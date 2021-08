Caisse Française de Financement Local : Rapport sur la qualité des actifs au 30 juin 2021

English French

Issy-les-Moulineaux, le 5 août 2021

RAPPORT SUR LA QUALITE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2021

Conformément à la réglementation en vigueur, la Caisse Française de Financement Local annonce que son rapport sur la qualité des actifs au 30 juin 2021 a été déposé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 5 août 2021 et qu’il peut être consulté sur son site internet https://caissefrancaisedefinancementlo c al.fr/investisseurs/publications/ (rubrique : Rapport sur la qualité des actifs).

