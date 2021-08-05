イングレディオン･インコーポレーテッドが2021年第2四半期の決算を発表

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2021年第2四半期のEPSおよび調整後EPS * は、それぞれ2.62ドル (約288円) および2.05ドル (約226円) (2020年第2四半期は,それぞれ0.98ドル (約108円) および1.12ドル (約123円))。

は、それぞれ2.62ドル (約288円) および2.05ドル (約226円) (2020年第2四半期は,それぞれ0.98ドル (約108円) および1.12ドル (約123円))。 2021年第1～2四半期（1～6月）累計のEPSおよび調整後EPSは、それぞれ (1.01) ドル (約-111円) および3.90ドル (約429円) (2020年第2四半期は、それぞれ2.08ドル (約229円) および2.72ドル (約299円))今年度の累計収益には、同社のアルゼンチン事業に関連して、売却目的保有資産で発生した減損損失の3億6,000万ドル (約396億円) が反映されている。これには、3億1,100万ドル (約342億1,000万円) の累積為替換算差損が含まれる。

同社は、2021年通期の調整後EPSを6.45～6.85ドル (約710～754円) の範囲に収まると予想している。



イリノイ州ウェストチェスター発, Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした食品原材料ソリューションの世界的なトッププロバイダーである イングレディオン･インコーポレーテッド ( Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2021年第2四半期の決算を発表した。2021年および2020年の決算は、米国会計基準 (GAAP) で作成しており、GAAP以外の会計基準（non-GAAP）では開示されない項目を含む。

イングレディオン社長兼CEOの ジム･ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「第2四半期の業績は非常に好調となり、2017年以降で最高の四半期となりました。営業利益は、前年同期比96%増の2億2,200万ドル (約244億2,000万円)、調整後営業利益は、同64%増の2億800万ドル (約228億8,000万円) となりました。全顧客セグメントで需要が回復し、また専門分野の成長が好調であったことから、出荷数量が各地域で2桁台の成長を達成しました。営業活動と販売価格構成の管理を強化し、厳しいサプライチェーン環境においても、トウモロコシ価格の上昇を抑えて、31%の売上高増を達成しました。」

ザリーはさらに次のように述べている。「今四半期および今年度累計のいずれでも、スペシャルティ原材料製品のポートフォリオで2桁成長を達成しました。スペシャルティ製品の売上高比率を高め、顧客の要望に応えられるよう、消費者の趣向に合わせたイノベーションを実現する能力を増強するための投資を行い、 成長推進ロードマップ (Driving Growth Roadmap) を引き続き推進しています。 当社は、KaTechのカスタマイズされた原料システムを統合し、画期的な砂糖削減技術を実現するAmyrisと提携することにより、トレンドに沿った自然成分ソリューションのサプライヤーとして、長期的に理想的な位置付けを得ました。

当社の顧客が事業展開するさまざまな分野において、需要パターンが大規模かつ急激に変動することから、顧客と緊密に連携することで、変動するニーズに対応することに注力しています。また、投入コストの増加を注意深くモニター、利益率を維持できるよう、速やかに対策を講じています。今年度下期も、好調な売上高のトレンドを維持し、通年ベースで2019年レベルの収益を達成できると自信を持っています。」

*調整および希薄化後1株あたり利益 (以下「調整後EPS」)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整および希薄化後加重平均普通株式数は、non-GAAPの財務指標である。これらnon-GAAP指標に最も近いGAAP指標については、本ニュースリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。

希薄化後 1 株あたり利益 (EPS)

2Q20 2Q21 YTD20 YTD21 Reported EPS $0.98 $2.62 $2.08 $(1.01) Impairment/Restructuring costs $0.12 $0.03 $0.28 $0.15 Acquisition/Integration costs $0.03 $0.02 $0.03 $0.02 Impairment*** - - - $5.35 Tax items and other matters - $(0.62) $0.32 $(0.58) Diluted share impact - - - $(0.03) Adjusted EPS** $1.12 $2.05 $2.72 $3.90

今期のEPSおよび調整後EPSの変動に影響したと推察される諸要因

2Q21 YTD21 Margin 0.40 0.73 Volume 0.38 0.36 Foreign exchange 0.07 0.08 Other income 0.03 0.07 Total operating items 0.88 1.24 Other non-operating income 0.01 0.01 Financing costs - (0.01 ) Shares outstanding (0.01 ) 0.02 Non-controlling interests 0.01 (0.05 ) Tax rate 0.04 (0.03 ) Total non-operating items 0.05 (0.06 ) Total items affecting EPS** 0.93 1.18

