取認真的行動。」 我們相信,將數碼創新(物聯網、數據市場、非同質化代幣)與社會創新(多利益相關者合作的新形式)結合起來,將形成可擴展和高度參與的系統。我們發現 Unique Network 的創新和靈活基礎設施是領先的平台,將幫助我們實施巨大影響的氣候行動。透過這行動,我們將推動全社會動員資源和人民能量,以實現可持續發展的世界。」

Unique Network 已加入 DigitalArt4Climate,與合作夥伴組織 GLOCHA、UN-Habitat、Social Alpha Foundation、Exquisite Workers 和 Palette 69 合作,以領導計劃的技術實施部分。SAF 將為藝術家提供指導課程並贊助獲獎者獎項。Exquisite Workers 是該計劃的主要創意和內容合作夥伴,而 Pallette69 則是 Designathon 的 UX/UI 指導。

Unique Network 行政總裁 Alexander Mitrovich 表示:「我們很高興證明分佈式賬本技術和開放數據的精神可用於支援變革推動者確定他們可以採取的氣候行動。Unique Network 非常自豪能夠與關鍵的聯合國相關倡議合作,這是一個挑戰典範並確保公平過渡的全球機構。我們相信人類表達的未來將透過可持續的非同質化代幣實現,我們致力向世界展示如何能夠將不同的社區團結起來,共同拯救我們的星球。」

該計劃的第一個組成部分是 Designathon,這是一項於 7 月開始的設計競賽,讓 UX/UI 設計師競爭創建數碼藝術畫廊和市場,並將展示該計劃的第二個組成部分 DigitalArt4Climate 的藝術競賽。從 8 月 12 日國際青年日開始,年輕藝術家將能夠在該倡議的網站上提交他們的作品。在比賽結束時,提交的作品將在 DigitalArt4Climate 市場上拍賣。Unique Network 的高級功能將允許個人藝術家建立靈活的收入模型。

關於 Unique Network

Unique Network 是下一代非同質化代幣的基礎。Kusama 和 Polkadot 的非同質化代幣鏈為開發者和創作者提供獨立於全網交易費用和升級的權利。

關於 Global Challenges Action Network (GLOCHA)

GLOCHA 是一個以青年為中心、聯合國認可的民間社會組織,總部設在奧地利。自 1999 年以來,IAAI 的使命一直是為 GLOCHA 建立一個生態系統,以及相應的知識、技術和制度基礎設施,以便社會參與實施環境可持續發展目標。

關於 UN-Habitat 計劃

聯合國人類住區規劃署是聯合國的人類住區和可持續城市發展計劃。人類住區規劃署在 90 多個國家/地區提供服務,透過知識、政策建議、技術援助和合作行動促進城市和人類住區的變革。

關於 Social Alpha Foundation

Social Alpha Foundation 是一個非牟利組織,專注支援區塊鏈教育、外展和項目,讓社區利用區塊鏈技術造福社會。

關於 Exquisite Workers

Exquisite Workers 是一個精心策劃的社交媒體平台、創意諮詢公司和最大的非同質化代幣藝術家社區(來自 50 個國家/地區的 572 位創作者)。

關於 Palette 69

Palette 69 是一家來自印度的設計服務公司,成立於 2015 年。

