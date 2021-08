Canso Credit Income Fund annonce le dépôt d’un prospectus préalable de base provisoire

English French

TORONTO, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (le « gestionnaire »), gestionnaire du Canso Credit Income Fund (le « Fonds »), est heureuse d’annoncer qu’elle a déposé, au nom du Fonds, un prospectus préalable de base provisoire auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada (le « prospectus préalable de base »).



Le prospectus préalable de base, en sa version définitive et en vigueur, permettra au Fonds de viser le placement de parts de catégorie A (TSX : PBY.UN) et de parts de catégorie N du Fonds d’une valeur pouvant atteindre 1 000 000 000 $ pendant la période de validité de 25 mois du prospectus préalable de base. La déclaration de fiducie du Fonds sera modifiée afin que la catégorie N du Fonds soit créée avant le dépôt d’un prospectus préalable de base définitif. Les modalités particulières de tout placement ultérieur de parts de catégorie N seront énoncées dans un supplément de prospectus qui sera déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente au moment du placement. Lorsqu’il sera définitif et en vigueur, le prospectus préalable de base, avec le supplément de prospectus déposé dans le cadre de chaque placement, offrira aux investisseurs plus de possibilités d’obtenir une exposition aux placements du Fonds conformément à ses objectifs de placement. On peut consulter un exemplaire du prospectus préalable de base sous le profil SEDAR du Fonds, à l’adresse www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune souscription de titres ne sera acceptée dans un territoire dans lequel cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou le visa de leur placement en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire.

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés portant sur les objectifs, buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations du Fonds, et sur les affaires, activités, rendements financiers et conditions du Fonds constituent des énoncés prospectifs. Même s’ils ne figurent pas nécessairement dans tous les énoncés prospectifs, les termes « croire », « attendre », « prévoir », « estimer », « entendre », « viser », « devoir », « pouvoir », le mode futur ou conditionnel d’autres verbes et d’autres expressions similaires, de même que leur forme négative, visent à signaler les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont exposés, entre autres facteurs importants, à des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou rendements réels et les résultats ou rendements futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs.

Ces facteurs comprennent les facteurs évoqués à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle du Fonds pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 datée du 26 mars 2021.

Un placement dans le fonds d’investissement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du Canso Credit Income Fund à la Bourse de Toronto (« TSX »). Seules les parts de catégorie A du Canso Credit Income Fund sont inscrites à la cote de la TSX. Si les parts sont achetées ou vendues sur la TSX, l’investisseur pourrait payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle à l’achat et recevoir un montant inférieur à la vente. La propriété de parts du Canso Credit Income Fund donne lieu à des frais permanents. Le Fonds doit établir des documents renfermant des renseignements essentiels sur le Fonds. Vous pouvez trouver de l’information plus détaillée sur le Fonds dans ces documents, qu’on peut consulter sous le profil SEDAR du Fonds, au www.sedar.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Lysander Funds Limited

Raj Vijh, chef de l’exploitation et chef des finances

416 640-4275