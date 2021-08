Le Conseil québécois du loisir salue l’aide financière à la mission des organismes nationaux de loisir culturel (ONLC)

MONTRÉAL, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’annonce de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, d’une aide financière additionnelle de 810 000 $ sur deux ans aux neuf organismes nationaux de loisir culturel (ONLC) est accueillie avec satisfaction dans le milieu du loisir culturel. À cet effet, « ce soutien financier additionnel à la mission et à l’offre de services des ONLC est reçu comme une confirmation qui concrétise la reconnaissance du rôle essentiel du loisir culturel à l’égard de la contribution collective des organismes à l’engagement bénévole et citoyen, à l’accessibilité à la culture, à la formation auprès des divers publics, à la création de lieux d’apprentissage et de partage ainsi qu’à l’offre et au développement du goût de la pratique culturelle en amateur sur l’ensemble du territoire québécois. », a déclaré le président du Conseil québécois du loisir (CQL), M. Pierre-Paul Leduc.



Pour sa part, la directrice générale du CQL, Sonia Vaillancourt, a fait état de l’importance de l’effet levier de cette aide pour le secteur du loisir culturel. « Durement touchés par la pandémie, les organismes de notre secteur pourront, grâce à cette aide financière, assurer la pérennité, la mise en œuvre de la relance des activités et le développement numérique. Ils consolideront ainsi leur rôle essentiel en faveur de l’accessibilité par la place importante qu’ils occupent dans l’écosystème culturel. », a-t-elle mentionné.

Rappelons que cette aide au fonctionnement pour les ONLC vise à améliorer l’accessibilité et la participation de la population québécoise au loisir culturel tout en atténuant les obstacles qui risquent de l’éloigner de la vie culturelle.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif.

Les ONLC : Alliance chorale du Québec, Arts en mouvement Québec, Association des cinémas parallèles du Québec, Réseau Québec Folklore, Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, Fédération québécoise des sociétés de généalogie, Fédération québécoise du théâtre amateur, Fédération Histoire Québec, Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec.