CP : Astek lève de nouveaux fonds (200 M€) pour accélérer sa croissance et poursuivre ses acquisitions stratégiques

Astek lève de nouveaux fonds pour accélérer sa croissance et



poursuivre ses acquisitions stratégiques

Astek sécurise un financement de 200 millions d’euros arrangé par



H.I.G. WhiteHorse

6 août 2021

Astek annonce aujourd’hui une nouvelle étape de son développement avec la signature d’un financement unitranche de 200 M€ arrangé par H.I.G. WhiteHorse et l’entrée au capital de l’équipe de management, aux côtés du fondateur et des dirigeants. La mise à disposition de ces ressources nouvelles permettra de soutenir sa politique active d’acquisitions et de développement ciblé.

Précurseur d’une approche associant l’ingénierie (R&D externalisée) et les technologies numériques (Systèmes d’Information), Astek accompagne depuis 30 ans les entreprises sur leurs grands enjeux technologiques. Ces deux métiers, devenus incontournables pour répondre efficacement aux défis de transformation digitale des clients, soutiennent la dynamique de croissance d’Astek. En complément d’un important développement organique, le groupe a réalisé 6 acquisitions ciblées(*) sur les deux dernières années, renforçant ainsi son empreinte géographique mondiale, ses expertises et son offre de services.

Un financement performant au service de l’Ambition 2024, synonyme de forte croissance

Tout en maintenant une croissance organique soutenue et régulière, supérieure à 10% par an, Astek entend accélérer son développement en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie et être un acteur clé de la consolidation du secteur dans tous ces continents.

Après une année 2020 ayant permis de consolider plus de 270 M€ de chiffre d’affaires, le groupe annonce un chiffre d’affaires de 360 M€ en 2021 et prévoit dans son plan Ambition 2024 de dépasser la barre des 500 M€ en 2024, combiné à une marge d’EBITDA supérieure à 10%.

H.I.G. Whitehorse est arrangeur de cette émission Unitranche, une structure de financement attractive, flexible et sur-mesure pour accompagner efficacement le développement d’Astek. AXA IM Alts participe à cette émission Unitranche aux côtés d’H.I.G. Whitehorse.

Ce financement est complété par l’ouverture plus large du capital aux managers aux côtés du fondateur et des dirigeants.

H.I.G. WhiteHorse est le fonds de dette primaire de H.I.G. Capital, un leader mondial de l'investissement alternatif avec 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion, qui s’est distingué depuis sa création en 1993 par ses positions d’investisseur actif, illustrées par l’acquisition de plus de 300 sociétés et l’apport de capitaux à de nombreuses sociétés en croissance. La mise à disposition de ce financement unitranche s’inscrit pleinement dans les priorités d’H.I.G. WhiteHorse d’accompagner des entreprises en croissance vers des positions de leaders.

« Dans le prolongement d’une dynamique hors pair, et grâce à la confiance et l’investissement de ces deux partenaires prestigieux, Astek atteindra plus rapidement son objectif d’un milliard de chiffre d’affaires, et confortera sa position d’acteur de référence en Europe de l’Est, au Canada et en France. » déclare Jean-Luc Bernard, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’Astek.

« Je suis heureux et fier aujourd’hui de la confiance que nous témoignent HIG et AXA en nous accompagnant dans cette nouvelle étape clé du développement d’Astek. Nos ambitions pour 2024 et au-delà sont très fortes, avec en ligne de mire le milliard d’euros de chiffre d’affaires : elles témoignent de la pertinence de notre positionnement unique sur des marchés porteurs. Grâce aux compétences et à l’engagement de nos équipes, nous allons poursuivre notre excellente dynamique, portée par notre capacité d’innovation et l’accompagnement de nos clients dans leur digitalisation. » déclare Julien Gavaldon, Président du Directoire d’Astek.

« Astek a connu une croissance importante ces dernières années, y compris en 2020 malgré la crise du Covid-19. Aujourd’hui, Astek se retrouve idéalement positionné sur un marché aux fortes perspectives de développement, porté par un besoin grandissant des entreprises en matière de digitalisation, et par un marché fragmenté qui continue de se consolider. Nous sommes enthousiastes à l’idée de contribuer aux futurs succès de ce groupe grâce à notre financement sur-mesure » détaille Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Astek, qui est probablement la dernière entreprise de services numériques de cette taille en France à être indépendante. Au cours des dernières années, Astek a bénéficié d’une très forte croissance, basée sur des fondamentaux de marché solides, en France comme à l’international, une feuille de route claire et une équipe de management de grande qualité. Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir Astek dans ce nouveau chapitre de son développement et de contribuer ainsi à la poursuite de son ambitieux plan de croissance » explique Charles Bourgeois, Principal, H.I.G. WhiteHorse Europe.

(*) Rappel des récentes acquisitions réalisées par Astek

En février 2021, Astek s’implante en Belgique et aux Pays-Bas, par l’acquisition de la société Immune-IT, spécialiste des services IT, du test et de la transformation digitale.

En décembre 2020, Astek acquiert le groupe Ineat, présent en France, Chine et Canada, expert en transformation digitale, expérience utilisateur et e-commerce.

En novembre 2020, le rapprochement avec Meritek, un des leaders de l’IT et de la transformation digitale dans les secteurs des banques, assurance et transports au Québec, permet à Astek de devenir un acteur majeur au Canada avec plus de 500 consultants.

Auparavant, Astek avait acquis en décembre 2019 les sociétés Prosoft Lab et Core Services, rassemblant plus de 200 consultants spécialistes de l’IT, en particulier dans le domaine de la banque, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché polonais.

En juillet 2019, le rapprochement avec Intitek, groupe de plus de 800 personnes, présent en France, au Canada, en Espagne et en Pologne, sur les marchés de la transformation digitale, de la R&D externalisée et des objets connectés, avait permis à Astek de franchir la barre des 210 M€ de chiffre d’affaires.

À propos d’Astek

Créée en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, il accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 5 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 360 millions d’euros en 2021. https://astekgroup.fr/