**端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない

*** アルゼンチンのArcorジョイントベンチャーに関連して、報告された業績には、売却目的保有資産に関連して3億3,600万ドル (約396億円) の減損損失が反映されている。これには3億1,100万ドル (約342億1,000万円) の累積為替換算差損が含まれる。

決算概要

2021年6月30日時点で、負債総額および手元現金（短期投資を含む）は、それぞれ22億ドル (約2,420億円) と5億4,900万ドル (約603億9,000万円) となった (2020年12月31日時点ではそれぞれ22億ドル (約2,420億円) と6億6,500万ドル (約731億5,000円))。

第2四半期の資金調達コスト (ネットベース) は1,900万ドル (約20億9,000万円) で、前年同期から横ばいであった。

第2四半期の実効税率および調整後実効税率はそれぞれ11.7%および25.7%となった (前年同期は,それぞれ28.7%および28.7%)。税率の低下は主に、主に未送金留保利益の取り崩しによる。

2021年第1～2四半期の資本支出は1億200万ドル (約112億2,000万円) と、前年同期比7,300万ドル (約80億3,000万円) 減となりました。

ビジネスレビュー

イングレディオン全社

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price/mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Second Quarter 1,349 39 230 144 1,762 31 % 28 % Year-to-Date 2,892 41 223 220 3,376 17 % 15 %

第 2 四半期営業利益

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring /

Impairment Other 2021 %

change % change

excl. FX Second Quarter 113 6 75 6 7 15 222 96 % 91 % Year-to-Date 266 7 108 5 -349 15 52 -80 % -83 %

調整後営業利益

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Second Quarter 127 6 75 208 64 % 59 % Year-to-Date 294 7 108 409 39 % 37 %

売上高

第2四半期および今年度累計の売上高は、いずれも前年同期比増加となった。売上高増は、PureCircleやKaTechなどの出荷が増加したことで、トウモロコシ価格上昇の転嫁など、好調な販売価格構成によるものである。外国為替変動要因を除くと、第2四半期および今年度累計の売上高は、それぞれ28%増および15%増となった。





営業利益

第2四半期の営業利益と調整後営業利益は、それぞれ2億2,200万ドル (約244億2,000万円) と2億800万ドル (約228億8,000万円) と、前年同期比でそれぞれ96%および64%の増加となった。この増加は、好調な販売価格構成と出荷数量の増加によるものである。外国為替変動要因を除くと、営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ91%増および59%増となった。

今年度累計の営業利益と調整後営業利益は、それぞれ5,200万ドル (約57億2,000万円) と4億900万ドル (約449億9,000万円) と、前年同期比でそれぞれ80%減および39%の増となった。営業利益の減少は、アルゼンチンのArcorジョイントベンチャーに関連して保有目的保有資産に減損損失が発生したことによるもので、これは好調な販売価格構成と出荷数量の増加により、一部相殺された。外国為替要因を除くと、営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ83%減および37%増となった。

第2四半期の営業利益は、調整後営業利益よりも1,400万ドル (約15億4,000万円) 高かった。これは、2015年から2018年にかけてブラジルで徴収された間接税および買収費用に関連して、ブラジル最高裁判所で同社に有利な判決がなされたことによるもので、コストスマート関連の再編費用により、その一部が相殺された。

アルゼンチンのArcorジョイントベンチャーに関連して、売却目的保有資産で減損損失が発生したことにより、今年度累計の営業利益は、調整後営業利益よりも3億5,700万ドル (約392億7,000万円) 低かった。

北米

売上高

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Second Quarter 848 11 131 78 1,068 26 % 25 % Year-to-Date 1,811 17 76 109 2,013 11 % 10 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Second Quarter 101 2 46 149 48 % 45 % Year-to-Date 226 3 54 283 25 % 24 %

第2四半期の営業利益は1億4,900万ドル (約163億9,000万円) と、前年同期比で4,800万ドル (約52億8,000万円) 増益となった。今年度累計の営業利益は2億8,300万ドル (約311億3,000万円) と、前年同期比で5,700万ドル (約62億7,000万円) 増となった。今第2半期と今年度累計の営業利益の増益は、販売価格構成によるプラス効果、出荷数量の増加、トウモロコシに関連する利益率の改善によるものである。営業利益増は、製造コストの上昇により、その一部が相殺された。





南米

売上高

$ in millions 2020

Net Sales FX Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Second Quarter 182 4 22 60 268 47 % 45 % Year-to-Date 419 -19 32 109 541 29 % 34 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Second Quarter 13 1 19 33 154 % 149 % Year-to-Date 39 -2 36 73 87 % 93 %

