Ingredion Incorporated Melaporkan Hasil Suku Tahun Kedua 2021

WESTCHESTER, Ill., Aug. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), peneraju global pembekal penyelesaian bahan kepada industri pembuatan makanan dan minuman ini melaporkan hasil bagi suku tahun kedua 2021 pada hari ini. Hasil dilaporkan adalah menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S. bagi tahun 2021 dan 2020, termasuk item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang dibentangkan oleh Syarikat.

“Kami telah menyampaikan prestasi luar biasa bagi suku tahun kedua, yang menghasilkan suku tahun paling kukuh sejak 2017, dengan pendapatan operasi yang dilaporkan sebanyak $222 juta, meningkat 96% berbanding tahun sebelumnya dan pendapatan operasi yang dilaraskan sebanyak $208 juta, meningkat 64% berbanding tahun sebelumnya. Di setiap rantau, kami menyaksikan pertumbuhan jumlah dua digit daripada pemulihan permintaan merentasi semua segmen pelanggan, di samping pertumbuhan produk khusus yang kukuh. Pelaksanaan jualan kami yang kukuh dan pengurusan gabungan harga, dalam landskap rantaian bekalan yang mencabar, mengurangkan kos jagung yang semakin meningkat dan menyumbang kepada peningkatan jualan bersih kami sebanyak 31%,” kata Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif Ingredion.

“Pada suku tahun dan dari awal tahun sehingga kini, kami telah mencapai pertumbuhan dua digit daripada portfolio bahan khusus kami. Kami terus memajukan Peta Jalan Pertumbuhan Pemanduan kami dengan meningkatkan keistimewaan sebagai peratusan jualan bersih kami dan melabur dalam keupayaan untuk membolehkan inovasi yang diutamakan pengguna untuk pelanggan kami. Penyepaduan KaTech dengan sistem bahan tersuai dan perkongsian Amyris kami bagi kejayaan teknologi pengurangan gula telah menempatkan kami pada kedudukan yang baik sebagai pembekal pilihan jangka panjang bagi penyelesaian bahan berasaskan bahan semula jadi yang menjadi trend terkini,” sambung Zallie.

“Disebabkan corak permintaan yang kukuh dan turun naik yang kami alami daripada pelbagai sektor pelanggan kami, kami amat terfokus untuk bekerjasama rapat dengan pelanggan kami untuk memenuhi keperluan mereka yang berubah-ubah. Kami juga memantau peningkatan kos input dengan teliti dan mengambil tindakan sekarang untuk mengurus margin. Sementara kami menempuhi separuh tahun yang kedua, saya yakin dengan keupayaan kami untuk mengekalkan momentum jualan bersih yang kukuh, dengan perolehan tahun penuh yang kembali kepada paras pada tahun 2019,” Zallie menyimpulkan.

*Pendapatan dicairkan sesaham yang dilaraskan (“EPS yang dilaraskan”), pendapatan operasi yang dilaraskan, kadar cukai pendapatan efektif yang dilaraskan dan purata saham biasa dicairkan yang dilaraskan, yang belum lunas, ialah ukuran kewangan bukan GAAP. Lihat seksyen II Maklumat Kewangan Tambahan yang bertajuk “Maklumat Bukan GAAP” berikutan Penyata Kewangan Disatukan Ringkas yang disertakan dalam siaran akhbar ini untuk penyelarasan ukuran kewangan bukan GAAP ini dengan ukuran GAAP yang secara langsung paling sebanding.

Pendapatan Dicairkan Sesaham (EPS)

Faktor dianggarkan yang memberikan kesan terhadap perubahan nilai EPS Dilaporkan dan Dilaraskan

**Jumlah mungkin berbeza disebabkan pembundaran

*** Berkaitan usaha sama Arcor di Argentina, laporan hasil menggambarkan $360 juta aset yang dipegang untuk kos kesalahan jualan, termasuk $311 juta kerugian terjemahan kumulatif.

