Kia Canada annonce le meilleur mois de juillet de son histoire

La marque a enregistré le sixième record de ventes mensuelles consécutif

Juillet établit un nouveau record de ventes de véhicules d’occasion certifiés

Les ventes du Niro EV poursuivent leur ascension



TORONTO, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada a annoncé avoir atteint un record de ventes absolu pour un mois de juillet, avec un total de 8 305 véhicules vendus. Il s’agit du 6e mois consécutif où la marque dépasse ses ventes de l’année précédente. La Forte est à la tête des ventes avec 1 685 unités, suivie par le Sportage et ses 1 242 unités. Grâce à ces résultats, l’entreprise a également enregistré un record historique de ventes annuelles cumulées, qui s’élève maintenant à 49 575 unités. Du côté des véhicules d’occasion certifiés (VOC), Kia a également fait des prouesses, livrant 714 unités en juillet, un record absolu de VOC pour ce mois d’été.

La marque célèbre également le record historique des ventes mensuelles de Niro EV avec 364 unités. La popularité de ce véhicule est cruciale pour mettre en œuvre la stratégie « Plan S », annoncée récemment, dans laquelle Kia détaille sa transition vers l’électrification et son engagement à diversifier sa gamme de services de mobilité écologiques.

« Kia a un nouveau visage et les consommateurs le remarquent », affirme M. Elias El-Achhab, vice-président et directeur de l’exploitation de Kia Canada. « Nous comptons bien continuer sur notre lancée dynamique au deuxième semestre de 2021 et après, et offrir aux Canadiens des solutions de mobilité durables, cohérentes et inspirantes ».

Le 27 juillet dernier, Kia a célébré l’arrivée au Canada de l’EV6 lors d’une prestation époustouflante, mettant en vedette l’artiste primée Fefe Dobson. Alimentés en électricité par nulle autre que l’EV6, Fefe et son équipe ont offert une prestation électrisante lors de ce événement extérieur présenté à des spectateurs sur place et virtuels.

Pour obtenir davantage de renseignements sur l’EV6, veuillez visiter www.kia.ca/EV6

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

