Nuvei participera à des conférences d’investisseurs

MONTRÉAL, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui sa participation aux conférences virtuelles suivantes :



Canaccord Genuity 41 st Annual Growth Conference – le mercredi 11 août 2021, à 10 h 30 (HE)

Annual Growth Conference – le mercredi 11 août 2021, à 10 h 30 (HE) KeyBanc Technology Leadership Forum – le jeudi 12 août 2021 à 11 h 20 (HE)

BMO Technology Summit – le mardi 24 août 2021, à 11 h (HE)



Les présentations données par l’entreprise seront accessibles en direct dans le cadre d’une webémission ou sous forme de vidéo enregistrée sur la page Web des Relations avec les investisseurs de Nuvei au https://investors.nuvei.com sous l’onglet « Événements et présentations ».

Source : Nuvei