第2四半期の営業利益は3,300万ドル (約36億3,000万円) と、前年同期比で2,000万ドル (約22億円) の増益となった。第1～2四半期累計の営業利益は7,300万ドル (約80億3,000万円) と、前年同期比で3,400万ドル (約37億4,000万円) の増益となった。今四半期および今年度累計の増益は、価格ミックスのプラス効果によるものである。外国為替要因を除くと、第2四半期および今年度累計のセグメント営業利益はそれぞれ149%および93%増加した。アルゼンチンでの決算は、同国が超インフレ環境下にあることから、会計ルールに基づき米ドルで会計処理されている。





アジア太平洋

売上高

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Second Quarter 187 12 46 3 248 33 % 26 % Year-to-Date 376 23 90 -6 483 28 % 22 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Second Quarter 22 1 1 24 9 % 3 % Year-to-Date 42 2 5 49 17 % 11 %

第2四半期の営業利益は2,400万ドル (約26億4,000万円) と、前年同期比で200万ドル (約2億2,000万円) 増となった。第1～2四半期累計の営業利益は4,900万ドル (約53億9,000万円) と、前年同期比で700万ドル (約7億7,000万円) 増となった。第2四半期と今年度累計における増益は、いずれも出荷数量が増加したこと、また外国為替要因がプラスに作用したことによるものである。





ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

売上高

$ in millions 2020

Net Sales FX Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Second Quarter 132 12 31 3 178 35 % 25 % Year-to-Date 286 19 26 8 339 19 % 12 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Second Quarter 21 3 8 32 52 % 42 % Year-to-Date 48 3 12 63 31 % 24 %

第2四半期の営業利益は3,200万ドル (約35億2,000万円) と、前年同期比で1,100万ドル (約12億1,000万円) 増となった。第1～2四半期累計の営業利益は6,300万ドル (約69億3,000万円) と、前年同期比で1,500万ドル (約16億5,000万円) 増となった。第2四半期と今年度累計における増益は、主にパキスタンにおける原材料費が低下したこと、販売価格構成がプラスに作用したこと、ならびにヨーロッパにおける外国為替要因がプラスに作用したことによる。





配当と株式買い戻し

イングレディオンは、現金配当と自社株買いを通じて、株主還元を継続している。

2021年4月、 四半期ごとの現金配当 として1株当たり0.64ドル (約70円) を2021年4月1日現在の株主に支払った。その合計は4,300万ドル (約47億3,000万円) で、今年度上期の合計配当金支払額は8,600万ドル (約94億6,000万円) となった。イングレディオンは、第2四半期に、同社の発行済み普通株式1,000万ドル (約11億円) を買い戻した。これにより、2021年上期の自社株式買いの合計は2,400万ドル (約26億4,000万円) となった。

2021年通期の見通し

同社は、2021年度の調整後EPSを6.45～6.85ドル (約710～754円) の範囲に収まると予想している (2020年度の調整後EPSは6.23ドル (約685円))。この予想は、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

前年と比較して、2021年通期の見通しは以下の通りである: 北米の営業利益は、出荷数量増と営業費用減により、1桁台前半から半ばまでの増益を予想。南米の営業利益 (アルゼンチンのArcorジョイントベンチャーの影響を含む) は、販売価格のプラス効果により、2桁台前半の増益を予想。アジア太平洋地域の営業利益は、出荷数量増と外国為替要因のプラス効果により、1桁台後半の増加を予想。EMEAの営業利益は、出荷数量増と外国為替要因のプラス効果により、2桁台前半の増加を予想。一般管理費は、グローバルな能力とセンターオブエクセレンスへの投資により、1桁台前半の増加を予想。同社は、通期の調整後営業利益について、1桁台半ばから後半の増益を予想している。

通期の営業キャッシュフローは、5億～6億ドル (約550億～660億円) の範囲に収まると予想。これには、売上高の増加とトウモロコシ価格の上昇による運転資本の増加が含まれる。通期の資本支出は3億3,000万～3億5,000万ドル (約363億～385億円) の間に収まると予想される。