Sorotan Kewangan

Ulasan Perniagaan

Ingredion Keseluruhan

Pendapatan Operasi yang Dilaporkan

Pendapatan Operasi yang Dilaraskan

Jualan Bersih

Pendapatan Operasi

Amerika Utara

Jualan Bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Amerika Selatan

Jualan Bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Asia Pasifik

Jualan Bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA)

Jualan Bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Dividen dan Belian Semula Saham

Ingredion terus mengembalikan wang tunai kepada pemegang saham melalui dividen wang tunai dan pembelian semula saham.

Pada bulan April 2021, dividen wang tunai suku tahunan sebanyak $0.64 sesaham telah dibayar kepada pemegang saham dalam rekod pada 1 April 2021, dengan jumlah keseluruhan $43 juta, dengan membawakan bayaran dividen bagi separuh tahun pertama kepada $86 juta. Ingredion membeli semula $10 juta syer tertunggak saham biasa pada suku tahun kedua. Ini membawa jumlah pembelian semula Ingredion bagi separuh pertama 2021 kepada $24 juta.

Gambaran Setahun Penuh 2021

Syarikat menjangkakan EPS yang dilaraskan bagi tahun penuh 2021 berada dalam julat $6.45-$6.85 berbanding $6.23 bagi EPS yang dilaraskan pada tahun 2020. Jangkaan ini tidak termasuk penyepaduan berkaitan pemerolehan dan kos penstrukturan semula serta sebarang kos kerosakan yang mungkin perlu ditanggung.

Berbanding dengan tahun lalu, gambaran setahun penuh tahun 2021 adalah seperti berikut: Pendapatan operasi Amerika Utara dijangka akan meningkat sebanyak digit tunggal rendah hingga pertengahan digit tunggal yang dipacu oleh jumlah yang lebih tinggi dan perbelanjaan pengendalian yang lebih rendah; pendapatan operasi Amerika Selatan, termasuk impak usaha sama Arcor di Argentina, dijangkakan akan meningkat kepada digit tunggal rendah yang dipacu oleh gabungan harga yang menguntungkan; pendapatan operasi Asia Pasifik dijangka akan meningkat sebanyak digit tunggal tinggi yang dipacu oleh jumlah yang lebih tinggi dan kesan pertukaran asing yang menguntungkan; pendapatan operasi EMEA dijangka akan meningkat sebanyak dua digit yang rendah yang dipacu oleh jumlah lebih tinggi dan kesan pertukaran asing yang menguntungkan; dan kos Korporat dijangka akan meningkat sebanyak digit tunggal rendah yang dipacu oleh pelaburan dalam keupayaan dan pusat kecemerlangan global. Syarikat menjangkakan pendapatan operasi yang dilaraskan bagi tahun penuh akan meningkat sebanyak digit tunggal pertengahan hingga digit tunggal tinggi.

Wang tunai daripada operasi untuk tahun penuh dijangkakan berada dalam julat $500 juta hingga $600 juta, yang merangkumi peningkatan modal kerja yang dijangka akibat jualan bersih dan kos jagung yang dijangka lebih tinggi. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangkakan berada dalam $330 juta hingga $350 juta.

Untuk tahun penuh, Syarikat menjangkakan kadar cukai efektif yang dilaporkan sebanyak 54 peratus hingga 58 peratus dan kadar cukai efektif yang dilaraskan sebanyak 27 peratus hingga 28 peratus.

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) yang beribu pejabat di subbandar Chicago ialah peneraju global pembekal penyelesaian bahan yang berkhidmat untuk pelanggan di lebih daripada 120 buah negara. Dengan jualan bersih tahunan 2020 sebanyak $6 bilion, Syarikat memproses biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan tumbuhan lain untuk menjadi penyelesaian bahan tambah nilai untuk industri makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan industri lain. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk maklumat lanjut dan berita terkini tentang Syarikat.

Pernyataan Prospektif

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Syarikat memaksudkan pernyataan prospektif untuk dilindungi oleh peruntukan pelabuhan selamat bagi pernyataan tersebut.

