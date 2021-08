Le président et chef de la direction de Savaria, Marcel Bourassa, nommé lauréat du prix EY Entrepreneur de l'année MD Québec pour 2021

English French

LAVAL, Québec, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), un chef de file mondial de l'industrie de l'accessibilité, est fier de souligner la réussite du président et chef de la direction, Marcel Bourassa, qui a été nommé l'un des sept lauréats du prix EY Entrepreneur de l'année® Québec pour 2021. Les gagnants du Québec iront de l'avant pour se mesurer à leurs pairs des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique lors de la cérémonie nationale de remise des prix en novembre 2021, lors de laquelle 10 gagnants nationaux seront couronnés. Le grand gagnant ira concourir au niveau mondial. Le prix récompense les entrepreneurs qui transforment le monde par l'innovation, la croissance et la prospérité, et qui incarnent un changement social positif.



« Je suis enchanté par cette reconnaissance et je reconnais que cet accomplissement est celui de toute notre entreprise, grâce à chacun des employés qui contribue chaque jour à fabriquer des produits d'exception et à répondre aux besoins de nos clients. Je suis très fier de toute notre équipe, et ce prix leur revient. »

En tant que PDG, Marcel a 30 ans d'histoire avec Savaria qui est devenu un chef de file de l'industrie de l'accessibilité, et en 2021, a acquis Handicare Group AB pour renforcer l'envergure mondiale de l'organisation. En 2014, il a créé la Fondation Bourassa Savaria afin de soutenir les personnes confrontées à des problèmes de mobilité.

À propos de Savaria Corporation

