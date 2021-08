Marimekko esittelee ensimmäisen Rebekka Bayn johdolla syntyneen kesämalliston Kööpenhaminan muotiviikolla ja avaa uuden kokemuksellisen tilan yhdessä studio x:n kanssa

English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 6.8.2021 klo 10:30



Marimekon kesän 2022 vaatemallisto saa ensiesityksensä filminä Kööpenhaminan muotiviikoilla 12.8.2021. Marimekon luovana johtajana vajaa vuosi sitten aloittaneen Rebekka Bayn johdolla syntynyt ensimmäinen kesämallisto ilmentää Marimekon vuoden 2022 teemaa, joka tarkastelee yhteneväisyyksiä pukeutumistraditioissa eri puolilla maailmaa sekä kauden ajankohtaisten kasviaiheiden esiintymistä niin muodissa kuin luonnossa.

“Minua kiehtoo merkityksen löytäminen toistosta – esimerkiksi musiikissa tapa, jolla kappaleet rakentuvat toistuvista kuvioista ja teemoista. Sama ilmiö on läsnä myös luonnossa. Marimekossa tuomme mallistoomme jotakin uutta joka sesonki, niin että kaikki toimii yhdessä nyt ja tulevina vuosina”, kertoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

Kööpenhaminan muotiviikko merkitsee Marimekolle myös uutta aikakautta kaupungissa, kun se avaa uuden kokemuksellisen tilan yhteistyössä kööpenhaminalaisen designstudion ja -myymälän studio x:n kanssa. Muotiviikon aikana tilassa esitellään Marimekon kesän 2022 vaatemallistoa, ja syksyllä siitä tulee jatkuvasti muuntuva paikallisen yhteisön elämys- ja kohtaamispaikka.

“Olemme todella innoissamme ja otettuja yhteistyöstä studio x:n kanssa. Se avaa uuden luvun Marimekolle Kööpenhaminassa. Tähän elämykselliseen pop-up-tilaan on tulossa kuratoituja teemoja ja tapahtumia, jotka tarjoavat paikalliselle yhteisölle tilaisuuden kokea Marimekko-maailma aivan uudella tavalla”, sanoo Rebekka Bay.

Marimekon kesän 2022 malliston (Spring/Summer 2022) filmi on nähtävissä osoitteessa marimekko.com 12.8. klo 15.30.

Muotiviikon aikana Studion x:n Marimekko-tila on avoinna 10.–21.8. osoitteessa Dronningens Tværgade 50, Kööpenhamina (suljettu sunnuntaisin).

Vastuullisuustyöstään tunnettu Kööpenhaminan muotiviikko on Pohjoismaiden johtava kahdesti vuodessa järjestettävä muotitapahtuma.





