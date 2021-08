Inbanki 2021. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2021. aasta teise kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 225% enam. Esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 4,4 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 59% enam. Kvartali omakapitali tootlus oli 10,9%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2020. aasta teise kvartaliga võrreldes 41% ja ulatus 492 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 30% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 521 miljoni euroni.

Teise kvartali müügimaht oli kokku 125 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas see 116%. Kasvu vedas taas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 260% ja panustas kogumüüki 58 miljonit eurot.

Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 119% ja oli 89 miljonit eurot moodustades 71% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht

suurenes 230% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 22 miljoni euro eest, mis on 69% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

suurenes 230% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 22 miljoni euro eest, mis on 69% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Teise kvartali lõpus oli Inbankil 737 000 aktiivset kliendilepingut, mis on 18% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Selle aasta teises kvartalis müüs Inbank krediiditooteid rekordilise 125 miljoni euro eest, mis on rohkem kui eelmise aasta esimesel poolel kokku. Müügikasvu vedas taas Poola äriüksus, mille müük moodustas juba üle poole kogu müügist.

Toodete lõikes kasvas jätkuvalt kõige kiiremini järelmaks, mille müügimahud ulatusid teises kvartalis 89 miljoni euroni. Hea oli näha taastumas ka laenutoodete müüki, mis jõudis esimest korda koroonakriisi eelsele tasemele.

Selleks, et jätkuvalt kasvada, peame aga vaatama oma traditsioonilisest koduturust Baltikumist kaugemale. Tugev kasv Poolas annab tunnistust, et Inbankil on head eeldused eduks ka suurtel ja tiheda konkurentsiga turgudel. Samas on uutel turgudel tihedam konkurents ja see on põhjustanud ka marginaalide kahanemist, mida kiire kasv pole täielikult kompenseerinud.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.06.2021

Bilansimaht 653,8 miljonit eurot

Laenuportfell 492,2 miljonit eurot

Hoiuseportfell 520,9 miljonit eurot

Omakapital 65,8 miljonit eurot

Puhaskasum 4,35 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 10,9%





Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020 6 kuud 2021 6 kuud 2020 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 11 473 10 393 22 589 21 280 Intressikulu -2 264 -2 005 -4 407 -3 941 Neto intressitulu 9 209 8 388 18 182 17 339 Teenustasutulu 486 263 935 557 Teenustasukulu -783 -512 -1 572 -1 002 Neto teenustasutulu -297 -249 -637 -445 Muud põhitegevusega seotud tulud 5 031 222 8 553 362 Muud põhitegevusega seotud kulud -3 592 0 -6 313 0 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 10 351 8 361 19 785 17 256 Tööjõukulud -2 832 -2 457 -5 583 -4 856 Turunduskulud -657 -193 -1 200 -700 Halduskulud -1 888 -1 052 -2 942 -2 099 Põhivara kulum -805 -542 -1 545 -1 021 Tegevuskulud kokku -6 182 -4 244 -11 270 -8 676 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 169 4 117 8 515 8 580 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt -79 176 257 592 Laenude allahindluse kulu -1 941 -3 740 -3 746 -6 159 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 149 553 5 026 3 013 Tulumaks -344 3 -675 -276 Aruandeperioodi puhaskasum 1 805 556 4 351 2 737 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed 185 40 59 -76 Aruandeperioodi koondkasum 1 990 596 4 410 2 661





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30/06/2021 31/12/2020 Varad Nõuded keskpankadele 64 123 27 445 Nõuded krediidiasutustele 18 881 19 784 Investeeringud võlakirjadesse 6 194 13 618 Laenud ja nõuded 492 211 402 212 Investeeringud sidusettevõtetesse 4 429 4 026 Materiaalsed varad 12 563 833 Vara kasutusõigus 27 385 1 157 Immateriaalsed varad 21 043 16 139 Muud finantsvarad 1 388 1 350 Muud varad 3 326 1 297 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 258 2 170 Varad kokku 653 801 490 031 Kohustised Klientide hoiused 520 907 391 341 Muud finantskohustised 45 027 12 218 Tulumaksukohustis 637 864 Muud kohustised 3 891 2 810 Emiteeritud võlaväärtpaberid 0 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 582 17 563 Kohustised kokku 588 044 428 806 Omakapital Aktsiakapital 961 961 Ülekurss 23 865 23 865 Kohustuslik reservkapital 96 90 Muud reservid 1 619 1 438 Jaotamata kasum 39 216 34 871 Mittekontrolliv osalus 0 0 Omakapital kokku 65 757 61 225 Kohustised ja omakapital kokku 653 801 490 031

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4300 aktiivset koostööpartnerit ja 737 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:



Merit Arva

Inbank AS

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

Manus