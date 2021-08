イングレディオン･インコーポレーテッドが2021年第2四半期の決算を発表

イリノイ州ウェストチェスター発, Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした食品原材料ソリューションの世界的なトッププロバイダーである イングレディオン・インコーポレーテッド ( Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2021年第2四半期の決算を発表した。2021年および2020年の決算は、米国会計基準 (GAAP) で作成しており、GAAP以外の会計基準(non-GAAP)では開示されない項目を含む。

イングレディオン社長兼CEOの ジム・ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「第2四半期の業績は非常に好調となり、2017年以降で最高の四半期となりました。営業利益は、前年同期比96%増の2億2,200万ドル (約244億2,000万円)、調整後営業利益は、同64%増の2億800万ドル (約228億8,000万円) となりました。全顧客セグメントで需要が回復し、また専門分野の成長が好調であったことから、出荷数量が各地域で2桁台の成長を達成しました。営業活動と販売価格構成の管理を強化し、厳しいサプライチェーン環境においても、トウモロコシ価格の上昇を抑えて、31%の売上高増を達成しました。」

ザリーはさらに次のように述べている。「今四半期および今年度累計のいずれでも、スペシャルティ原材料製品のポートフォリオで2桁成長を達成しました。スペシャルティ製品の売上高比率を高め、顧客の要望に応えられるよう、消費者の趣向に合わせたイノベーションを実現する能力を増強するための投資を行い、 成長推進ロードマップ (Driving Growth Roadmap) を引き続き推進しています。 当社は、KaTechのカスタマイズされた原料システムを統合し、画期的な砂糖削減技術を実現するAmyrisと提携することにより、トレンドに沿った自然成分ソリューションのサプライヤーとして、長期的に理想的な位置付けを得ました。

当社の顧客が事業展開するさまざまな分野において、需要パターンが大規模かつ急激に変動することから、顧客と緊密に連携することで、変動するニーズに対応することに注力しています。また、投入コストの増加を注意深くモニター、利益率を維持できるよう、速やかに対策を講じています。今年度下期も、好調な売上高のトレンドを維持し、通年ベースで2019年レベルの収益を達成できると自信を持っています。」

*調整および希薄化後1株あたり利益 (以下「調整後EPS」)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整および希薄化後加重平均普通株式数は、non-GAAPの財務指標である。これらnon-GAAP指標に最も近いGAAP指標については、本ニュースリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。

希薄化後 1 株あたり利益 (EPS)

今期のEPSおよび調整後EPSの変動に影響したと推察される諸要因

**端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない

*** アルゼンチンのArcorジョイントベンチャーに関連して、報告された業績には、売却目的保有資産に関連して3億3,600万ドル (約396億円) の減損損失が反映されている。これには3億1,100万ドル (約342億1,000万円) の累積為替換算差損が含まれる。

決算概要

ビジネスレビュー

イングレディオン全社

第 2 四半期営業利益

調整後営業利益

売上高

営業利益

北米

売上高

セグメント別営業利益

南米

売上高

セグメント別営業利益

アジア太平洋

売上高

セグメント別営業利益

ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

売上高

セグメント別営業利益

配当と株式買い戻し

イングレディオンは、現金配当と自社株買いを通じて、株主還元を継続している。

2021年4月、 四半期ごとの現金配当 として1株当たり0.64ドル (約70円) を2021年4月1日現在の株主に支払った。その合計は4,300万ドル (約47億3,000万円) で、今年度上期の合計配当金支払額は8,600万ドル (約94億6,000万円) となった。イングレディオンは、第2四半期に、同社の発行済み普通株式1,000万ドル (約11億円) を買い戻した。これにより、2021年上期の自社株式買いの合計は2,400万ドル (約26億4,000万円) となった。

2021年通期の見通し

同社は、2021年度の調整後EPSを6.45~6.85ドル (約710~754円) の範囲に収まると予想している (2020年度の調整後EPSは6.23ドル (約685円))。この予想は、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

前年と比較して、2021年通期の見通しは以下の通りである: 北米の営業利益は、出荷数量増と営業費用減により、1桁台前半から半ばまでの増益を予想。南米の営業利益 (アルゼンチンのArcorジョイントベンチャーの影響を含む) は、販売価格のプラス効果により、2桁台前半の増益を予想。アジア太平洋地域の営業利益は、出荷数量増と外国為替要因のプラス効果により、1桁台後半の増加を予想。EMEAの営業利益は、出荷数量増と外国為替要因のプラス効果により、2桁台前半の増加を予想。一般管理費は、グローバルな能力とセンターオブエクセレンスへの投資により、1桁台前半の増加を予想。同社は、通期の調整後営業利益について、1桁台半ばから後半の増益を予想している。

通期の営業キャッシュフローは、5億~6億ドル (約550億~660億円) の範囲に収まると予想。これには、売上高の増加とトウモロコシ価格の上昇による運転資本の増加が含まれる。通期の資本支出は3億3,000万~3億5,000万ドル (約363億~385億円) の間に収まると予想される。

