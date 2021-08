English Danish

Vedhæftet halvårsrapport 2021 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”Det gode resultat hænger sammen med den ekstraordinære situation i markedet, hvor flaskehalse og overbelastning på søfragt presser priserne op. Men det er også udtryk for solid fremgang med den strategiske transformation, hvor vi fokuserer på vores kunders behov for integrerede logistikløsninger i hele forsyningskæden. Jeg er tilfreds med den strategiske fremdrift og med vores evne til at generere værdi. Vi fortsætter med at forbedre Ocean-forretningen. Andelen af langsigtede kunde-kontrakter stiger i Ocean, og vi har en logistikforretning i hastig vækst samt en profitabel havneforretning. De stærke pengestrømme og den ekstraordinært høje indtjening betyder, at vi kan investere yderligere, bevare momentum og udvide vores aktiviteter, også igennem opkøb og samtidig sikre attraktive afkast til vores aktionærer. Vi annoncerer således i dag opkøb af Visible SCM og B2C Europe. Begge virksomheder komplementerer vores eksisterende netværk og møder kundernes behov for logistikløsninger til e-handel,” siger Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S.

“Udsigten for tredje kvartal er positiv, og vi forventer, at det nuværende momentum i Ocean fortsætter ind i fjerde kvartal, hvilket også vil gavne vores havneforretning. Logistics & Services forventes at fortsætte den høje vækst året ud. Som vi meldte ud den 2. august, opjusterer vi vores forventninger til 2021 til en underliggende EBITDA på 18-19,5 mia. dollar, EBIT på 14-15,5 mia. dollar og frie pengestrømme på mindst 11,5 mia. dollar,” siger Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S.

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. 3363 1901

