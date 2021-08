Globex acquiert la propriété Rouyn-Merger

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Globex a acheté 100% des intérêts pour un groupe de titres miniers, dans les cantons de Rouyn et Joannes, Québec (SNRC 32D02) approximativement 10 km à l’est de Rouyn-Noranda, nommé la propriété Rouyn-Merger. La propriété est composée de 49 titres miniers totalisant 1 509,4 hectares (3 729,8 acres) couvrant approximativement 6,5 kilomètres linéaires (4,04 miles) de la prolifique faille aurifère de Cadillac. Le vendeur, IAMGOLD Corporation (IMG-TSX), a reçu 183 000 actions de Globex sujets à une période de retenue de 4 mois en plus d’une redevance de 1% du revenu net de fonderie (NSR).



La propriété Rouyn-Merger comprends plusieurs secteurs avec présences de minéralisation aurifère connues incluant les secteurs de Rouyn-Merger, O’Neil-Thompson et East O’Neil, lesquels dans le passé ont été forés à de relativement faibles profondeurs, retournant dans certains cas des valeurs aurifères significatives mais erratiques à l’intérieur de veines associées ou localisées près de la faille aurifère de Cadillac.

La Faille de Cadillac est l’une des plus importantes structures associées à des minéralisations aurifères en Abitibi au Québec et en Ontario comportant de nombreux dépôts aurifères sur toute sa longueur. La propriété Rouyn-Merger a été explorée de façon intermittente depuis les années 1930, période durant laquelle le dépôt de Rouyn-Merger a été découvert. Divers calculs de ressources non-conformes ont été produits sur la zone aurifère Rouyn-Merger mais en raison de la complexité structurale des lentilles minéralisées et les prévisions de dilution élevées, la production fut limitée à une brève période de 1948-1949 avec 32 198 t à une teneur de 3,87 g/t Au. Des études métallurgiques conduites entre 1943 et 1947 ont indiqué une récupération de l’or de 95% en concassant le minerai 60% passant un tamis de maille 200. Similairement, l’exploration sur la zone aurifère d’O’Neil-Thompson a délimité une ressource non-conforme limitée à une production en 1936 de 2 449 tonnes. Des ressources ont été publiées pour d’autres zones, telle que East O’Neil, mais les sources ne sont pas vérifiables.

Les plus récents travaux effectués sur la propriété datent de 2015-16 pendant lesquels un levé magnétique aéroporté fut complété, des travaux de cartographie et sept sondages totalisant 1 956 mètres furent réalisés dans trois secteurs ciblés. Plusieurs sondages ont intersecté des valeurs aurifères significatives, par exemple la zone provenant du sondage RM15-05 retournant 16,0 g/t Au sur 1 mètre de 277,5 à 278,5 m suivie d’une valeur de 4,19 g/t Au sur 0,5 m de 278,5 à 279,0 m. La cible de ces travaux d’exploration était de trouver un dépôt aurifère à basse teneur et fort tonnage afin d’y réaliser un échantillon en vrac et non un dépôt souterrain localisé dans des petites veines à haute teneur tel que miné par le passé le long de la Faille de Cadillac.

Avant de faire l’acquisition de la propriété, Globex a construit un modèle 3D des données géologiques, géophysiques et des données de forages facilement accessibles. Ce modèle a permis à Globex d’identifier un certain nombre de secteurs prioritaires afin d’y réaliser plusieurs forages à faible profondeur mais également un certain nombre de forages à une profondeur de 500 mètres et plus. Malgré le fait qu’un levé magnétique aéroporté a été réalisé dans le secteur récemment soit en 2015, Globex croit qu’un levé de grande résolution avec des lignes espacées aux 25 mètres par le système aéromagnétique utilisé par Novatem apportera une meilleure compréhension de la stratigraphie et de la géologie structurale. Globex a l’intention de réaliser ce levé sur l’entièreté de la propriété en modifiant la direction des lignes de vol par rapport au dernier levé et ainsi combiner les données dans notre modèle 3D.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