通期の実効税率は54~58%、調整後実効税率は27~28%となると予想。

電話会議とウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2021年8月3日 (火) 午前8時 (中央標準時)/午前9時 (東部標準時) に社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジェームズ・グレイ (James Gray) の主催で電話会議を開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセスできる。会議で使用される プレゼンテーション 資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2020年の年間純売上高は約60億ドル (約6,300億円)、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。イングレディオンは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、2021年通期の調整後EPS、調整後営業利益、営業キャッシュフロー、資本支出、税率と実効税率についての予想、同社の将来の見通しや財務状況、売上高、営業利益、出荷数量、一般管理費、税率、資本支出、経費またはその他の財務項目、同社の見通しまたは将来の事業に関する記述 (経営陣の計画、戦略、目的、前述の基礎となる前提、期待、信念など) に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本ニュースリリースにおける過去の事実に関する記述、または本ニュースリリースで参照される過去の事実、または言及として本リリースに組み込まれている過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された当社の期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果と発展は、以下などのさまざまな要因に基づき、将来の見通しに関する記述に明示的または暗示的に示された期待とは大きく異なる可能性がある。同社製品の需要および業績に対する新型コロナウイルスの影響。同社が製造する高果糖コーンシロップやその他の製品に関連する消費嗜好の変化。特に南米の経済、通貨、政治情勢、ならびにヨーロッパの経済および政治情勢など、世界的な経済情勢の影響、同社が原材料を買い付ける、または製品を製造/販売する様々な国と地域の消費者や顧客に影響を与える全般的な政治、経済、ビジネス、および市場の情勢。ならびにこれらの要因が同社の売上高、製品価格、顧客からの売掛金回収能力に与える影響。食品、飲料、動物栄養、醸造業界など (ただし、これらに限定されない)、同社が製品サービスを提供し、売上の大部分を占める主な業界の将来的な財務業績。遺伝子組み換えやバイオテクノロジーにより開発された製品受容率の不確実性。十分な速度と市場に受け入れられる品質で新しい製品やサービスを開発/買収する同社の能力。特にコーン油などの当社の主力製品と副産物の市場や価格などに対して、トウモロコシ精製および関連業界における競争および顧客からの圧力の増加。ジャガイモ澱粉、タピオカ、アラビアゴム、および同社の一部製品の原料となるトウモロコシの一部品種の入手可能性、およびトウモロコシなどの原材料コスト上昇を消費者に転嫁する同社の能力。原材料およびエネルギーのコストと入手可能性。パキスタンのエネルギー問題など、エネルギーコストと入手可能性。メンテナンスおよび投資プロジェクトを計画通りに完了し、コストスマート (Cost Smart) プログラムに沿って期待される節約を実現し、輸送および出荷コストを節約するなど、コストを抑え、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する同社の能力。外国為替の変動、金利および為替レートの変動、市場のボラティリティ、これらの変動に関連するリスクのヘッジなど、財務および資本市場の動向。買収や戦略的提携をうまく特定し、有利な条件で完了する同社の能力、ならびに買収事業をうまく統合し、戦略的提携を実行、維持し、以上すべてより期待されるシナジーを実現する同社の能力。同社製造工場の操業問題。同社のれんまたは長期資産に対する減損費用の影響。税率の変更または追加の所得税賦課。十分な労使関係を維持する同社の能力。天災、戦争などの戦闘行為、テロの脅威とテロ行為、新型コロナウイルスなどのパンデミックの発生と継続、または同社の管理の及ばないその他の重大な事象の発生による同社事業への影響。政府の政策、法規制、環境規制などの法令順守コストの変化。気候変動による潜在的影響。情報技術システム、プロセス、サイトのセキュリティ違反。合理的な金利で資金を調達する同社の能力、および将来の成長と拡張に十分な資金へのアクセスに影響するその他の要因。株式市場のボラティリティ、および同社株価に悪影響を与えるおそれのあるその他の要因。同社の配当ポリシーの継続に影響するリスク。同社の財務報告で社内統制の重大な弱点を適時に修正する同社の能力。

当社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、当社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。当社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は当社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2020年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよび8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

II.Non-GAAP情報

一般会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、買収コ・統合コスト、再編および減損費用、メキシコの税 (控除) 引当、およびその他の特定の特別項目など特定のGAAP項目を除く、従来のnon-GAAP財務指標を使用している。「調整済み」とされる項目については、通常、non-GAAP項目の数値を指す。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って提示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。

non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがってこの情報は、他社が発表する同様の指標に必ずしも対応しない。従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended Six Months Ended Six Months Ended

June 30, 2021 June 30, 2020 June 30, 2021 June 30, 2020

(in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS

Net income (loss) attributable to Ingredion $ 178 $ 2.62 $ 66 $ 0.98 $ (68 ) $ (1.01 ) $ 141 $ 2.08

Add back:

Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income tax expense for the three and six months ended June 30, 2021, and net of income tax benefit of $1 million for the three and six months ended June 30, 2020 (i) 4 0.06 2 0.03 5 0.06 2 0.03

Equity method acquisition charges, net of income tax expense of $3 million for the three and six months ended June 30, 2021 (ii) (3 ) (0.04 ) - - (3 ) (0.04 ) - -

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $2 million and $4 million for the three and six months ended June 30, 2021, respectively, and $3 million and $6 million for the three and six months ended June 30, 2020, respectively (iii) 2 0.03 8 0.12 10 0.15 19 0.28

Assets held for sale impairment, net of $ - million of income tax benefit for the three and six months ended June 30, 2021 (iv) - - - - 360 5.35

Other matters, net of income tax expense of $5 million for the three and six months ended June 30, 2021 (v) (10 ) (0.15 ) - - (10 ) (0.15 ) - -

Tax (benefit) provision - Mexico (vi) (4 ) (0.06 ) - - (1 ) (0.01 ) 22 0.32

Other tax matters (vii) (28 ) (0.41 ) - - (28 ) (0.42 ) - -

Diluted share impact (viii) - - - - - (0.03 ) - -

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 139 $ 2.05 $ 76 $ 1.12 $ 265 $ 3.90 $ 184 $ 2.72