Pernyataan prospektif termasuk, antara lainnya, pernyataan jangkaan EPS terlaras bagi tahun penuh 2021, pendapatan operasi yang dilaraskan, wang tunai daripada operasi, perbelanjaan modal dan kadar cukai yang dilaporkan dan efektif, selain pernyataan lain berkenaan prospek masa hadapan Syarikat atau keadaan kewangan, jualan bersih, pendapatan operasi, jumlah, kos korporat, kadar cukai, perbelanjaan modal, perbelanjaan atau item kewangan yang lain, sebarang pernyataan berkaitan prospek Syarikat atau operasi masa hadapan, termasuk rancangan atau strategi pengurusan dan objektif yang telah dibuat sebelumnya dan sebarang tanggapan, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari perkara yang disebut di atas.

Pernyataan ini kadangkala dapat dikenal pasti melalui penggunaan perkataan prospektif, seperti “mungkin,” “akan,” “perlu,” “menantikan,” “menganggap,” “yakin,” “merancang,” “mengunjurkan,” “menganggar,” “mengharap,” “berniat,” “terus,” “proforma,” “meramal,” “menjangka”, “mendorong,” “peluang,” “potensi,” “sementara” atau ungkapan lain yang serupa atau negatif. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam siaran berita ini atau dirujuk dalam atau digabungkan oleh rujukan ke dalam siaran akhbar ini ialah “pernyataan prospektif.”

Pernyataan ini berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk pada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan dalam pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diperingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Hasil dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat oleh pernyataan ini berdasarkan pelbagai faktor, termasuk impak berterusan COVID-19 kepada permintaan produk kami dan hasil kewangan kami; keutamaan penggunaan yang berubah berkaitan dengan sirap jagung fruktosa tinggi dan produk lain keluaran kami; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan, pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah geografi dan negara di lokasi kami membeli bahan mentah atau mengeluarkan atau menjual produk kami, termasuk, terutamanya keadaan ekonomi, mata wang dan politik di Amerika Selatan dan keadaan ekonomi dan politik di Eropah, dan kesan faktor ini terhadap jumlah jualan, harga produk dan kemampuan kami untuk mengutip wang belum terima daripada pelanggan; prestasi kewangan masa depan industri utama yang kami sediakan dan yang kami peroleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa had, industri makanan, minuman, pemakanan haiwan, dan pembuatan bir; ketidakpastian penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; kemampuan kami untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu dengan kadar atau kualiti yang mencukupi untuk mendapatkan penerimaan pasaran; peningkatan tekanan persaingan dan/atau pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk berkenaan dengan pasaran dan harga produk utama dan produk bersama, terutamanya minyak jagung; ketersediaan bahan mentah, termasuk kanji kentang, ubi kayu, gam Arab dan jenis jagung tertentu yang menjadi asas beberapa produk kami, kemampuan kami untuk memindahkan kemungkinan kenaikan kos jagung atau bahan mentah lain kepada pelanggan; kos dan ketersediaan tenaga, termasuk isu tenaga di Pakistan; kemampuan kami untuk mengawal kos, mencapai belanjawan dan mewujudkan sinergi yang diharapkan, termasuk yang berkenaan dengan kemampuan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada waktunya dan mengikut belanjawan, dan melaksanakan penjimatan yang dijangkakan di bawah program Cost Smart kami serta berkenaan dengan pengangkutan dan kos penghantaran; kelakuan pasaran kewangan dan modal, dan berhubung kesan turun naik mata wang asing, turun naik kadar faedah dan pertukaran serta turun naik pasaran dan risiko berkaitan dengan perlindungan nilai terhadap turun naik tersebut; kemampuan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pemerolehan atau pakatan strategik dengan syarat yang baik serta kemampuan untuk berjaya menyepadukan perniagaan yang diperoleh atau melaksanakan dan mengekalkan pakatan strategik serta mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan semua perkara di atas; kesukaran operasi di kemudahan pembuatan kami; kesan caj pelemahan terhadap nama baik atau aset berpanjangan kami; perubahan dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; kemampuan kami untuk mengekalkan perhubungan buruh yang memuaskan; kesan terhadap perniagaan kami semasa bencana alam, peperangan, atau tindakan permusuhan, ancaman atau tindakan keganasan, tercetusnya wabak atau berlarutannya pandemik seperti COVID-19, atau kejadian perkara signifikan lain di luar kawalan kami; perubahan dalam dasar, undang-undang atau peraturan kerajaan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan dengan peraturan alam sekitar; kemungkinan kesan perubahan iklim; pelanggaran keselamatan berhubung sistem teknologi maklumat, proses dan tapak; kemampuan kami untuk mengumpulkan dana untuk pertumbuhan dan peluasan masa hadapan; kemudahubahan dalam pasaran stok dan faktor lain yang boleh memberikan kesan secara buruk kepada harga stok kami; risiko yang menjejaskan penerusan dasar dividen kami; dan kemampuan kami untuk memulihkan kelemahan bahan tepat pada masanya dalam kawalan dalaman kami pada pelaporan kewangan.