通期の実効税率は54～58%、調整後実効税率は27～28%となると予想。

電話会議とウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2021年8月3日 (火) 午前8時 (中央標準時)/午前9時 (東部標準時) に社長兼CEOのジム･ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジェームズ･グレイ (James Gray) の主催で電話会議を開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセスできる。会議で使用される プレゼンテーション 資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2020年の年間純売上高は約60億ドル (約6,300億円)、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。イングレディオンは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、2021年通期の調整後EPS、調整後営業利益、営業キャッシュフロー、資本支出、税率と実効税率についての予想、同社の将来の見通しや財務状況、売上高、営業利益、出荷数量、一般管理費、税率、資本支出、経費またはその他の財務項目、同社の見通しまたは将来の事業に関する記述 (経営陣の計画、戦略、目的、前述の基礎となる前提、期待、信念など) に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本ニュースリリースにおける過去の事実に関する記述、または本ニュースリリースで参照される過去の事実、または言及として本リリースに組み込まれている過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された当社の期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果と発展は、以下などのさまざまな要因に基づき、将来の見通しに関する記述に明示的または暗示的に示された期待とは大きく異なる可能性がある。同社製品の需要および業績に対する新型コロナウイルスの影響。同社が製造する高果糖コーンシロップやその他の製品に関連する消費嗜好の変化。特に南米の経済、通貨、政治情勢、ならびにヨーロッパの経済および政治情勢など、世界的な経済情勢の影響、同社が原材料を買い付ける、または製品を製造/販売する様々な国と地域の消費者や顧客に影響を与える全般的な政治、経済、ビジネス、および市場の情勢。ならびにこれらの要因が同社の売上高、製品価格、顧客からの売掛金回収能力に与える影響。食品、飲料、動物栄養、醸造業界など (ただし、これらに限定されない)、同社が製品サービスを提供し、売上の大部分を占める主な業界の将来的な財務業績。遺伝子組み換えやバイオテクノロジーにより開発された製品受容率の不確実性。十分な速度と市場に受け入れられる品質で新しい製品やサービスを開発/買収する同社の能力。特にコーン油などの当社の主力製品と副産物の市場や価格などに対して、トウモロコシ精製および関連業界における競争および顧客からの圧力の増加。ジャガイモ澱粉、タピオカ、アラビアゴム、および同社の一部製品の原料となるトウモロコシの一部品種の入手可能性、およびトウモロコシなどの原材料コスト上昇を消費者に転嫁する同社の能力。原材料およびエネルギーのコストと入手可能性。パキスタンのエネルギー問題など、エネルギーコストと入手可能性。メンテナンスおよび投資プロジェクトを計画通りに完了し、コストスマート (Cost Smart) プログラムに沿って期待される節約を実現し、輸送および出荷コストを節約するなど、コストを抑え、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する同社の能力。外国為替の変動、金利および為替レートの変動、市場のボラティリティ、これらの変動に関連するリスクのヘッジなど、財務および資本市場の動向。買収や戦略的提携をうまく特定し、有利な条件で完了する同社の能力、ならびに買収事業をうまく統合し、戦略的提携を実行、維持し、以上すべてより期待されるシナジーを実現する同社の能力。同社製造工場の操業問題。同社のれんまたは長期資産に対する減損費用の影響。税率の変更または追加の所得税賦課。十分な労使関係を維持する同社の能力。天災、戦争などの戦闘行為、テロの脅威とテロ行為、新型コロナウイルスなどのパンデミックの発生と継続、または同社の管理の及ばないその他の重大な事象の発生による同社事業への影響。政府の政策、法規制、環境規制などの法令順守コストの変化。気候変動による潜在的影響。情報技術システム、プロセス、サイトのセキュリティ違反。合理的な金利で資金を調達する同社の能力、および将来の成長と拡張に十分な資金へのアクセスに影響するその他の要因。株式市場のボラティリティ、および同社株価に悪影響を与えるおそれのあるその他の要因。同社の配当ポリシーの継続に影響するリスク。同社の財務報告で社内統制の重大な弱点を適時に修正する同社の能力。

当社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、当社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。当社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は当社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2020年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよび8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Loss) (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended

June 30, Change

% Six Months Ended

June 30, Change

% 2021 2020 2021 2020 Net sales $ 1,762 $ 1,349 31 % $ 3,376 $ 2,892 17 % Cost of sales 1,395 1,078 2,658 2,298 Gross profit 367 271 35 % 718 594 21 % Operating expenses 167 147 14 % 320 301 6 % Other (income) expense, net (26 ) - (28 ) 2 Restructuring/impairment charges 4 11 374 25 Operating income 222 113 96 % 52 266 (80 %) Financing costs, net 19 19 38 37 Other, non-operating (income), net (2 ) - (3 ) (1 ) Income before income taxes 205 94 118 % 17 230 (93 %) Provision for income taxes 24 27 79 85 Net income (loss) 181 67 170 % (62 ) 145 (143 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 1 6 4 Net income (loss) attributable to Ingredion $ 178 $ 66 170 % $ (68 ) $ 141 (148 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.2 67.2 67.3 67.2 Diluted 67.9 67.6 67.3 67.7 Earnings (loss) per common share of Ingredion: Basic $ 2.65 $ 0.98 170 % ($ 1.01 ) $ 2.10 (148 %) Diluted $ 2.62 $ 0.98 167 % ($ 1.01 ) $ 2.08 (149 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) June 30,

