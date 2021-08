PaintShop Pro 2022 rend la retouche créative des images simple avec des outils optimisés par l’IA et des fonctions polyvalentes pour les photos

OTTAWA, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PaintShop Pro 2022 et PaintShop Pro 2022 Ultimate, les puissantes suites Corel de conception graphique et de retouche d’images tout-en-un, conçues pour réaliser des images impressionnantes, des photos composites sophistiquées et des créations captivantes, sont disponibles. Conçu pour les photographes et les créateurs de contenu, quel que soit leur niveau d'expertise, PaintShop®️ Pro 2022 offre de nouvelles fonctions d'édition qui utilisent la puissance de l'IA pour simplifier considérablement les tâches complexes et une interface épurée qui permet de créer des images étonnantes dans PaintShop Pro plus rapidement et plus facilement que jamais. Que vous soyez à la recherche d'une profondeur et d'un contrôle de qualité professionnelle ou d'outils simples et intelligents qui interprètent et réagissent à vos photos pour produire des résultats incroyables en un seul clic, PaintShop Pro 2022 est un ajout essentiel à votre boîte à outils photographique.



« Quelles que soient vos attentes ou votre expertise en matière de retouche de photos, PaintShop Pro 2022 simplifie la création, l'organisation et le partage de votre histoire visuelle », a expliqué Chris Pierce, Directeur des produits pour la photo et les arts numériques chez Corel. « PaintShop Pro est connu depuis longtemps pour sa profondeur et son impressionnante puissance photo professionnelle. Mais avec cette dernière version, nous avons trouvé de nouvelles façons de rendre l'ensemble du processus d'édition créative plus facile, et franchement plus amusant, pour un large éventail d'utilisateurs de logiciels photo. Nous tirons parti de la puissance de l'intelligence artificielle pour simplifier les tâches fastidieuses, repenser le parcours du photographe dans l'application et proposer un nouveau contenu créatif, afin d'offrir une expérience exceptionnelle du début à la fin. Le jeu d’outils polyvalents de PaintShop Pro 2022 peut aider quiconque à faire de chaque image, la meilleure image qui soit. »

Sophistiquées mais simples d'utilisation, les puissantes fonctions IA facilitent la retouche de photos avancée et offrent de nouvelles options créatives, rapidement.

NOUVEAU ! Remplacement d’arrière-plan IA : permet de changer instantanément l’arrière-plan d’une image. Le nouvel outil Remplacement d’arrière-plan IA détecte et masque intelligemment les personnes présentes sur une photo, ce qui vous permet de remplacer un arrière-plan de manière transparente et d'expérimenter différentes scènes, combinaisons de couleurs, etc.

AMÉLIORATION ! Transfert de styles basé sur l’IA : les progrès réalisés en matière de transfert de style permettent aux clients d'appliquer encore plus de caractéristiques artistiques aux images. Grâce aux nouvelles options Correspondance de couleur et Image lisse, les utilisateurs peuvent désormais contrôler et niveler les détails, la texture et la couleur des images stylisées.



De nouveaux outils d'édition et un flux de travail amélioré simplifient le processus de retouche pour tout photographe.

NOUVEAU ! Outil Image : placez des photos ou d'autres objets raster à l’intérieur de formes rapidement, facilement et intuitivement. Travaillez avec une variété de formes et de tailles de cadres pour obtenir l’effet souhaité et accélérer la création de mises en page numériques. Dessinez des cadres à utiliser comme des emplacements réservés pratiques ou sur un objet, une image ou un texte sélectionné pour créer des résultats remarquables et soignés.





faites passer votre créativité au niveau supérieur grâce à de nouveaux pinceaux, palettes de couleurs, dégradés, motifs et tubes à images. Téléchargez les nouveaux motifs à partir du Livre d'accueil. D’autres contenus créatifs sont déjà intégrés à PaintShop Pro 2022. AMÉLIORATION ! Facilité d’emploi : appréciez les améliorations apportées à l'écran de bienvenue, repensé pour les photographes débutants et les amateurs. Le nouvel onglet Espace de travail comprend des didacticiels intégrés et du contenu d'apprentissage pour aider à maîtriser le produit en toute simplicité. Les nouveaux aperçus de miniatures pour les fichiers récents rendent le processus de navigation beaucoup plus fluide. De plus, grâce à la mise à l'échelle améliorée tenant compte des documents, l'ajout d'effets créatifs tels que les ombres portées, les biseaux intérieurs et extérieurs et la texture aux grandes images est plus efficace.



Explorez les possibilités supplémentaires de retouche de photos et de vidéos dans PaintShop Pro 2022 Ultimate ! Profitez de toute la puissance et des capacités de PaintShop Pro 2022, ainsi que d'une collection de fonctionnalités supplémentaires et de logiciels de tout premier plan, le tout à un prix abordable.

NOUVEAU ! Sélection des moments forts : créez des vidéos rapides montrant les moments forts de vos aventures. Importez vos photos et vidéos et, en quelques minutes, la nouvelle fonction Sélection des moments forts analyse, extrait et compile les meilleurs éléments, vous permettant ainsi de créer facilement des films de vos moments quotidiens.





NOUVEAU ! Painter® Essentials™ 8 : découvrez un logiciel de peinture pour débutants amusant et simple qui vous donnera envie d’expérimenter et de vous laisser séduire par la peinture numérique. Réalisez des croquis, des dessins ou des peintures sur une toile blanche en utilisant des styles réalistes (Natural-Media™) ou expérimentez et créez des peintures d'aspect naturel à partir de pratiquement tout type d'image en utilisant la puissance de l'IA.



Les modules complémentaires de PaintShop Pro 2022 Ultimate comprennent également l’espace de travail Sea-to-Sky™, PhotoMirage™ Express, Corel® AfterShot™ 3 et la Collection créative Corel.

Prix et disponibilité

PaintShop Pro 2022 et PaintShop Pro 2022 Ultimate sont disponibles en anglais, allemand, français, néerlandais, italien, espagnol, russe, chinois traditionnel et japonais. Le prix de vente conseillé de PaintShop Pro 2022 est de 79,99 $ USD / 69,99 € ; pour PaintShop Pro 2022 Ultimate, le prix de vente conseillé est de 99,99 $ USD / 89,99 €. Les prix pour l'Europe s'entendent TVA comprise. Le tarif de mise à jour est disponible pour les utilisateurs enregistrés propriétaires de toutes les versions antérieures de PaintShop Pro (à l'exclusion des versions non commerciale, OEM et éducation).

Pour plus d'informations ou pour télécharger une version d'essai gratuit, consultez le site www.paintshoppro.com. Pour en savoir plus sur l'acquisition de licences en volume pour les entreprises ou les établissements d'enseignement, rendez-vous sur le site www.paintshoppro.com/fr/licensing.

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.

© 2021 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, la montgolfière Corel, PaintShop, AfterShot, CorelDRAW, Essentials, Natural-Media, MindManager, MultiCam Capture, Painter, PhotoMirage, Sea-to-Sky et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Parallels est une marque de commerce ou déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et ailleurs. iPhone et iPad sont des marques de commerce d’Apple Inc. Tous les autres noms de sociétés, produits et services, logos et marques déposées ou non déposées mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques, de noms, de logos ou de toute autre information, image ou matériel appartenant à un tiers ne signifie en aucune façon notre approbation. Nous déclinons tout intérêt de propriété sur ces informations, images, matériels, marques et noms de tiers. Pour tous les avis et informations sur les brevets, veuillez consulter le site www.corel.com/patent.

