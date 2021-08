Nomination d’une présidente et première dirigeante par intérim à la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC)

English French

OTTAWA, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) accueille favorablement la nomination de Leah Anderson au poste de présidente et première dirigeante, à titre intérimaire.



Mme Anderson assurera l’intérim pour une durée maximale de deux ans, à compter du 16 août, pendant que le processus de nomination compétitif et fondé sur le mérite suit son cours.

Mme Anderson est actuellement sous-ministre adjointe de la Direction de la politique du secteur financier au ministère des Finances Canada. À titre de substitut désignée du sous-ministre, elle remplace ce dernier au conseil d’administration de la SADC.

« C’est un privilège de servir à ce poste, et je suis impatiente de mettre la main à la pâte, de dire Mme Anderson.

La SADC joue un rôle central dans la stabilité du système financier canadien. Je suis honorée de pouvoir contribuer à son importante mission de protéger les déposants, et de continuer à consolider la réputation de la Société sur la scène internationale. »

Mme Anderson succède à Peter Routledge, qui occupe le poste de surintendant des institutions financières depuis le 29 juin 2021.

La SADC est une société d’État fédérale établie en 1967 pour protéger les épargnes des Canadiennes et des Canadiens. En protégeant près d’un billion de dollars de dépôts, confiés à plus de 80 institutions membres, elle contribue à la stabilité du système financier. À titre d’autorité de règlement, la SADC est responsable de régler la faillite de ses institutions membres, les petites comme les grandes. Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit fédérales ainsi que des sociétés de prêt et de fiducie. La SADC finance ses activités avec les primes que lui versent ses institutions membres. Elle ne reçoit pas de fonds publics. Elle a déjà réglé la faillite de 43 institutions membres, faillites qui ont touché quelque deux millions de déposants. Aucun d’entre eux n’a perdu un seul dollar de ses dépôts assurés par la SADC.

Pour plus de renseignements

Brad Evenson

Directeur, Communications et Affaires publiques

Tél. : 613-943-4395

Courriel : media@sadc.ca