2021 December 31,

2020 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 542 $ 665 Short-term investments 7 - Accounts receivable – net 1,140 1,011 Inventories 1,054 917 Prepaid expenses 70 54 Total current assets 2,813 2,647 Property, plant and equipment – net 2,386 2,455 Goodwill 913 902 Other intangible assets – net 431 444 Operating lease assets 189 173 Deferred income tax assets 27 23 Other assets 339 214 Total assets $ 7,098 $ 6,858 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 72 $ 438 Accounts payable and accrued liabilities 1,029 1,020 Total current liabilities 1,101 1,458 Non-current liabilities 225 227 Long-term debt 2,129 1,748 Non-current operating lease liabilities 152 136 Deferred income tax liabilities 214 217 Liabilities held for sale 335 - Total liabilities 4,156 3,786 Share-based payments subject to redemption 28 30 Redeemable non-controlling interests 70 70 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at June 30, 2021 and December 31, 2020 1 1 Additional paid-in capital 1,154 1,150 Less: Treasury stock (common stock; 10,808,504 and 10,795,346 shares at June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,029 ) (1,024 ) Accumulated other comprehensive loss (1,106 ) (1,133 ) Retained earnings 3,802 3,957 Total Ingredion stockholders' equity 2,822 2,951 Non-redeemable non-controlling interests 22 21 Total equity 2,844 2,972 Total liabilities and equity $ 7,098 $ 6,858





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Six Months

Ended June 30, (in millions) 2021 2020 Cash provided by operating activities: Net (loss) income $ (62 ) $ 145 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 103 106 Mechanical stores expense 27 26 Deferred income taxes (21 ) (2 ) Assets held for sale impairment 360 - Margin accounts (20 ) (18 ) Changes in other trade working capital (221 ) 12 Other (37 ) 25 Cash provided by operating activities 129 294 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (102 ) (175 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired (40 ) - Investment in a non-consolidated affiliate (11 ) (6 ) Short-term investments (4 ) 3 Cash used for investing activities (157 ) (178 ) Cash (used for) provided by financing activities: Proceeds from borrowings (payments on), net 14 777 Debt issuance costs - (9 ) Repurchases of common stock, net (24 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 9 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (93 ) (87 ) Cash (used for) provided by financing activities (94 ) 683 Effect of foreign exchange rate changes on cash (1 ) (16 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (123 ) 783 Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264 Cash and cash equivalents, end of period $ 542 $ 1,047





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, expect for percentages) Three Months Ended

June 30, Change Six Months Ended

June 30, Change Change 2021 2020 Change Excl. FX 2021 2020 % Excl. FX Net Sales North America $ 1,068 $ 848 26 % 25 % $ 2,013 $ 1,811 11 % 10 % South America 268 182 47 % 45 % 541 419 29 % 34 % Asia-Pacific 248 187 33 % 26 % 483 376 28 % 22 % EMEA 178 132 35 % 25 % 339 286 19 % 12 % Total Net Sales $ 1,762 $ 1,349 31 % 28 % $ 3,376 $ 2,892 17 % 15 % Operating Income North America $ 149 $ 101 48 % 45 % $ 283 $ 226 25 % 24 % South America 33 13 154 % 149 % 73 39 87 % 93 % Asia-Pacific 24 22 9 % 3 % 49 42 17 % 11 % EMEA 32 21 52 % 42 % 63 48 31 % 24 % Corporate (30 ) (30 ) 0 % 0 % (59 ) (61 ) 3 % 3 % Sub-total 208 127 64 % 59 % 409 294 39 % 37 % Acquisition/integration costs (4 ) (3 ) (5 ) (3 ) Equity method acquisition charges 7 - 7 - Restructuring/impairment charges (4 ) (11 ) (14 ) (25 ) Assets held for sale impairment - - (360 ) - Other matters 15 - 15 - Total Operating Income $ 222 $ 113 96 % 91 % $ 52 $ 266 (80 %) (83 %)