Pernyataan prospektif kami hanya memberikan gambaran mulai tarikh pengeluaran dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan berikutan maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk penerangan lanjut berkenaan risiko ini dan risiko lain, lihat “Faktor Risiko” dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan dalam laporan kami yang berikutnya pada Borang 10-Q dan 8-K yang telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

II. Maklumat Bukan GAAP

Untuk menambahkan hasil kewangan disatukan yang disediakan mengikut prinsip Perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) A.S., kami menggunakan ukuran kewangan sejarah bukan GAAP yang tidak termasuk item GAAP tertentu, seperti kos pemerolehan dan penyepaduan, kos rosot dan penstrukturan semula, peruntukan cukai (manfaat) Mexico serta sesetengah item khas yang lain. Kami biasanya menggunakan istilah “dilaraskan” semasa merujuk kepada amaun bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Melalui pendedahan tentang ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berniat untuk memberikan perbandingan yang bermakna dan konsisten berkenaan hasil dan arah aliran operasi kami bagi tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama-sama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi kami yang memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan aliran arah yang menjejaskan perniagaan kami apabila dilihat dengan hasil GAAP kami. Ukuran bukan GAAP ini perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP. Oleh itu, maklumat berkenaan tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyelarasan setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling dapat dibandingkan tersedia dalam jadual berikut.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended Six Months Ended Six Months Ended

June 30, 2021 June 30, 2020 June 30, 2021 June 30, 2020

(in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS (in

millions) Diluted

EPS

Net income (loss) attributable to Ingredion $ 178 $ 2.62 $ 66 $ 0.98 $ (68 ) $ (1.01 ) $ 141 $ 2.08

Add back:

Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income tax expense for the three and six months ended June 30, 2021, and net of income tax benefit of $1 million for the three and six months ended June 30, 2020 (i) 4 0.06 2 0.03 5 0.06 2 0.03

Equity method acquisition charges, net of income tax expense of $3 million for the three and six months ended June 30, 2021 (ii) (3 ) (0.04 ) - - (3 ) (0.04 ) - -

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $2 million and $4 million for the three and six months ended June 30, 2021, respectively, and $3 million and $6 million for the three and six months ended June 30, 2020, respectively (iii) 2 0.03 8 0.12 10 0.15 19 0.28

Assets held for sale impairment, net of $ - million of income tax benefit for the three and six months ended June 30, 2021 (iv) - - - - 360 5.35

Other matters, net of income tax expense of $5 million for the three and six months ended June 30, 2021 (v) (10 ) (0.15 ) - - (10 ) (0.15 ) - -

Tax (benefit) provision - Mexico (vi) (4 ) (0.06 ) - - (1 ) (0.01 ) 22 0.32

Other tax matters (vii) (28 ) (0.41 ) - - (28 ) (0.42 ) - -

Diluted share impact (viii) - - - - - (0.03 ) - -

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 139 $ 2.05 $ 76 $ 1.12 $ 265 $ 3.90 $ 184 $ 2.72