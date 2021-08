Exela Technologies étend sa Digital Mailroom solution aux petites et moyennes entreprises en Allemagne et en France

PARIS, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies, Inc. (" Exela ") (NASDAQ : XELA) annonce aujourd'hui que la plateforme Digital Mailroom (DMR) est opérationnelle et les petites et moyennes entreprises (PME) en Allemagne et en France peuvent d’ores et déjà s’inscrire en ligne. Après son lancement au Royaume-Uni le mois dernier, Exela DMR s'adresse désormais à une clientèle croissante de PME dans les deux plus grands marchés d'Europe continentale.



Exela DMR est déjà bien implantée auprès des grandes entreprises de ces marchés. Les petites et moyennes entreprises, les start-ups et les professionnels indépendants peuvent s'inscrire à Exela DMR, ce qui leur permet d'obtenir une adresse de bureau virtuelle et de recevoir leur courrier entrant sous forme de documents numérisés accessibles via le portail DMR. La plateforme DMR offre également des services complémentaires tels que la livraison de colis et plusieurs fonctions intégrées telles que la signature électronique, la rédaction et le stockage de données. Vous pouvez en savoir plus sur la solution DMR pour l'Allemagne ici et pour la France ici .

"Partout, les entreprises repensent leur façon de travailler; les sociétés et leurs employés recherchent des moyens flexibles de gérer les opérations. Par l’expansion de notre solution DMR pour les PME en Europe, nous donnons aux entreprises et à leurs employés le choix de travailler de n'importe où et n'importe quand ", déclare Vitalie Robu, président EMEA. "De plus, la France et l'Allemagne sont les deux plus grands marchés pour nous dans la région d'Europe continentale. Nous pensons que l'extension de la solution DMR pour les PME renforcera encore plus notre position sur ces marchés."

À propos d’ Exela Technologies

Exela est un leader du secteur de l'automatisation des processus d'entreprise (BPA) qui s'appuie sur une présence internationale et une technologie exclusive pour offrir des solutions de transformation numérique afin d’améliorer la qualité, l'efficacité et l'expérience des utilisateurs. Forte de plusieurs dizaines d'années d'expertise dans l'exploitation de processus critiques, Exela compte plus de 4000 clients internationaux dans 50 pays, dont plus de 60 % des entreprises du classement Fortune® 100. Avec des technologies de référence couvrant la gestion de l'information, l'automatisation des flux de travail et les communications intégrées, les logiciels et services d’ Exela offrent des suites de solutions multisectorielles pour la finance et la comptabilité, la gestion du capital humain et la gestion des questions juridiques, ainsi que des solutions spécifiques aux secteurs de la banque, de la santé, de l'assurance et des services publics. Grâce à des plateformes sur le cloud, basées sur des modules d'automatisation configurables, et plus de 18 300 employés travaillant dans 23 pays, Exela, en tant que partenaire numérique de bout en bout, déploie rapidement une technologie et des opérations intégrées.

Déclarations Prospectives : Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas des éléments factuels, mais des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de termes tels que “pouvoir”, “devoir”, “planifier”, “avoir l'intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “prédire”, “potential”, “sembler”, “chercher”, “continuer”, “future”, “vouloir”, “s'attendre”, “perspectives”, ou d'autres termes, phrases ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant notre secteur d'activité, des événements futurs, les résultats et avantages futurs estimés ou anticipés du regroupement d'entreprises, les opportunités futures pour la société combinée, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des éléments factuels. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction d'Exela et ne sont pas des prédictions des performances réelles. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, ceux abordés sous la rubrique “ Facteurs de risque “ du dernier rapport annuel d'Exela sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Par ailleurs, les déclarations prospectives présentent les attentes, les plans ou les prévisions d'Exela concernant des événements et des points de vue futurs à la date de la présente communication. Exela prévoit que des événements et des évolutions ultérieures amèneront à modifier les estimations d' Exela. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les estimations d'Exela à toute date ultérieure à la date du présent communiqué de presse.