II.Non-GAAP情報

一般会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、買収コ･統合コスト、再編および減損費用、メキシコの税 (控除) 引当、およびその他の特定の特別項目など特定のGAAP項目を除く、従来のnon-GAAP財務指標を使用している。「調整済み」とされる項目については、通常、non-GAAP項目の数値を指す。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って提示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。

non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがってこの情報は、他社が発表する同様の指標に必ずしも対応しない。従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Six Months Ended Six Months Ended June 30, 2021 June 30, 2020 June 30, 2021 June 30, 2020 (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS Net income (loss) attributable to Ingredion $ 178 $ 2.62 $ 66 $ 0.98 $ (68 ) $ (1.01 ) $ 141 $ 2.08 Add back: Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income tax expense for the three and six months ended June 30, 2021, and net of income tax benefit of $1 million for the three and six months ended June 30, 2020 (i) 4 0.06 2 0.03 5 0.06 2 0.03 Equity method acquisition charges, net of income tax expense of $3 million for the three and six months ended June 30, 2021 (ii) (3 ) (0.04 ) - - (3 ) (0.04 ) - - Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $2 million and $4 million for the three and six months ended June 30, 2021, respectively, and $3 million and $6 million for the three and six months ended June 30, 2020, respectively (iii) 2 0.03 8 0.12 10 0.15 19 0.28 Assets held for sale impairment, net of $ - million of income tax benefit for the three and six months ended June 30, 2021 (iv) - - - - 360 5.35 Other matters, net of income tax expense of $5 million for the three and six months ended June 30, 2021 (v) (10 ) (0.15 ) - - (10 ) (0.15 ) - - Tax (benefit) provision - Mexico (vi) (4 ) (0.06 ) - - (1 ) (0.01 ) 22 0.32 Other tax matters (vii) (28 ) (0.41 ) - - (28 ) (0.42 ) - - Diluted share impact (viii) - - - - - (0.03 ) - - Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 139 $ 2.05 $ 76 $ 1.12 $ 265 $ 3.90 $ 184 $ 2.72 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

注釈

(i) 2021年6月30日に終了した3か月および6か月間に、買収および統合費用としてそれぞれ400万ドル (約4億4,000万円) および500万ドル (約5億5,000万円) の税引前費用を計上した。これは主に、PureCircle、KaTech、Verdient Foodsから譲渡を受けた事業の買収および統合に関連している。2020年6月30に終了した3か月および6か月間に、同社は300万ドル (約3億3,000万円) の税引前費用を計上した。これは主に、PureCircleから譲渡を受けた事業の買収および統合に関連している。「イングレディオンに帰属する調整後純利益の調整」の表に記載されている買収および統合費用は、非支配持分に帰属する費用を除く。

(ii) 2021年6月30日に終了した3か月および6か月間に、Amyris, Inc (以下「Amyris」) と締結したジョイントベンチャーに関連して、同社は700万ドル (約7億7,000万円) の税引前利益を計上した。このベンチャーの一環として、同社はAmyrisの発酵甘味料レバウジオシドM (以下「Reb M」) の独占販売権、AmyrisのReb M製造技術に関する独占ライセンス権、Reb M製造ジョイントベンチャー所有権の31%を保有している。イングレディオンは、ジョイントベンチャー所有権と引き換えに、1,000万ドルの現金、通常の知的財産権ライセンス、および1,800万ドル相当のその他の対価など、総額2,800万ドルの対価を提供した。この取引により、2021年6月30日に終了した3か月間の連結損益計算書 (要約) にその他の (利益) 費用 (正味) に800万ドル (約8億8,000万円) を計上した。800万ドルの利益は、非独占的知的財産権ライセンス提供およびイングレディオンがジョイントベンチャーに提供したその他の対価に関連する1,800万ドル (約19億8,000万円) を含み、AmyrisからReb M製造技術ライセンスの独占権の対価として、イングレディオンがAmyrisに支払った現金1,000万ドル (約11億円) を差し引いた金額である。この取引の利益は、買収費用100万ドル (約1億1,000万円) により一部相殺されている。また、「イングレディオンに帰属する調整後純利益の調整」の表に記載されている持分法買収費用は、非支配持分に帰属する買収利益の100万ドル (約1億1,000万円) を差し引いたものである。

(iii) 2021年6月30日に終了した3か月間に、同社は400万ドル (約4億4,000万円) の税引前再編関連費用を計上した。その内訳は、コストスマート (Cost Smart ) SG&Aプログラムに伴う従業員関連費用およびその他の費用 (専門サービスを含む) 400万ドル (約4億4,000万円) 、ならびにコストスマート売上原価プログラムの一環として、主に北米で発生した再編関連費用500万ドル (約5億5,000万円) である。コストスマート売上原価プログラムの費用は、同四半期に行われた、カリフォルニア州ストックトンの土地および建物の売却にともない計上された利益500万ドル (約5億5,000万円) により相殺された。2021年6月30日までの6か月間に、同社は1,400万ドル (約15億4,000万円) の税引き前再建費用を計上した。この内訳は、コストスマートSG&Aプログラムに伴う従業員関連およびその他の費用 (専門サービスを含む) 900万ドル (約9億9,000万円)、主に北米でのコストスマート売上原価プログラムの一環として計上された再編関連費用800万ドル (約8億8,000万円)、2021年第3四半期にクローズする見込みのArcorジョイントベンチャーに関連する従業員関連費用およびその他の再編費用200万ドル (約2億2,000万円) である。コストスマート売上原価プログラムの費用は、同四半期に行われた、カリフォルニア州ストックトンの土地および建物の売却にともない計上された利益500万ドル (約5億5,000万円) により一部相殺された。

2020年6月30日に終了した3か月間に、同社は税引前再編/減損費用1,100万ドル (約12億1,000万円) を計上した。その内訳は、コストスマート売上原価プログラムの一環として、主にアジア太平洋地域と北米で発生した再編関連費用600万ドル (約6億6,000万円)、ならびにコストスマートSG&Aプログラムに伴う従業員関連およびその他費用 (専門サービスを含む) 500万ドル (約5億5,000万円) である。2020年6月30日に終了した6か月間に、同社は税引前再編･減損費用2,500万ドル (約27億5,000万円) を計上した。その内訳は、コストスマート売上原価プログラムの一環として、主にアジア太平洋地域と北米で発生した再編関連費用1,500万ドル (約16億5,000万円)、ならびにコストスマートSG&Aプログラムに伴う従業員関連費用およびその他の費用 (専門サービスを含む) 1,000万ドル (約11億円) である。

(iv) 2021年3月31日に終了した3か月間に、Arcorジョイントベンチャーに関連する売却減損費用として保有する3億6,000万ドル (約396億円) を計上した。同減損費用は、Arcorジョイントベンチャーに出資するアルゼンチン、チリ、ウルグアイの特定の資産および負債の見積り公正価値の減損を含む。同減損費用は、出資した純資産を、合意に基づき公正価値に評価替えした際の減損損失4,900万ドル (約53億9,000万円) 、当該純資産に関連する累積換算損失に対する評価性引当金3億1,100万ドル (約342億1,000万円) を含む。これらは、取引クローズ時に、貸借対照表の「その他の包括損失累計額」から除外される。

(v) 2021年5月に、ブラジル最高裁判所は、特定の間接税算定に関する判決を下した。この判決により、同社が前年までに受けた下級裁判所の判決が確定し、これまでに計上した税額控除の有効性が認められた。最高裁判所の判決により、これまで裁判所の確定判決待ちだった、2015年から2018年の税額控除1,500万ドル (約16億5,000万円) の追加計上が可能となった。2021年6月30日に終了した3か月間に、同社は税額控除1,500万ドル (約16億5,000万円)を連結損益計算書 (要約) でその他の利益 (費用)として追加に計上した。

(vi) 税項目には、メキシコ子会社の機能通貨として米ドルを使用していることによる影響が反映されている。メキシコの実効税率は、メキシコペソ建ての財務諸表を米ドル建てで再計算することにより、大きな影響を受ける。2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月間に、同社は税額控除400万ドル (約4億4,000万円) および0百万ドルをそれぞれ計上した。また、2021年6月30日および2020年6月30日に終了した6か月間に、税額控除100万ドル (約1億1,000万円) および税金引当金2,200万ドル (約24億2,000万円) をそれぞれ計上した。これは、同四半期中にメキシコペソの対米ドルレートが変動したことにともなう措置である。

(vii) - これは、海外子会社における未送金留保利益に関連する税金負債の取り崩し、グループ内再編による税調整、および上記non-GAAP加減法の税効果に関連している。

(viii) GAAP純利益がマイナスでnon-GAAP調整後純利益がプラスである場合、調整後希薄化後加重平均普通株式数には、オプション、譲渡制限株式ユニット、またはパフォーマンスシェアが含まれる；これらの調整が希薄化をもたらさない範囲で、金庫株式法により希薄化性金融商品となる。2021年6月30日に終了した6か月間における、これらの金融商品による希薄化の影響は、普通株式の60万株に相当する。希薄化後加重平均株式数の6,730万株は、2021年6月30日に終了した6か月間で、調整後希薄化後加重平均普通株式数である6,790万株に増加したとみられる。2021年6月30日に終了した3か月間、ならびに2020年6月30日に終了した3か月および6か月間に、その影響は発生していない。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, June 30, (in millions, pre-tax) 2021 2020 2021 2020 Operating income $ 222 $ 113 $ 52 $ 266 Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 3 5 3 Equity method acquisition charges (ii) (7 ) - (7 ) - Restructuring/impairment charges (iii) 4 11 14 25 Assets held for sale impairment (iv) - - 360 - Other matters (v) (15 ) - (15 ) - Non-GAAP adjusted operating income $ 208 $ 127 $ 409 $ 294 For notes (i) through (v), see notes (i) through (v) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.





II.Non-GAAP情報 (続き) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2021 Six Months Ended June 30, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 205 $ 24 11.7 % $ 17 $ 79 464.7 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 - 5 - Equity method acquisition charges (ii) (7 ) (4 ) (7 ) (4 ) Restructuring/impairment charges (iii) 4 2 14 4 Assets held for sale impairment (iv) - - 360 - Other matters (v) (15 ) (5 ) (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (vi) - 4 - 1 Other tax matters (vii) - 28 - 28 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 49 25.7 % $ 374 $ 103 27.5 % Three Months Ended June 30, 2020 Six Months Ended June 30, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 94 $ 27 28.7 % $ 230 $ 85 37.0 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 1 3 1 Restructuring/impairment charges (iii) 11 3 25 6 Tax item - Mexico (vi) - - - (22 ) Adjusted Non-GAAP $ 108 $ 31 28.7 % $ 258 $ 70 27.1 % 注釈 (i) から (vii) の項目については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の注釈 (i) から (vii) を参照のこと。





II.Non-GAAP情報 (続き) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Anticipated GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS") to Anticipated Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS") (Unaudited) Anticipated EPS Range for Full Year 2021 Low End High End GAAP EPS $ 1.51 $ 1.91 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.06 0.06 Equity method acquisition charges (ii) (0.04 ) (0.04 ) Restructuring/impairment charges (iii) 0.15 0.15 Assets held for sale impairment (iv) 5.35 5.35 Other matters (v) (0.15 ) (0.15 ) Tax benefit (provision) (vi) (0.01 ) (0.01 ) Other tax matters (vii) (0.42 ) (0.42 ) Adjusted EPS $ 6.45 $ 6.85 上記は、2021年通期の予測希薄化後EPSと、2021年通期の予想修正済み希薄化後EPSを調整したものである。上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。これらの金額には、買収および統合費用、減損および再編費用、その他の特別項目が含まれるが、これらに限定されない。通常、これらの項目は当社の調整後EPS予測で考慮されない。そのため、当社はGAAP EPSの予測よりも、調整後EPSの予測に対して自信を持っている。 (i) から (vii) の項目については、イングレディオンに帰属するGAAP純損益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのnon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。









II.Non-GAAP情報 (続き) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Anticipated Effective Tax Rate Range for Full Year 2021 Low End High End GAAP ETR 54.0 % 58.0 % Add: Acquisition/integration costs (i) 0.0 % 0.0 % Equity method acquisition charges (ii) (0.6 ) % (0.6 ) % Restructuring/impairment charges (iii) 0.8 % 0.8 % Assets held for sale impairment (iv) 0.0 % 0.0 % Other matters (v) (0.8 ) % (0.8 ) % Tax item - Mexico (vi) 1.0 % (0.6 ) % Other tax matters (vii) 4.2 % 5.1 % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (viii) (31.6 ) % (33.9 ) % Adjusted ETR 27.0 % 28.0 %

上記は、2021年通期の予測GAAPベースのETRに、2021年通期の予想修正済みETRを調整したものである。上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。これらの金額には、買収および統合費用、減損および再編費用、特定のその他の特別項目が含まれるが、これらに限定されない。通常、これらの項目は当社の調整後ETR予測から除外されている。そのため、当社はGAAP ETRの予測よりも、調整後ETRの予測に対して自信を持っている。

(i) から (vii) の項目については、イングレディオンに帰属するGAAP純損益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのnon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。

(viii) 項目 (i) から (vii) に税率適用後の間接的影響。

問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先: ティファニー･ウィリス (Tiffany Willis)、708-551-2592

報道関係者向けの問い合わせ先: ベッカ･ハリー (Becca Hary)、708-551-2602



